LIVE TMW - Oggi Barça-Inter: amarcord 2010. Brozovic ago della bilancia

14.39 - "Senza Messi è l'ora di Valverde". Titola così El Pais, principale quotidiano spagnolo, in vista della gara di questa sera fra Barcellona e Inter. L'assenza del Diez è ovviamente pesantissima per i blaugrana che perderanno tanto dal punto di vista del talento e dell'imprevedibilità. Per questo tutto passa in mano al tecnico Ernesto Valverde che dovrà trovare nuove soluzioni per far male ai nerazzurri. Due le ipotesi in mano all'ex Athletic Bilbao: 4-3-3 con l'inserimento di Dembele (o Malcom) in attacco, o 4-4-2 con l'inserimento di un centrocampista in più e Coutinho spostato molto più vicino a Luis Suarez.

14.25 - Ha preso il via in questi minuti il pranzo istituzionale previsto dalla UEFA per Inter e Barcellona. Per i nerazzurri presenti Steven Zhang, Javier Zanetti, Giovanni Gardini e Alessandro Antonello.

14.03 - Una classifica bella da guardare, quella dell'Inter in Champions dopo due giornate. Le vittorie contro Tottenham e PSV hanno proiettato i nerazzurri in vetta al Bruppo B al pari del Barcellona, motivo per il quale la sfida di stasera assume una certa importanza. Questa la classifica:

Narcellona 6

Inter 6

Tottenham 0

PSV 0

13.30 - A poche ore dall’inizio della sfida del Camp Nou tra Barcellona e Inter molti tifosi nerazzurri sono a passeggio per il centro della città. Tante maglie interiste sulle Ramblas, così come in Plaça Catalunya. Sono circa 2000 i tifosi nerazzurri attesi questa sera allo stadio.

13.04 - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Rakitic ha parlato così di Mauro Icardi, attaccante dai pochi palloni toccati ma dai tantissimi gol: "E' tornato Pippo Inzaghi! Mauro è uno di quegli attaccanti che hanno un'occasione e segnano, che non hanno bisogno di molto per far danno e per questo va controllato sempre. Guarda cos'è successo al Milan. Nel movimento che fa nel gol non c'è nulla di causale: ci ha pensato, ci ha lavorato, e boom, uno a zero e tutti a casa. Ognuno gioca col suo stile e io vedo l'Inter molto sicura, convinto di ciò che fa e di come lo fa".

12.42 - L'Inter si avvicina alla sfida di questa sera proponendo un video mash-up dei gol di questa stagione, soprattutto europei, con la storica gara del 2010 in cui la squadra di Mourinho, nonostante la sconfitta per 1-0 (gol di Pique), festeggiò l'accesso alla finale di Madrid.



11.55 - L'Inter arriva a Barcellona con la voglia di proseguire la striscia di vittorie e di provare a mettere un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. In casa Barcellona si dovrà far fronte all'assenza di Messi, con Dembelé possibile sostituto dell'argentino nel tridente. Anche se nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Rafinha al posto del francese e, sullo sfondo, permane una terza ipotesi che prevede l'avanzamento di Sergi Roberto nei tre davanti con Semedo terzino. Per quanto riguarda l'Inter, se possibile, c'è ancora più incertezza e tutto dipenderà dall'impiego o meno di Marcelo Brozovic. Con lui in campo solito 4-2-3-1 con Borja Valero al posto di Nainggolan, in difesa uno fra Skriniar e De Vrij al fianco del sicuro Miranda. Se il croato non dovesse dare le necessarie garanzie si aprirebbe un vero e proprio ventaglio di possibilità: senza Nainggolan e Gagliardini, il ruolo accanto a Vecino potrebbe essere ricoperto da Asamoah o Borja Valero. Ma in entrambi i casi resterebbero scoperte, rispettivamente, le caselle di terzino sinistro e trequartista alle spalle di Icardi. A detta di Spalletti potrebbe giocare anche Skriniar, a centrocampo, ma nelle gerarchie delle preferenze questa ipotesi sembra piuttosto in basso. Queste, a poco più di 8 ore dal fischio d'inizio, le probabili formazioni della gara:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Dembelé. A disposizione: Cillessen, Semedo, Brandariz, Vidal, Rafinha, Malcom, Munir. Allenatore: Ernesto Valverde.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Vrsaljko, De Vrij, Dalbert, Candreva, Lautaro Martinez, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.

11.40 - L'Inter cerca l'impresa nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri questa sera, ore 21, saranno ospiti del Barcellona al Camp Nou per una gara che potrebbe regalare la vetta solitaria ad una delle due squadre. Su TMW potrete seguire tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le ultime di formazione direttamente da Barcellona.