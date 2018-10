LIVE TMW - Oggi i 30 candidati al Pallone d'Oro: Cavani e Alisson tra i primi 5

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I PRIMI CINQUE CANDIDATI: BALE, ALISSON, AGUERO, CAVANI E BENZEMA - In prima mattinata, France Football ha reso noti i nomi dei primi cinque candidati: c'è l'ex Roma Alisson, adesso al Liverpool. Del Real Madrid campione d'Europa già presenti Bale e Benzema. In lista anche il centravanti del PSG Cavani e il miglior marcatore della storia del Manchester City: Sergio Aguero.

10.20 IL REGOLAMENTO - A votare per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2018 176 giornalisti di tutto il mondo. Ogni giurato designa cinque giocatori in ordine decrescente di merito dalla lista dei 30. AI cinque giocatori menzionati sono assegnati rispettivamente a 6 punti, 4, 3, 2 e 1.

In caso di parità per l'assegnazione del trofeo, i giocatori sono determinati dal numero di prime posizione. Se il pareggio permane, il numero di seconde posizioni e poi di terze. Se la parità persiste, viene organizzato un nuovo ballottaggio tra i giocatori in parità.

10.15 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della lista per il Pallone d'Oro 2018. Oggi France Football svelerà i candidati e TMW seguirà l'evento in tempo reale.