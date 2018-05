LIVE TMW - Napoli, summit in corso ADL-Ancelotti: c'è l'offerta del presidente

Fonte: In collaborazione con Andrea Losapio e Marco Frattino

23.45 - PROSEGUE IL SUMMIT ALLA FILMAURO - Prosegue il summit tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis alla Filmauro, a Roma. Attesi a breve aggiornamenti in merito all'incontro tra il tecnico ex Milan e Bayern Monaco e il patron del Napoli.

22.45 - ANCELOTTI CHIEDE 3 ANNI PIU' OPZIONE A 6,5 MLN A STAGIONE - Ultime notizie che arrivano da Roma, dall'esterno della sede della Filmauro, dove è in corso il summit tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti per un futuro dell'allenatore alla guida del Napoli. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, il tecnico ex Milan e Real Madrid chiede tre anni di contratto con opzione per un quarto anno con ingaggio fissato a 6,5 milioni di euro a stagione. Il patron partenopeo vuole trattare sull'ingaggio e inoltre, come scritto prima sulle colonne di TMW, offre un biennale con opzione per una terza stagione.

22.05 - ADL-ANCELOTTI, OFFERTA AL TECNICO NEL SUMMIT ALLA FILMAURO - Alle 18.30 Aurelio De Laurentiis ha lasciato Milano in direzione Roma per incontrare Carlo Ancelotti, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli (che da par suo ha preso un treno da Bologna) in sede alla Filmauro. L'offerta è quella di un biennale con opzione per una seconda stagione più clausola rescissoria in stile Sarri.

21.35 - ANCELOTTI-NAPOLI, SUMMIT IN CORSO - Carlo Ancelotti e il Napoli, avanti a piccoli passi. Summit in corso con il ds Giuntoli per cercare un accordo. E domani - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello per SportItalia - se ne terrà un altro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno individuato in Ancelotti il sostituto ideale di Sarri.

19.30 - CESARANO: "NAPOLI, SONDATO NON SOLO ANCELOTTI" - Rino Cesarano, giornalista partenopeo, ha parlato a RMC Sport nel corso della puntata odierna di A Tutto Napoli. "Ancelotti? E' stata sondata la disponibilità dell'allenatore, ma non ancora con l'offerta di contratto. La stessa proposta è stata fatta a un altro paio di tecnici, tra cui Fonseca dello Shakhtar. Il club ucraino ha però raddoppiato l'ingaggio al portoghese, era il profilo che piaceva a De Laurentiis per la sua filosofia di gioco ma anche per il suo carattere, ideale per la piazza azzurra. Piace anche Inzaghi. Se dovesse delinearsi l'addio definitivo a Sarri, sempre con un club disposto a versare nelle casse di De Laurentiis la cifra stabilita dalla clausola rescissoria, il Napoli si fionderebbe su un nuovo allenatore. Il club azzurro ha bloccato qualche tecnico per precauzione, altrimenti sarebbe rimasto spiazzato. Sarri, soltanto negli ultimi giorni, ha fatto capire di avere perplessità a onorare il contratto sottoscritto. La situazione è imbarazzante, nessuno se l'aspettava dopo una dichiarazione d'amore così forte da parte del pubblico”, ha detto Cesarano.

18.32 - DE LAURENTIIS LASCIA LA LEGA - Dopo la nomina di Marco Brunelli come nuovo amministratore della Lega Calcio, Aurelio de Laurentiis ha lasciato la sede di via Rosellini. Bocche cucite sia su Sarri che su Ancelotti.

16.42 - "FATTA ANCELOTTI-NAPOLI" - Ivan Zazzaroni, nuovo direttore del Corriere dello Sport, tramite il sito internet del quotidiano capitolino ribalta il mondo come visto finora. Per "Ancelotti al Napoli è fatta", scrive, "a meno di una permanenza di Sarri, unico motivo per bloccare l'operazione".

15.50 - HAMSIK: "IL MIO CICLO E' FINITO" - Arrivano aggiornamenti importantissimi sul futuro di Marek Hamsik dopo l'ammissione di possibile partenza da parte del padre. La conferma di quanto detto arriva dal diretto interessato che ha parlato al portale slovacco Pravda: "Ho dato tutto me stesso, forse il percorso al Napoli è giunto alla fine. Mi piacerebbe provare una nuova esperienza, quest’anno c’era la sensazione di poter vincere lo scudetto, c’è delusione per non esserci riusciti. I nostri tifosi lo avrebbero meritato".

15.08 - ANCELOTTI-NAPOLI RESTA DIFFICILE "Molto difficile ma non totalmente impossibile". Questa la valutazione di Sky Sport 24 sull'ipotesi Carlo Ancelotti per il Napoli.

14.32 - NIENTE CHELSEA PER SARRI - Maurizio Sarri non è un'opzione per la panchina del Chelsea. Indiscrezioni raccolte a Londra parlano di una società che non ha ancora sciolto le riserve per ciò che riguarda il futuro di Antonio Conte, tecnico benvoluto dalla tifoseria e che ha un contratto molto importante ancora in essere.

14.24 - ANCELOTTI VERSO IL NO - Secondo quanto scrive il collega Mauro Suma su Twitter, è "confermato Ancelotti no al Napoli. L'unica certezza è che Carlo farà il commentatore ai Mondiali".

