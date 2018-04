LIVE TMW - Napoli, Sarri: "Obiettivo già raggiunto, a Torino senza paura"

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Maurizio Sarri, tecnico del Napoli che a breve commenterà la prestazione della sua squadra contro l'Udinese dalla sala stampa dello stadio San Paolo.

23.53 - Inizia la conferenza stampa

Nona rimonta, il gioco non è l'unica strada? Sui gol su palla inattiva. "Io credo invece che i primi 20' siano la nostra migliore espressione. Abbiamo avuto però due blackout di 10' in cui siamo diventati passivi. Abbiamo fatto dei pasticci, ci siamo trovati sotto due volte ma per fortuna ora abbiamo più soluzioni dalla panchina per sovvertire. 12 gol su angoli, non essendo una squadra fisica significa che abbiamo soluzioni. Tonelli li ha sempre fatti, sia in B poi anche in A ben 5, ha questa caratteristica e l'ho fatto giocare pure per questo in un momento in cui si segnava di meno".

Fate più paura? "Ho fame, vorrei andare a cena, riposare e poi pensare alla partita. Dobbiamo dimostrare noi di non avere paura, ma per filosofia non penso faremo una gara timorosa, ma andremo lì a fare il nostro gioco, poi a volte arriva e altre no, dipende anche dal valore dell'avversario".

La rimonta è possibile? "Le possibilità nel calcio ci sono sempre, ma se potessi sceglierei starei sempre davanti. Partite impossibile non ne ho mai viste, ma preferirei almeno per un giorno che i ragazzi staccassero la spina per poi ricaricarsi".

Juve più abituata a queste gare? "E' vero, sono abituati, speriamo non pesi e che i nostri siano delle grandi facce di c... e giochino senza timori. Non vedo quale sia la preoccupazione, il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto con 6 giornate d'anticipo, siamo secondi e ora ci possiamo divertire".

Scontro diretto a -4, come ci arrivò la Juve all'andata. Cosa evitare rispetto all'andata? "87% di supremazia e poi perdere".

00.01 - Termina la conferenza stampa