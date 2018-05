LIVE TMW - Napoli, Sarri: "Abbiamo fatto una grandissima stagione"

Fonte: Inviato al "Ferraris" di Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Successo esterno per il Napoli che supera la Sampdoria a Marassi per 2-0. Fra poco il tecnico partenopeo Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Si poteva fare meglio?

"Si poteva andare a letto prima dopo la sera di Firenze".

Cosa serve alla squadra per fare un salto di qualità?

"In parte è inevitabile che certi episodi vadano ad influire sugli umori di una squadra. Poi ci possono essere giocatori più abituati a certi tipi di pressione e giocatori meno abituati. In quella notte io ho faticato a dormire quella notte e i giocatori hanno fatto uguale".

I cori della gradinata della Samp?

"Non lo so. Purtroppo noi napoletani ci dovremmo essere abituati. Se fossi il sindaco di Napoli e avessi fondi a disposizione, io li inviterei due giorni a Napoli. Cambierebbero idea perchè vedrebbero una città bellissima e gente bellissima. La tifoseria della Samp è fra le più civili d'Italia ma alcuni cori partono per mancanza di conoscenza di una città stupenda".

Vi incontrerete con De Laurentiis?

"C'è una cena sociale quindi ci incontreremo sicuramente

Non penso si riferisse alla cena.

"Allora arriverà mezzora prima o io rimarrò mezzora dopo".

Quale voto dà alla stagione del Napoli?

"Si poteva fare a meno dell'infortunio di Ghoulam e Milik. I voti mi stavano ampiamente sulle balle a scuola quindi l'ultima cosa che voglio fare è dare voti. Il Napoli ha fatto una grandissima stagione. Questo è un gruppo che per tre anni di fila è andato in Champions ed è un gruppo che in tutte le stagioni si è migliorato".