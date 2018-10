LIVE TMW - Oggi Barça-Inter: Brozovic ago della bilancia. Spalletti spera

Fonte: Con la collaborazione di Lorenzo Di Benedetto, inviato a Barcellona

12.42 - L'Inter si avvicina alla sfida di questa sera proponendo un video mash-up dei gol di questa stagione, soprattutto europei, con la storica gara del 2010 in cui la squadra di Mourinho, nonostante la sconfitta per 1-0 (gol di Pique), festeggiò l'accesso alla finale di Madrid.



11.55 - L'Inter arriva a Barcellona con la voglia di proseguire la striscia di vittorie e di provare a mettere un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. In casa Barcellona si dovrà far fronte all'assenza di Messi, con Dembelé possibile sostituto dell'argentino nel tridente. Anche se nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Rafinha al posto del francese e, sullo sfondo, permane una terza ipotesi che prevede l'avanzamento di Sergi Roberto nei tre davanti con Semedo terzino. Per quanto riguarda l'Inter, se possibile, c'è ancora più incertezza e tutto dipenderà dall'impiego o meno di Marcelo Brozovic. Con lui in campo solito 4-2-3-1 con Borja Valero al posto di Nainggolan, in difesa uno fra Skriniar e De Vrij al fianco del sicuro Miranda. Se il croato non dovesse dare le necessarie garanzie si aprirebbe un vero e proprio ventaglio di possibilità: senza Nainggolan e Gagliardini, il ruolo accanto a Vecino potrebbe essere ricoperto da Asamoah o Borja Valero. Ma in entrambi i casi resterebbero scoperte, rispettivamente, le caselle di terzino sinistro e trequartista alle spalle di Icardi. A detta di Spalletti potrebbe giocare anche Skriniar, a centrocampo, ma nelle gerarchie delle preferenze questa ipotesi sembra piuttosto in basso. Queste, a poco più di 8 ore dal fischio d'inizio, le probabili formazioni della gara:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Dembelé. A disposizione: Cillessen, Semedo, Brandariz, Vidal, Rafinha, Malcom, Munir. Allenatore: Ernesto Valverde.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Vrsaljko, De Vrij, Dalbert, Candreva, Lautaro Martinez, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.

11.40 - L'Inter cerca l'impresa nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri questa sera, ore 21, saranno ospiti del Barcellona al Camp Nou per una gara che potrebbe regalare la vetta solitaria ad una delle due squadre. Su TMW potrete seguire tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le ultime di formazione direttamente da Barcellona.