14.22 - L'OFFERTA DELLO ZENIT - Sportmediaset fa il punto sull'offerta dello Zenit a Maurizio Sarri. La società russa ha illustrato al tecnico di Figline il suo programma e avanzato un'offerta economica davvero importante: triennale sulla base di 6.5 milioni di euro a stagione. Nemmeno la clausola di 8 milioni spavenata lo Zenit. Sarà quindi solo Sarri (e la sua famiglia) a decidere quale sarà la risposta che riceverà De Laurentiis. Il quale attende, ma con sempre minor fiducia.

13.48 - IL REBUS DELLA CLAUSOLA - Secondo fonti vicine al Napoli, la clausola sarebbe sempre in scadenza al 31 maggio. Le voci sul 22 maggio, però, continuano a farsi forti ma, a prescindere da questo, De Laurentiis ha finito la pazienza e vuole sciogliere i dubbi nelle prossime ore.

13.18 - CARRERA: "SARRI-ZENIT? SPERO DI NO!" - A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca. "Sarri allo Zenit? Spero di no! Scherzi a parte, Sarri è un ottimo allenatore, in azzurro ha migliorato il punteggio di anno in anno e quest’anno al Napoli più di così non poteva fare. Anche il Russia potrebbe fare il suo calcio, c’è molto spazio qui per noi italiani. È giusto che Sarri resti al Napoli per fare qualcosa di importante perché basta poco visto che il gap con la Juve è qualsiasi colmato. Ci vuole anche la volontà del presidente in sede di mercato affinché l’allenatore non giochi sempre con gli stessi.

13.09 - DE MAGISTRIS: "SPERO SARRI RESTI" - Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, ha parlato cosi a margine della presentazione di Football Leader: “Fino all’ultimo spero che rimanga Sarri. Quest’anno noi ci credevamo, erano l’anno giusto e l’anno prossimo sarò pià difficile. Bisogna capire se rimane Sarri e chi rimarrà di questa squadra cosi forte

12.50 - UN 'FALSO' LA FOTO DI ANCELOTTI A NAPOLI - Sta facendo il giro del web una presunta foto di Carlo Ancelotti sbarcato a Capodichino per incontrare emissari azzurri. Dopo verifiche effettuate, lo scatto si tratta di un falso: risale infatti ai tempi del Bayern e ritrae l'arrivo all'aeroporto di Monaco dell'allenatore.

12.47 - PER SARRI SFUMA L'IPOTESI DORTMUND - Niente Germania per Maurizio Sarri. Lucien Favre è il nuovo tecnico del Borussia Dortmund. Lo svizzero, ex fra le altre del Nizza, ha firmato un contratto con club giallonero fino al giugno 2020. Quella del BVB era tra le ipotesi del futuro di Sarri.

12.40 - SARRI: IL CHELSEA 'RESISTE' - Il Chelsea sarebbe pronto a fiondarsi su Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i blues avrebbero avuto il via libera a fiondarsi sul tecnico di Figline dopo le parole nel post partita di Aurelio De Laurentiis, riguardanti il "tempo scaduto" per le negoziazioni con Sarri. Conte resta in attesa di capire il futuro della panchina del Chelsea.

12.32 - INZAGHI DISPONIBILE A TRATTARE - Oltre all'idea legata ad Ancelotti, vero e proprio sogno del patron azzurro, sale l'ipotesi di una trattativa per portare in Campania Simone Inzaghi. Con la Lazio che è rimasta fuori dalla Champions League, il tecnico non è così certo di restare, con De Laurentiis che ci ha già parlato incassando il via libera di massima per trattare con Lotito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

12.21 - MARTUSCIELLO NUOVO VICE - Situazione irrequieta, quella attorno a Maurizio Sarri. In rotta di collisione con De Laurentiis, ma anche con il suo staff: secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, il tecnico avrebbe ormai rotto con il suo vice Calzona, con il quale avrebbe condiviso l'ultimo triennio. Come nuovo vice pronto ad assoldare Martusciello, suo secondo già ai tempi di Empoli.

12.19 - ANCELOTTI PRONTO A DIRE SI? - Carlo Ancelotti sarebbe pronto a dire 'si' al Napoli! Cosi l'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione sulla trattativa. Dal suo entourage filtra la volontà d’accettare le avances del Napoli, l’intesa di massima sarebbe su un contratto biennale più l’opzione di un anno a 4 milioni a stagione più bonus.

12.00 - SARRI: ZENIT IN PRESSING - Summit già andato in scena tra i consulenti di Sarri e lo Zenit San Pietroburgo. Presente anche l'allenatore, proposta da 4 milioni a stagione con i russi che considerano dunque Sarri come nome centrale per il futuro della panchina del dopo Mancini.

11.50 - DE LAURENTIIS IN LEGA - Oggi Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarà in Lega Calcio. I sussurri di mercato spiegano che potrà esserci un eventuale incontro a Milano con Carlo Ancelotti, sogno e, forse, chimera per la panchina azzurra.

11.30 - SCADE LA CLAUSOLA DI SARRI Oggi, 22 maggio, è probabilmente l'ultimo giorno valido per il pagamento della clausola di Maurizio Sarri. 8 milioni di euro e qualsiasi club, a patto che l'allenatore dica di sì, potrà prendere il tecnico toscano (la clausola, secondo fonti vicine al Napoli, resta in scadenza il 31).