LIVE TMW - Napoli, torna l'Europa League: iniziato il pranzo UEFA

Dopo la due giorni di Champions, torna protagonista anche l'Europa League. Il Napoli non dovrebbe avere problemi contro il Salisburgo, alla luce del 3-0 dell'andata, ma le insidie sono sempre dietro l'angolo a questi livelli e la formazione di Ancelotti non dovrà certo giocare una gara senza ritmo, imparando dalla clamorosa rimonta subita dall'Atletico Madrid non più tardi di due giorni fa. In attesa del fischio d'inizio delle 18.55, su TMW sarà possibile seguire l'avvicinamento alla gara di Salisburgo con commenti, curiosità e tutte le ultime di formazione.

13.34 - Niente di grave per Fabian Ruiz, sarà in campo

Filtra ottimismo per Fabian Ruiz, uscito ieri dolorante dalla rifinitura per un problema accusato in partitella ma che dovrebbe essere titolare stasera, non essendo il problema degno di nota. Davanti Insigne è largamente favorito su Mertens, mentre tra i pali tornerà Meret. In difesa - senza Raul Albiol (infortunato), Koulibaly e Maksimovic (squalificati) - toccherà a Chiriches e Luperto, con Hysaj e Mario Rui come terzini. A centrocampo, detto del dubbio Fabian Ruiz, al fianco dello spagnolo agiranno i titolarissimi: Callejon, Allan e Zielinski.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Milik.

13.12 - Iniziato il pranzo UEFA tra i vertici azzurri e quelli del Salisburgo

Con l'arrivo di Aurelio De Laurentiis (video a fondo articolo) ha preso il via il pranzo ufficiale tra i vertici di Napoli e Salisburgo: il patron azzurro è accompagnato dai dirigenti Chiavelli e Lombardo. La località è quanto mai suggestiva: Ikarus, ristorante tra i più rinomati di Austria (due stelle Michelin), situato nel centro polifunzionale Hangar-7, posizionato frontalmente all’aeroporto di Salisburgo. Aspetto molto particolare, costruito con ferro e vetro, ospite due torri trasparenti e unaa lussuosa sala conferenze, riunendo in un unico luogo spazi preposti ad assolvere compiti diversi: dentro, oltre al ristorante, un museo dell’aviazione storica, una galleria d’arte, un’elegante caffetteria e un lounge outdoor.

12.49 - Attesi 2000 tifosi azzurri a Salisburgo

Arriveranno un po' da tutta l'Europa continentale. Tanti dalla Germania, riferisce Il Mattino, altri ancora dalla Svizzera e dal nord Italia. Poi gli immancabili 300 che da Napoli raggiungeranno in giornata la città austriaca dopo un lungo viaggio in autobus. Nonostante il rassicurante risultato dell'andata, vogliono far sentire il loro calore alla squadra anche in Austria.

12.38 - I due dubbi azzurri: Insigne e Fabian Ruiz

Un paio di dubbi anche per la formazione partenopea: Ancelotti conta di recuperare Fabian Ruiz, ieri acciaccato, con Diawara alternativa, e cresce l'ottimismo sulla presenza in campo dello spagnolo stasera. Davanti invece Insigne dovrebbe avere la meglio su Mertens, nell'unico vero ballottaggio tecnico in ottica undici iniziale.

12.27 - Il tecnico vede l'Inter favorita

Carlo Ancelotti ha parlato a Sky alla vigilia del match col Salisburgo, giudicando così la stagione dei suoi: "Meret e Fabian stanno facendo bene, così come Allan autore di un campionato straordinario e Callejon, sempre continuo. Nel complesso siamo meglio di quello che dice la classifica. In pratica siamo distanti 18 punti dalla Juve, ma come qualità siamo più vicini. Favorite? Inter, Siviglia, le due inglesi e speriamo di esserci anche noi. E' una competizione equilibrata con risultati sorprendenti. Bisognerà stare attenti".

12.13 - Ancelotti pensa anche all'emergenza

Curiosità proveniente dal nostro inviato: ieri nella rifinitura Carlo Ancelotti ha provato Hysaj come centrale di centrocampo e spostato Allan terzino destro. Nessuna preoccupazione per Chiriches e Luperto, che saranno i titolari stasera, ma essendo gli unici due centrali a disposizione (Koulibaly e Maksimovic sono squalificati, ndr), il tecnico di Reggiolo ha voluto poter studiare una ipotesi d'emergenza. In caso di problemi ai titolari dovrebbe spostarsi dunque l'albanese al centro.

11.55 - Koulibaly, squalificato, incita i suoi

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly incita i suoi su Twitter: il centrale sarà squalificato per questa gara dopo il giallo dell'andata, ma non ha voluto far mancare il proprio supporto ai compagni: "Forza ragazzi, forza 💪🏿💪🏿💪🏿", il breve concetto espresso sui social.

11.33 - Due dubbi per Rose

Marco Rose fa la conta del suoi per la sfida di domani contro il Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il suo Red Bull Salisburgo dovrà fare a meno dello squalificato Schlager e degli infortunati Junuzovic e Pongracic. "Domani ci saranno in campo anche dei giovani", ha annunciato Rose in conferenza stampa. Che poi ha ammesso che scenderanno in campo dall'inizio il classe '98 Mwepu e il 2000 Szoboszlai (obiettivo Juve per giugno). Due i dubbi: quello offensivo riguarda Gulbrandsen, che è entrato bene in partita al San Paolo e in questo momento è leggermente favorito su Daka per una maglia da titolare. In difesa, certi di una maglia Ramalho davanti a Walke, con Lainer e Ulmer ad agire come esterni. Onguéné, disastroso all'andata, è invece in vantaggio su Ballci.

RB SALISBURGO (4-3-1-2) - Walke; Lainer, Onguéné/Ballci, Ramalho Ulmer; Szoboszlai, Samassekou, Mwepu; Wolf; Gulbrandsen/Daka, Dabbur.

11.18 - Ancelotti alle prese col dubbio Ruiz

Continua il turnover per il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, ma c'è il dubbio Fabian Ruiz, che nell'allenamento di rifinitura ha subito una botta. Stando a Sky, nel pomeriggio, le condizioni del centrocampista saranno valutate in via definitiva, e si deciderà se farlo scendere in campo dal primo minuto.