LIVE TMW - Napoli-PSG, le formazioni ufficiali: Mertens dal 1', Cavani out

19.41 - Ecco le scelte di Thomas Tuchel, che non schiera Cavani dal 1' e preferisce Kehrer e Draxler a Kimpembe e Rabiot: Buffon; Kehrer, Marquinhos, T. Silva; Meunier, Verratti, Draxler, Bernat; Di Maria; Mbappè, Neymar.

19.19 - Nessuna sorpresa nelle scelte di Carlo Ancelotti. Il Napoli scenderà in campo contro il Paris Saint-Germain con il solito 4-4-2 camaleontico: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.

18.54 - Stasera al San Paolo Marek Hamsik vivrà un brivido azzurro in più oltre ad affrontare il PSG in un big match di livello internazionale. Il capitano del Napoli infatti toccherà quota 512 presenze, ovvero il record assoluto per un giocatore napoletano. Pareggiati i conti con Bruscolotti nella gara contro la Roma, adesso lo supererà con l'obiettivo di allungare ancora grazie ai tre anni di contratto che gli avanzano con il club di De Laurentiis. Se dovesse giocare ancora fino alla fine dell'accordo, il suo record diventerebbe quasi irraggiungibile, un regalo per la propria carriera e per entrare per sempre nei cuori dei tifosi partenopei.

18.20 - Si respira una bella atmosfera all'esterno del San Paolo, come testimoniano le immagini catturate dal nostro inviato. I tifosi del Napoli e del Paris Saint-Germain, gemellati, stanno sfilando insieme a poco più di due ore dall'inizio del match.

Tifosi di Napoli e PSG (gemellati) sfilano fuori il San Paolo. Molto bella l'atmosfera prima di #NAPPSG #TMW #Champions pic.twitter.com/fGTFYhoM59 — Raimondo De Magistris (@RaimondoDM) 6 novembre 2018

17.50 - Kimpembe più di Kehrer, Cavani verso l'esclusione. Questo il probabile 11 dei parigini, che giocheranno con il 3-4-3: Buffon; Kimpembe, Marquinhos, T. Silva; Meunier, Verratti, Rabiot, Bernat; Di Maria; Mbappè, Neymar.

16.50 - Arrivano conferme da Sky sulla formazione che Carlo Ancelotti schiererà stasera contro il PSG: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens. Intanto, in attesa dall'apertura dei cancelli, prevista per le ore 17.00, ci sono già centinaia di tifosi in fila fuori il San Paolo, come testimoniano le foto raccolte dal nostro inviato.

In attesa dall'apertura dei cancelli (ore 17.00), già centinaia di tifosi in fila fuori il San Paolo. #TMW #NapoliPsg #championsleague pic.twitter.com/WcCGZh4dAz — Raimondo De Magistris (@RaimondoDM) 6 novembre 2018

16.14 - Resiste il dubbio Edinson Cavani per il Paris Saint Germain. Il grande atteso dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso se ce ne dovesse essere bisogno.

15.50 - Il Napoli proverà a battere il PSG spinto da 55 mila persone, quelle che popoleranno un San Paolo che si prevede tutto esaurito. E' questo il dato rivelato da Sky Sport per quella che sarà la sfida determinante - per bocca dello stesso Carlo Ancelotti - per il cammino europeo del Napoli.

15.11 - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain: "Sta uscendo un film di Virzì dal titolo 'Notti Magiche', speriamo che lo sia per noi questa sera. Vorrei che i napoletani capissero che avendo portato Carlo Ancelotti a Napoli abbiamo fatto un grandissimo salto di qualità e abbiamo bisogno anche di loro allo stadio, non basta lo share, anche se sono grato a coloro che ci guardano sul piccolo schermo. Abbiamo bisogno del grido dei nostri tifosi sia in Champions League che in campionato. I ragazzi hanno bisogno del tifo".

