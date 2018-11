LIVE TMW - Napoli-PSG, Ancelotti cerca l'impresa. Mertens-Insigne in attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

12.46 - Intanto alle ore 12 è iniziata la sfida tra il Napoli e il Paris Saint Germain in Youth League, con i partenopei che all'intervallo sono sotto 0-2 per le reti messe a segno da Muinga e Kapo.

12.27 - Queste le probabili formazioni della sfida del San Paolo in programma per questa sera alle ore 21:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens. A disposizione: Karnezis, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Rog, Diawara, Milik. Allenatore: Ancelotti.

PSG (3-4-3): Buffon; Marquinhos, T. Silva, Kehrer; Meunier, Verratti, Rabiot, Di Maria; Mbappè, Cavani, Neymar. A disposizione: Areola, Nkunku, Kimpembe, Draxler, Choupo-Moting, Cavani, Diaby. Allenatore: Tuchel.

12.08 - Il Paris Saint Germain si appresta a sfidare il Napoli al San Paolo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League e la squadra di Thomas Tuchel si trova in questi minuti all'interno di Palazzo Caracciolo, nel centro della città. Sono circa 100 i tifosi francesi fuori dall'albergo di Cavani e compagni.

11.48 - La Champions League si prepara a emettere i primi verdetti stagionali, in particolare quelli della fase a gironi. Il gruppo del Napoli è certamente il più indeciso, comprensibile vista la forza delle squadre che ne fanno parte: per arrivare alla qualificazione bisognerà aspettare le ultime due giornate, ma di certo il Liverpool, con un successo in Serbia, farebbe un bel passo in avanti in questa direzione. Gli azzurri stasera sfideranno il PSG già conoscendo il risultato dei Reds e non è detto sia un bene: dopo la gara casalinga contro la formazione di Tuchel, gli azzurri sfideranno ancora al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado per poi terminare il gruppo in casa con la trasferta di Liverpool.

IL PROGRAMMA

18.55 Stella Rossa-Liverpool

21.00 Napoli-Paris Saint-Germain

LA CLASSIFICA

Liverpool 6

Napoli 5

PSG 4

Stella Rossa 1

11.36 - "La città riabbraccia Cavani. Ma Ancelotti: vinciamo noi" titola in prima pagine il Corriere del Mezzogiorno. All'interno delle pagine sportive: "La grande occasione Champions. Ancelotti: con il PSG per superarci. L'allenatore: 'Siamo carichi. Sfida impossibile? No, ma bisogna fare meglio di Parigi".

11.31 - Taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicato ai match di Champions League di questa sera che vedranno impegnate Napoli e Inter. Gare, quelle contro il PSG e il Barcellona, con un doppio intreccio di mercato. "Napoli, elimina il PSG e ti avvicini a Cavani" è quello legato ai partenopei che sognano un ritorno al San Paolo del Matator.

11.27 - Taglio basso dedicato alla sfida del San Paolo per Le Parisien oggi in edicola: "L'obbligo di non perdere" titola il quotidiano francese. Dopo il 2-2 della partita d'andata la squadra di Thomas Tuchel deve ottenere almeno un pareggio per mantenere le speranze di qualificazione. A oggi la classifica dice: Liverpool 7 punti, Napoli 5, PSG 4, Stella Rossa 1.

11.21 - "Vulcanico" titola L'Equipe in riferimento a Napoli-PSG, questa sera al San Paolo. "Il PSG si gioca il suo futuro europeo questa sera nell'infuocato stadio San Paolo a Napoli. Una sconfitta ridurrebbe fortemente le chances di qualificazione per gli ottavi di finale".

11.13 - "Un martedì da leoni" è il titolo che La Stampa ha scelto per aprire le proprie pagine sportive in vista dei due match di Champions League di questa sera. "Inter-Barcellona e Napoli-PSG nel miglior momento delle nostre squadre. Per Spalletti e Ancelotti battere una delle big d'Europa è un'ipoteca sugli ottavi".

11.08 - "Salto in alto" titola il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive: "L'Inter ci prova con il Barça. Spalletti: 'Abbiamo sempre detto che possiamo giocarcela con tutti, questa è l'occasione per dimostrarlo. Il Napoli accoglie il PSG dopo il pareggio dell'andata. Ancelotti mira al sodo: 'Attenti e meno leziosi, è il momento di fare di più".

10.53 - Notte di Champions League per il Napoli. Questa sera al San Paolo arriva il PSG e Il Mattino sulla propria prima pagina titola: "La grande notte del PSG. 'Il San Paolo uomo in più'". Un match, quello contro la formazione di Tuchel che oltre alla qualificazione al turno successivo di Champions potrebbe regalare alla formazione di Carlo Ancelotti anche qualche chance in più di rivedere il prossimo anno in azzurro Edinson Cavani.

10.45 - "Come due finali!" titola il Corriere dello Sport oggi in prima pagina. "Napoli-PSG, Ancelotti cancella il 2-2 di Parigi: 'Bisogna essere più bravi di 15 giorni fa. al nostro fianco una città intera'. Con Insigne c'è Mertens: devono battere Buffon" si legge sull'inconrto di stasera al San Paolo. In campo anche a San Siro Inter-Barcellona: "Spalletti manda in campo la squadra tipo: 'Dobbiamo dimostrare di saper giocare alla pari con tutti'. Messi recupera ma va in panchina. Stadio esaurito, record d'incasso".

10.30 - Dopo il pareggio di due settimane fa al Parco dei Principi il Napoli di Carlo Ancelotti torna in campo contro il Paris Saint Germain in Champions League, nella quarta giornata della fase a gironi. All'andata impresa soltanto sfiorata dai partenopei, raggiunti sul 2-2 al 93' da una magia di Angel Di Maria, ma questa sera il tecnico azzurro vuole i tre punti, per ipotecare il passaggio agli ottavi. Per farlo si affiderà alla coppia d'attacco formata da Lorenzo Insigne e Dries Mertens.