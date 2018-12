LIVE TMW - Oggi Inter-PSV, nerazzurri a caccia degli ottavi. Sperando nel Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un avvio di stagione europea da urlo, con due punti nelle prime due giornate contro Tottenham e PSV. Poi la doppia sfida col Barça che ha minato qualche certezza e la pesante sconfitta di Wembley di due settimane fa. Ma per l'Inter di Luciano Spalletti niente è ancora perduto, anche se il futuro passerà giocoforza anche dal risultato della sfida fra i blaugrana e gli Spurs. Fischio d'inizio a San Siro alle ore 21, con un occhio come detto anche a Barcellona-Tottenham.

