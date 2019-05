LIVE TMW - Oggi Godin ha salutato l'Atleti. Per l'Inter manca solo l'annuncio

Fonte: Ha collaborato Giacomo Iacobellis

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

16.58 - Manca solamente l'annuncio dei nerazzurri - Per Diego Godin in nerazzurro manca solo il comunicato ufficiale dell'Inter, che potrebbe arrivare nelle prossime ore così come nei prossimi giorni. Il centrale uruguaiano oggi ha infatti salutato pubblicamente l'Atletico Madrid, col quale domenica prossima giocherà la sua ultima gara casalinga. Nonostante in conferenza stampa non siano arrivati riferimenti espliciti, è certo comunque che il capitano della 'Celeste' inizierà una nuova avventura in Serie A. Lo aspetta un contratto triennale. Grazie per aver seguito il LIVE di TMW!

Rileggi la conferenza stampa integrale di Diego Godin: CLICCA QUI!

16.36 - "Godin trionferà anche all'Inter. E pensare che lo pagammo 27 euro..." - Diego Godin ha salutato l'Atletico Madrid, per il suo trasferimento all'Inter manca solo l'annuncio del club nerazzurro. Sapete però com'era iniziata la sua favola tra i pro? Graciela Castro, presidentessa del Club Atlético Cerro, l'ha raccontata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Godin è un professionista esemplare, un calciatore eccellente e una persona magnifica. Ho conosciuto Diego da ragazzino, il mio Cerro lo comprò dal Defensor Sporting e lui allora era solo un gran campioncino in prospettiva. Pensare a quanta strada ha fatto fino a oggi mi fa emozionare. Come attestano i documenti nel 2003 acquistammo Godin per appena 840 pesos (all'epoca circa 27 euro, ndr). Con noi esordì in Primera División uruguaiana, giocò per la prima volta tra i professionisti e restò qui fino al 2006, ritagliandosi un ruolo da protagonista assoluto. Sapete tutti poi com'è proseguita la sua bellissima favola. Inter? Diego sarà un ottimo acquisto, porterà tutta la sua esperienza e la sua leadership, oltre alle sue grandi qualità sul campo. I nerazzurri non avrebbero potuto fare un colpo migliore per la difesa, ne sono certa. Il Faraón vi farà innamorare col suo carattere da lottatore". Leggi l'intervista completa: CLICCA QUI!

15.43 - "Godin insostituibile per l'Atletico" - Non ha dubbi il giornalista di Radio Marca, Adrián Gómez Sánchez, che TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva proprio a margine della gran 'despedida' del capitano biancorosso al Wanda Metropolitano: "Diego è insostituibile per qualità umane e anche tecniche. Non è un calciatore che si può rimpiazzare così, da un giorno all'altro. L'Inter si rinforza molto grazie al suo arrivo. È vero che sbarca in Serie A a 33 anni, quindi non può più garantire le stesse condizioni fisiche di una volta, ma in questa stagione si è dimostrato ampiamente all'altezza. Lo abbiamo visto bene anche all'andata della sfida di Champions League contro la Juventus. Diego Godin è un punto di riferimento per tutti i suoi compagni, un vincente e un capitano nell'anima. Anche all'Inter farà benissimo, qui in Spagna ne siamo sicuri. È un colpo top, e pure gratis". Leggi l'intervista completa: CLICCA QUI!

14.30 - Diego Godin ringrazia l'Atletico sui social - Dopo la commovente conferenza stampa al Wanda Metropolitano, lo storico capitano dei colchoneros ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento al mondo biancorosso anche sui social con un emozionante video che lo ritrae insieme ad alcuni tifosi. Queste le sue parole: "Mi sarebbe piaciuto riunire tutti coloro che ogni giorno, in ogni partita, mi hanno aiutato a migliorare, ad amare e capire l'amore per l'Atletico Madrid. Devo dirvi una cosa: grazie di tutto. Questi sono i miei ultimi giorni con la maglia dei colchoneros, nei prossimi anni non indosserò più questi colori. Me ne vado con la testa altissima, ho dato tutto col corpo e con l'anima per i biancorossi. Oggi me ne vado con la consapevolezza di essere un calciatore e una persona migliore di quando sono arrivato. Dicono che i giocatori passano e ciò che rimane sono i tifosi, ma con voi resta un pezzo grosso del mio cuore che mai vi dimenticherà. Il mio miglior trofeo è andarmene con l'affetto e il rispetto di tutti voi".

