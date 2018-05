LIVE TMW - Napoli, Sarri: "Non ho deciso, vorrei la possibilità di ripetermi"

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

21.23 - Termina la conferenza stampa

Ha palato di Reina come perdita sua il prossimo anno. "Anche se dovessi andare in Cina col Napoli parlerei sempre di noi..."

Sull'addio di Reina, unico titolare per ora certo dell'addio. "E' un giocatore importante per il nostro modo di giocare. Vitale per uscire dalle pressioni avversarie. Perdiamo soprattutto fuori dal campo, per carisma e personalità. Pronti-via si partirà con una perdita".

Sull'Olanda a cui spesso ha fatto riferimento. "Ci siamo riusciti, abbiamo perso (ride, ndr)"

I cori del pubblico non la spingono a dire sì? "Il sì è col cuore, sono già fortunato ad aver allenato la squadra del mio cuore, c'era prima, figuriamoci dopo. C'è però da dire che nella vita finisce tutto e a volte bisogna far finire

Cosa intendi per possibilità di ripetersi? Mantenere i big? "Sappiamo che ci sono delle clausole, a quelle cifre è difficile sostituirli. Se perdi Mertens a 28-30mln non trovi uno così ad una cifra di quella levatura. Se perdi Albiol a 7-8mln... Vedo pagare 70mln dei centrali che non valgono Albiol, allora uno si preoccupa. Questi sono contratti fatti anni fa, poi il mercato dopo l'ultimo contratto tv inglese è cambiato. Lì si dividono da 1,3 miliardi a oltre 3 e quindi i prezzi salgono".

Parlerà con la famiglia perché trasferirsi all'estero coinvolge tutti? "Non lo so, loro non sono a Napoli in modo fisso, vanno e vengono. Se dovessi cambiare mi piacerebbe andare all'estero, non passare dall'amore totale di Napoli ad un'altra squadra italiana".

C'è stato il saluto al pubblico con un inchino? "Mi è sembrato il minimo ringraziarli così, ci hanno dato tutti. Giro tutti gli stadi europei, ma quello di Napoli è particolare. Voi lo sapete, era dovuto il ringraziamento perché ci hanno dato tutto solo per le emozioni vissute".

Per ADL il tempo è scaduto, lei quanto tempo dovrà riflettere? "Quando ho fame mi innervosisco e dico 'no' a tutti. Quando ho fame non mi concentro. Non so, se il tempo è finito ci sarà un recupero, un giorno o due di recupero dopo un anno (ride, ndr)".

Hai paura di non poterti ripetere? "Fino ad un'ora fa pensavo solo ai punti. Dopo Firenze sapevamo che di più non potevamo fare. Non so quello che farò, come ha detto Insigne 'non lo sa neanche il mister cosa farò'. Ho fame, andrò a cena, voglio dormire senza pensieri. Parlerò con la mia famiglia, sono decisioni anche loro e valuteremo. Sicuramente se resto voglio avere la percezione che sia possibile ripetersi, non la sicurezza perché non può darcela nessuno".

Sui tifosi: "E' un pubblico che merita di vincere, deve vincere per duemila motivi. Resta un po' di rammarico perché tutte sopra i 90 punti hanno vinto lo Scudetto. Resta l'orgoglio perché la squadra era a -24 dalla prima, ora a -4, tre record di punti consecutivi, crescendo ogni anno. Crescere da 86 a 91 non è come da 45 a 50, lì è più facile, a quote alte è più difficile. Ci sono tutte le sensazioni".

21.10 - Inizia la conferenza stampa

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Maurizio Sarri, tecnico del Napoli che a breve commenterà la prestazione della sua squadra contro il Crotone dalla sala stampa dello stadio San Paolo.