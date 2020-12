live Napoli, Zielinski: "Domani gara importante, vogliamo passare il turno"

Al Napoli serve un punto per superare i gironi di Europa League nella sfida al Diego Armando Maradona contro la Real Sociedad

Il Napoli all'ultimo passo verso il passaggio alla fase a scontri diretti in Europa League. Per farlo, bisognerà però strappare almeno un punto alla Real Sociedad, match che Piotr Zielinski analizzerà in conferenza stampa in questa vigilia. A breve le sue parole su TMW.

Questo può essere l'anno della tua consacrazione?

"Cercherò di dare il massimo, ogni volta che il mister mi manderà in campo. Nelle ultime gare da trequartista sono andate bene, spero di continuare e fare ancora meglio".



Dopo il Covid a che punto sei sul piano della condizione?

"Mi sento bene, ma gara dopo gara andrà meglio. Sto bene e cerco sempre di dare il massimo".

C'è una nuova consapevolezza all'interno del gruppo dopo le ultime vittorie?

"Abbiamo fatto bene in queste gare. C'à una rosa ampia e di qualità, speriamo di fare belle cose quest'anno. Domani sarà una gara importante, l'abbiamo preparata bene e cercheremo di portare a casa il risultato utile per passare il turno".

Cosa pensi della Real Sociedad?

"Spero che domani si farà una grande partita. Sappiamo che loro sono forti, hanno giocatori di grandi qualità. In Liga stanno facendo ottime cose, nonostante ultimamente sono calati, stanno facendo bene. Domani per loro è una gara importante, ma lo è anche per noi e speriamo di vincerla".



14.04 Termina la conferenza di Piotr Zielinski.