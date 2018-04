LIVE TMW - Napoli, Sarri: "In attacco siamo meno velenosi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sulle energie mentali: "Se ci facessimo condizionare dalla Juve eravamo già retrocessi perchè vincono sempre. Sarebbe un limite farlo. La testa dei giocatori può andare su altre cose nel finale di stagione, ci sono piccoli aspetti inconsci che possono condizionare. Se questa partita la facciamo nel girone d'andata viene esaltata da tutti, nel girone di ritorno viene minimizzata perchè conta solo il risultato".

Sulla gara: "Siamo stati bravi noi a fermare i loro giocatori in ripartenza".

Sui gol che non arrivano: "Se prendere qualche gol in meno comporta avere più punti va benissimo, anche se ora abbiamo più difficoltà a segnare. Oggi abbiamo concesso poco, Donnarumma ha fatto un miracolo. I nostri tre giocatori offensivi sono meno velenosi. Dal punto di vista fisico stiamo bene, forse stanno venendo meno energie mentali e nervose in qualche giocatore".

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, parla in conferenza dopo la sfida contro il Milan a San Siro pareggiata 0-0, segui le parole dell'allenatore partenopeo live su TMW.