14.47 - Consueto pranzo istituzionale per il Napoli, come riportato da lo stesso club azzurro su Twitter:

Sulla meravigliosa spiaggia di Posillipo, nell’incantevole ristorante stellato Michelin, #palazzopetrucci , il presidente Aurelio De Laurentiis ha ospitato i vertici del Psg con il presidente Al Khelaifi, oltre ai rappresentanti dell’Uefa (continua) — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 novembre 2018

Al termine dell’incontro, molto cordiale, il presidente De Laurentiis ha consegnato ad Al Khelaifi, un’opera originale dell’artista napoletano Gennaro Regina #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/r053jmJbpa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 novembre 2018

14.34 - Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, è stato interpellato da L'Equipe per un parere sul Napoli, avversaria di stasera del PSG in Champions League. Queste le parole del nuovo regista viola: "Quello che ti colpisce del San Paolo è la grandezza. È uno stadio vecchio, molto grande nella quale senti tutta l'atmosfera del sud Italia: la gente è calda e fa tanto rumore. Sai che in campo farai fatica a parlare con i tuoi compagni. L'impianto magari a vederlo non è bello, ma fa impressione: nonostante la pista di atletica ti sembrerà che i tifosi sono a due passi da te".

13.50 - Pesante sconfitta per la Primavera del Napoli in Youth League contro il Paris Saint Germain. Triplo vantaggio per i francesi, poi due gol degli azzurri che sembravano aver riaperto la gara, prima delle altre due reti dei transalpini che hanno chiuso la sfida sul 2-5. Con questa sconfitta, a due gare dal termine, si complica la rincorsa al secondo posto per gli spareggi: il Napoli resta a 3 punti nel Gruppo C, mentre il PSG raggiunge il Liverpool (che giocherà alle 14 con la Stella Rossa) a quota 7 punti al primo posto.

13.07 - Il doppio ex della sfida tra PSG e Napoli Laurent Blanc, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Il PSG forse sta pagando il fatto di dominare troppo facilmente in Francia e quando affronta squadre di pari livello in Europa va in difficoltà. In Champions ogni debolezza viene sfruttata dall'avversario. Devi essere perfetto. Cavani? Le qualità non si discutono ma spetta al tecnico fare in modo che si senta a suo agio. E' evidente che il gioco di Mbappé e Neymar sia diverso dal suo. Verratti? Non è migliorato da quando ho lasciato il PSG, ma resta eccezionale. E' stato sfortunato con gli infortuni e poi gli manca uno come Thiago Motta accanto. Ancelotti? E' riuscito a migliorare una squadra che giocava bene già da anni, ma in generale è il calcio italiano che è cambiato. Dopo aver dominato gli anni '90 siete finiti in un tunnel. Ora ne siete usciti cambiando nel modo giusto senza rinunciare alla cultura tattica. Io allenatore in Serie A? Sono molto legato al vostro campionato, sono pronto ad ascoltare proposte ambiziose, sia di progetti di rilancio o da perfezionare. Ho respinto varie nazionali perché ho voglia di vivere il calcio quotidianamente. Mi piacerebbe farlo in Italia, un paese che amo. Da voi c'è la passione che mi motiva".

12.46 - Intanto alle ore 12 è iniziata la sfida tra il Napoli e il Paris Saint Germain in Youth League, con i partenopei che all'intervallo sono sotto 0-2 per le reti messe a segno da Muinga e Kapo.

12.27 - Queste le probabili formazioni della sfida del San Paolo in programma per questa sera alle ore 21:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens. A disposizione: Karnezis, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Rog, Diawara, Milik. Allenatore: Ancelotti.

PSG (3-4-3): Buffon; Marquinhos, T. Silva, Kehrer; Meunier, Verratti, Rabiot, Di Maria; Mbappè, Cavani, Neymar. A disposizione: Areola, Nkunku, Kimpembe, N'Soki, Draxler, Choupo-Moting, Diaby. Allenatore: Tuchel.

12.08 - Il Paris Saint Germain si appresta a sfidare il Napoli al San Paolo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League e la squadra di Thomas Tuchel si trova in questi minuti all'interno di Palazzo Caracciolo, nel centro della città. Sono circa 100 i tifosi francesi fuori dall'albergo di Cavani e compagni.

11.48 - La Champions League si prepara a emettere i primi verdetti stagionali, in particolare quelli della fase a gironi. Il gruppo del Napoli è certamente il più indeciso, comprensibile vista la forza delle squadre che ne fanno parte: per arrivare alla qualificazione bisognerà aspettare le ultime due giornate, ma di certo il Liverpool, con un successo in Serbia, farebbe un bel passo in avanti in questa direzione. Gli azzurri stasera sfideranno il PSG già conoscendo il risultato dei Reds e non è detto sia un bene: dopo la gara casalinga contro la formazione di Tuchel, gli azzurri sfideranno ancora al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado per poi terminare il gruppo in casa con la trasferta di Liverpool.

