LIVE TMW - Napoli, Riccio: "Vittoria meritata, qualità nostra prima arma"

23.02 - Secondo successo di fila per il Napoli. I partenopei, dopo la vittoria casalinga contro la Juventus, hanno superato 4-2 la Sampdoria la "Ferraris". Il vice allenatore azzurro Gigi Riccio analizzerà la sfida in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.21 - Gigi Riccio entra in sala stampa. Inizia la conferenza.

Vittoria meritata?

"Penso che la vittoria sia meritata. L'abbiamo messa in discussione dopo il primo gol. Era la gara che ci aspettavamo di fare e dopo il 2-1 abbiamo perso un po' di equilibrio e questo ha fatto sì che la Samp prendesse fiducia e noi la perdessimo nel corso della gara. Non deve succedere, dobbiamo essere bravi a tenere botta dove è possibile e difenderci tenendo la palla il più possibile".

Quando il Napoli va aggredito va in difficoltà?

"Non è replicabile il Napoli di un anno fa ma possiamo far bene alla stessa maniera. I ragazzi hanno qualità e possono interpretare la gara con grandissimo dominio".

La condizione degli infortunati?

"Sono tutti al 100% e recuperati, chiaramente dopo un periodo di inattività non sempre li possiamo mettere in campo dal primo minuto ma hanno dato tutti grande disponibilità".

Psicologicamente quanto è stato importante non mollare dopo il 2-2?

"Fondamentale. Mi leggo un po' alla domanda precedente: ci sono momenti in cui bisogna soffrire e sacrificarsi. Il nostro percorso deve passare attraverso queste qualità. Il sacrificio, la comunicazione dei giocatori in campo fa sì che in certi momenti ti rende ancora più forte. Detto questo, la prima arma del Napoli è la qualità".

