LIVE TMW - Oggi Atalanta-Dinamo Zagabria: successo in Youth League

Ultima spiaggia per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in Champions League. Nella sfida di ritorno contro la Dinamo Zagabria la Dea ha un solo risultato utile, dopo 3 sconfitte e un pareggio nelle prime 4 giornate. La vittoria permetterebbe a Gomez e compagni di sperare ancora, rimandando ogni discorso all'ultima sfida del girone contro lo Shakthar (che però non deve vincere stasera contro il City). Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Atalanta e Dinamo Zagabria su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta a partire dalle 21.00 con un inviato a San Siro.

15.22 - Atalanta, bel successo in Youth League - Un successo importantissimo, che vale la qualificazione al turno successivo. L'Atalanta di Massimo Brambilla trionfa 2-0 nel match interno contro la Dinamo Zagabria, strappando così il pass per i sedicesimi di finale. Ora nell'ultima partita i nerazzurri cercheranno gli ottavi, per poter vincere il girone basterà un punto (solo le vincenti dei gironi vanno agli ottavi). Dopo un inizio non esaltante, la Primavera vince e convince. Tre vittorie consecutive in Europa, un passaggio del turno e la possibilità di vincere il raggruppamento: segnali da non sottovalutare, soprattutto per il futuro.

14.40 - L'Atalanta si qualifica se... - 1 punto in 4 partite non è certamente un bottino di cui essere andare fieri, ma l'Atalanta ha ancora chance di passare il turno in Champions League. Per farlo la Dea però dovrà vincere entrambe le rimanenti sfide, quella di stasera contro la Dinamo Zagabria e l'ultima contro lo Shakthar. Ma allo stesso tempo gli uomini di Gasperini dovranno sperare che il Manchester City resti imbattuto nelle ultime due del girone. Solo in questo caso l'Atalanta potrà qualificarsi agli ottavi.

14.23 - Toloi parla della Dinamo - Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro la Dinamo Zagabria. Queste le sue parole: "Sappiamo che è una partita difficile contro un avversario di qualità. Vogliamo vincere per avere ancora la possibilità di passare. Serviva qualche punto in più dopo quattro partite ma ancora è tutto aperto. Stiamo difendendo bene nelle ultime partite, dispiace per il risultato nella sfida contro la Juventus".

13.39 - Tanti addetti ai avori alla Youth League - Le partite delle giovanili dell'Atalanta, al solito, sono occasioni per agenti e dirigenti per aggiornarsi e scovare qualche nuovo talento. E così a Zingonia, oggi per la gara di Youth League fra Atalanta e Dinamo Zagabria, sono presenti tanti addetti ai lavori, come raccolto da TMW. Fra questi, gli scout del Milan e quelli del Sassuolo, oltre al ct dell'Under 18 Carmine Nunziata e al presidente della Dinamo Zagabria Mirko Barisic.

13.15 - Zapata vola in Spagna per una visita - Duvan Zapata questa sera contro la Dinamo Zagabria non ci sarà. Il colombiano ieri mattina ha provato sul campo, ma le sensazioni hanno consigliato prudenza, col giocatore che non si sentiva libero nel calciare. Per questo, secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante è diretto in Spagna per un consulto specialistico che avrà l'obiettivo di far maggiore chiarezza sulla situazione.

12.35 - Mislav Orsic in esclusiva a TMW - L'attaccante della Dinamo Zagabria e della nazionale croata, Mislav Orsic, racconta l'andata contro l'Atalanta, vinta per 4-0 con una sua tripletta. "Ogni vittoria con questa maglia è un sogno che diventa realtà per me, ancor di più quelle in Champions League. Non so cosa gli sia successo all'andata, noi abbiamo giocato una partita perfetta. È un club che è al top di una lega competitiva come quella italiana, bisogna avere il massimo del rispetto. Abbiamo visto come hanno giocato contro gli altri avversari nel gruppo: è un’indicazione della loro forza. Non ci sono favoriti, in questo match. Non è perché l’Atalanta gioca in casa oppure perché la Dinamo ha quattro punti in più: penso che sarà aperta a qualsiasi risultato, dettagli come la fortuna saranno giudici".

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Ilicic

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Dani Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic

11.43 - Luca Percassi in esclusiva a TMW - L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato in esclusiva a TMW a margine della cena UEFA fra i dirigenti della Dea e quelli della Dinamo Zagabria: "Sappiamo che è una partita molto importante, fondamentale. Penso che l'Atalanta avrebbe meritato più punti di quelli che ha in classifica. Stasera vediamo cosa succede. L'Europa League non sarebbe da buttare, assolutamente no. Tutte le esperienze europee che stiamo facendo sono utili per crescere, ne saremmo felicissimi".

11.16 - Dinamo simile all'andata - La Dinamo Zagabria arriva a Milano con ambizione e voglia di fare un'altra impresa. Mister Bjelica non avrà a disposizione lo squalificato Moro, al suo posto probabile l'impiego di Ivanusec a centrocampo. Per il resto, squadra molto simile a quella che all'andata ha rifilato 4 gol alla Dea. Questa la probabile formazione dei croati:

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Dani Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic

10.52 - Gasperini: "Abbiamo un solo risultato" - Così il tecnico bergamasco nella conferenza stampa della vigilia: "Noi abbiamo un solo risultato per stare dentro. La squadra ha sbagliato la prima partita, con lo Shakhtar ha fatto un'ottima gara, purtroppo quel risultato è quello che pesa di più. Contro il City abbiamo fatto bene un tempo, contro la Dinamo è stata la peggiore degli ultimi anni".

10.33 - Gasp senza centravanti - L'Atalanta si presenta alla decisiva sfida contro la Dinamo senza Duvan Zapata. Il colombiano ha dovuto ritardare il rientro in campo, per questo stasera nel ruolo di prima punta agirà ancora una volta Josip Ilicic con Gomez-Pasalic alle sue spalle. Questa la probabile formazione scelta questa sera da Gasperini: ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Ilicic