IL PROGRAMMA

18.55 Stella Rossa-Liverpool

21.00 Napoli-Paris Saint-Germain

LA CLASSIFICA

Liverpool 6

Napoli 5

PSG 4

Stella Rossa 1

11.36 - "La città riabbraccia Cavani. Ma Ancelotti: vinciamo noi" titola in prima pagine il Corriere del Mezzogiorno. All'interno delle pagine sportive: "La grande occasione Champions. Ancelotti: con il PSG per superarci. L'allenatore: 'Siamo carichi. Sfida impossibile? No, ma bisogna fare meglio di Parigi".

11.31 - Taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicato ai match di Champions League di questa sera che vedranno impegnate Napoli e Inter. Gare, quelle contro il PSG e il Barcellona, con un doppio intreccio di mercato. "Napoli, elimina il PSG e ti avvicini a Cavani" è quello legato ai partenopei che sognano un ritorno al San Paolo del Matator.

11.27 - Taglio basso dedicato alla sfida del San Paolo per Le Parisien oggi in edicola: "L'obbligo di non perdere" titola il quotidiano francese. Dopo il 2-2 della partita d'andata la squadra di Thomas Tuchel deve ottenere almeno un pareggio per mantenere le speranze di qualificazione. A oggi la classifica dice: Liverpool 7 punti, Napoli 5, PSG 4, Stella Rossa 1.

11.21 - "Vulcanico" titola L'Equipe in riferimento a Napoli-PSG, questa sera al San Paolo. "Il PSG si gioca il suo futuro europeo questa sera nell'infuocato stadio San Paolo a Napoli. Una sconfitta ridurrebbe fortemente le chances di qualificazione per gli ottavi di finale".

11.13 - "Un martedì da leoni" è il titolo che La Stampa ha scelto per aprire le proprie pagine sportive in vista dei due match di Champions League di questa sera. "Inter-Barcellona e Napoli-PSG nel miglior momento delle nostre squadre. Per Spalletti e Ancelotti battere una delle big d'Europa è un'ipoteca sugli ottavi".

11.08 - "Salto in alto" titola il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive: "L'Inter ci prova con il Barça. Spalletti: 'Abbiamo sempre detto che possiamo giocarcela con tutti, questa è l'occasione per dimostrarlo. Il Napoli accoglie il PSG dopo il pareggio dell'andata. Ancelotti mira al sodo: 'Attenti e meno leziosi, è il momento di fare di più".

10.53 - Notte di Champions League per il Napoli. Questa sera al San Paolo arriva il PSG e Il Mattino sulla propria prima pagina titola: "La grande notte del PSG. 'Il San Paolo uomo in più'". Un match, quello contro la formazione di Tuchel che oltre alla qualificazione al turno successivo di Champions potrebbe regalare alla formazione di Carlo Ancelotti anche qualche chance in più di rivedere il prossimo anno in azzurro Edinson Cavani.

10.45 - "Come due finali!" titola il Corriere dello Sport oggi in prima pagina. "Napoli-PSG, Ancelotti cancella il 2-2 di Parigi: 'Bisogna essere più bravi di 15 giorni fa. al nostro fianco una città intera'. Con Insigne c'è Mertens: devono battere Buffon" si legge sull'inconrto di stasera al San Paolo. In campo anche a San Siro Inter-Barcellona: "Spalletti manda in campo la squadra tipo: 'Dobbiamo dimostrare di saper giocare alla pari con tutti'. Messi recupera ma va in panchina. Stadio esaurito, record d'incasso".

10.30 - Dopo il pareggio di due settimane fa al Parco dei Principi il Napoli di Carlo Ancelotti torna in campo contro il Paris Saint Germain in Champions League, nella quarta giornata della fase a gironi. All'andata impresa soltanto sfiorata dai partenopei, raggiunti sul 2-2 al 93' da una magia di Angel Di Maria, ma questa sera il tecnico azzurro vuole i tre punti, per ipotecare il passaggio agli ottavi. Per farlo si affiderà alla coppia d'attacco formata da Lorenzo Insigne e Dries Mertens.