GRACIAS DE CORAZÓN ❤ pic.twitter.com/EKPcnij3Ac — Diego Godín (@diegogodin) 7 maggio 2019

13.33 - Inter mai citata in sala stampa - S'è conclusa la conferenza stampa di Diego Godin (Clicca qui per la conferenza stampa integrale). La particolarità è che nel botta e risposta coi giornalisti non è mai stata citata la sua prossima destinazione, cioè l'Inter. Un dettaglio quasi certamente concordato precedentemente perché in questa conferenza stampa Godin ha voluto parlare solo della sua avventura all'Atletico Madrid durata nove stagioni.

13.23 - "L'Inter dopo la fumata nera per il rinnovo del contratto" - La decisione di andare all'Inter da parte di Diego Godin è stata maturata solo dopo il mancato accordo con l'Atletico Madrid per ciò che riguarda il rinnovo del contratto. L'ha dichiarato lo stesso difensore uruguagio: "Mi sono riunito tante volte col club per parlare del rinnovo, ma com'è evidente non abbiamo trovato un accordo". Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

13.10 - "Volevo comunicare l'addio all'Atletico Madrid in prima persona" - In conferenza stampa, Diego Godin ha confermato che le prossime saranno le due ultime gare con la maglia dell'Atletico Madrid e ha aggiunto. "Questa conferenza stampa l'ho decisa per comunicare in prima persona questa notizia".

13.00 Il link per seguire la conferenza stampa di Godin integrale - Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Diego Godin al Wanda Metropolitano: clicca qui per la trascrizione integrale delle sue dichiarazioni.

12.10 - Wanda Metropolitano tutto esaurito per Atletico Madrid-Siviglia - Sono rimasti solo 700 biglietti per la sfida del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Siviglia, ultima partita stagionale dei colchoneros tra le mura amiche. Sarà il giorno del saluto e del tributo a Diego Godin.

11.14 - Otto trofei con l'Atletico Madrid - In questi nove anni con la maglia dell'Atletico Madrid Diego Godin ha vinto 8 trofei: 1 Liga, 1 Coppa del Re, 1 Supercoppa di Spagna, 2 Europa League, 3 Supercoppe Europee.

⭐️ DIEGO GODÍN anuncia su salida del ATLÉTICO DE MADRID 📢 "Para mí esto no ha sido solo un club. Ha sido una familia, una forma de vivir" 🏆 Liga

🏆 Copa del Rey

🏆 Supercopa de España

🏆🏆 Europa League

🏆🏆🏆 Supercopa de Europa#CapitánGodín pic.twitter.com/gSl0CPCoHJ — Radio MARCA (@RadioMARCA) 7 maggio 2019

10.19 - All'Atletico Madrid 387 match ufficiali - E' al decimo posto dei calciatori con più presenze con la maglia dell'Atletico Madrid il difensore uruguagio Diego Godin. Sbarcato nella capitale spagnola nel 2010, il centrale di difesa classe '87 ha collezionato in queste nove stagioni numeri incredibili: 387 presenze e 27 reti.

09.55 - Addio al Wanda Metropolitano contro il Siviglia - La conferenza stampa di Godin arriva nella settimana che anticipa l'ultima gara stagionale al Wanda Metropolitano dell'Atletico Madrid, contro il Siviglia. In quella occasione, il capitano dei colchoneros avrà modo di salutare quelli che per nove stagioni sono stati i suoi tifosi.

09.40 - Conferenza stampa alle 13.00 - La conferenza stampa di Diego Godin, capitano dell'Atletico Madrid, è prevista per le ore 13.00: la decisione di parlare alla stampa è stata resa nota nel tardo pomeriggio di ieri.

09.30 - E' il giorno di Diego Godin all'Inter. Quest'oggi, nella sala stampa del Wanda Metropolitano, il difensore uruguaiano annuncerà il suo addio all'Atletico Madrid dopo 9 stagioni. TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.