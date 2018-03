LIVE TMW - Napoli, Sarri: "Pressione? Ho visto il miglior Napoli dell'anno"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

00.06 - Terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri

Sono cattiva nel dire che lo scudetto è andato perso? - "Sei una donna carina e per questo non ti mando a fare in... La Juventus è prima in classifica da sette anni e per questo non abbiamo l'obbligo di vincere. Detto questo mancano ancora tante partite e c'è ancora lo scontro diretto da giocare"

Poteva far giocare due punte anziché togliere Mertens? - "Non era la gara adatta per giocare con quattro giocatori offensivi"

La maturità maggiore è capire che non tutto è da buttare? - "Abbiamo la responsabilità di fare il 101% e ho avuto risposte che volevo. Ci sono squadre che hanno spesso molto più di noi sul mercato e stanziano indietro in classifica. Spero che la nostra mentalità ci consenta di dare sempre il massimo. Siamo l'unico campionato europeo che ci fa ci vedere equilibrio, escluso quello inglese che non a caso spende di più. Altrove i tornei sono già finiti. Se il nostro non è ancora conlcuso è anche merito del Napoli. Scusate il termine, ma proveremo a rompere i coglioni fino alla fine"

La squadra ha avvertito pressione? - "Assolutamente no. Ho visto forse la migliore prestazione. Non abbiamo concesso nulla a una squadra forte. Probabilmente l'attenzione alla fase difensiva ci ha tolto lucidità davanti. Nel secondo tempo avevamo il predominio territoriale del terreno di gioco"

Napoli che insiste ad attaccare a sinistra: perché mai il contrario? - "Probabilmente gli ho dato percentuali sbagliati prima della partita. Sono cose che si innescano in maniera naturale. Non è che scegli prima dove attaccare. Succede in base alla qualità in certe zone. Ci viene più facile da lì"

23.57 - Iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri

23.30 - Il Napoli resta imbattuto in trasferta in questo campionato ma non risponde alla Juventus come avrebbe voluto e dovuto. Gli azzurri sbattono sulla difesa interista pur creando diverse occasioni da gol. Tra poco l'allenatore dei partenopei, Maurizio Sarri, analizzerà la sfida dalla sala stampa di San Siro. Segui il LIVE su TuttoMercatoWeb.com