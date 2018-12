LIVE TMW - Oggi Inter-PSV, soluzione Asamoah. Marotta: "Fiducia nel Barça"

Fonte: Con la collaborazione degli inviati Lorenzo Di Benedetto e Alessandro Rimi

Un avvio di stagione europea da urlo, con due vittorie nelle prime due giornate contro Tottenham e PSV. Poi la doppia sfida col Barça che ha minato qualche certezza e la pesante sconfitta di Wembley di due settimane fa. Ma per l'Inter di Luciano Spalletti niente è ancora perduto, anche se il futuro passerà giocoforza anche dal risultato della sfida fra i blaugrana e gli Spurs. Fischio d'inizio a San Siro alle ore 21, con un occhio come detto anche a Barcellona-Tottenham.

19.07 - Rivoluzione ancora per la squadra di Spalletti. Fuori Vrsaljko, D'Ambrosio a destra, Asamoah sulle sinistra, mentre Brozovic-Borja Valero a metà campo. Candreva dietro Icardi, nel 4-2-3-1 già disegnato nelle scorse ore.

18.05 - Il Tottenham ha battuto, nella Youth League, il Barcellona, con il risultato di 0-2. Di Parrot e Rodel Richards le reti dei londinesi che sanciscono l'eliminazione dell'Inter Primavera dalla competizione.

FULL-TIME – Fantastic performance, controlled the game, high press caused @FCBarcelona problems and goalkeeper Tenas kept them in it. We now go into the play-offs for a place in the last 16. Well done lads! #COYS #UYL 🔴🔵 #FCB 0-2 #THFC ⚪️🔵 pic.twitter.com/2llNERZqBb — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11 dicembre 2018

17.40 - Le ultime indiscrezioni danno come più probabile la presenza di Kwadwo Asamoah al centro del campo, con un 4-3-3 che potrebbe prevedere anche l'utilizzo di Lautaro Martinez. Previsti 65 mila spettatori, aperto anche il terzo anello, temperatura intorno agli zero gradi.

16.21 - Al pranzo UEFA fra Inter e PSV, a differenza dei precedenti incontri di Champions League, non era presente il presidente nerazzurro Steven Zhang. All'interno di un noto ristorante in zona Duomo, racconta Sky Sport, i dirigenti del PSV hanno incontrato Alessandro Antonello, Giovanni Gardini e Robert Faulkner.

15.58 - L'Inter Primavera conquista un fondamentale successo per 3-0 (Adorante, Roric, Colidio) in Youth League contro il PSV e si piazza al secondo posto dietro al Barcellona. Anche in questo caso, però, i nerazzurri dovranno attendere il risultato della sfida fra Barcellona e Tottenham delle 16. Se gli Spurs conquisteranno il successo scavalcheranno l'Inter in seconda posizione, mentre in caso di pareggio o sconfitta termineranno il girone al terzo posto. In caso di conferma della seconda posizione l'Inter dovrà giocare uno spareggio per accedere agli ottavi di finale.



⏱️ Finisce quiiiii! Triplice fischio al "Breda": #InterPSV 3⃣-0⃣, reti di Adorante, Roric e Colidio!!! ⚫️🔵👏 I nerazzurri si portano al 2° posto e ora devono solo sperare in un risultato positivo del Barcellona per ottenere la qualificazione!#UYL #InterYouth #ForzaInter #FCIM pic.twitter.com/ZgSMGqltHI — Inter (@Inter) December 11, 2018

15.37 - L’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport scrive dell’Inter e di quanto potrebbe valere la qualificazione agli ottavi di Champions League. Passare il turno porta un triplice risultato ‘economico’: da una parte ci sono i 9,5 milioni garantiti per chi stacca il biglietto per gli ottavi, dall’altra i 2,7 milioni premio per ogni vittoria, ma anche un altro incasso importante in occasione della prossima sfida. Questa sera, contro il PSV, i quasi 67mila presenti valgono almeno 4 milioni di euro di incasso. Dunque, in caso di qualificazione si possono considerare ’garantiti’ altri 5 milioni per la sfida casalinga a eliminazione diretta. Facendo le somme, stasera ci sono in ballo 17 milioni di euro.

14.50 - Altri aggiornamenti raccontati da Sky Sport, secondo cui Spalletti sembra sempre più orientato verso il 4-2-3-1. Radja Nainggolan non è al massimo ma potrebbe stringere i denti e partire comunque dall'inizio, anche se Antonio Candreva resta favorito. Sullo sfondo altre due ipotesi: una prevede l'inserimento, alle spalle di Icardi, di Lautaro Martinez. L'altra quella di Keita Balde, apparso in un buon momento di forma nelle ultime uscite.

13.51 - L'emittente Sky Sport propone una formazione alternativa per l'Inter di Luciano Spalletti, rispetto al 4-3-3 paventato nelle scorse ore. In particolare il tecnico nerazzurro potrebbe proseguire col 4-2-3-1, lasciando così Asamoah nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo, con Brozovic, ci sarebbe Borja Valero, mentre davanti al posto di Nainggolan potrebbe agire Antonio Candreva. Di seguito le due ipotesi di formazione in vista di questa sera:

Inter col 4-3-3: Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic, Asamoah; Politano, Icardi, Perisic.

Inter col 4-2-3-1: Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Candreva, Perisic; Icardi.

13.41 - (ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, da tanti anni ci manca l'en plein" agli ottavi di finale di Champions League. Lo ha dichiarato Giuseppe Marotta lasciando il Coni dove ha partecipato al premio Andrea Fortunato. "Fiducia nel Barcellona? Assolutamente sì - ha aggiunto il dirigente che, dopo l'addio alla Juventus, è in procinto di passare all'Inter - ma soprattutto sta alle squadre italiane cercare di vincere". La squadra nerazzurra, oltre a dover battere il Psv, deve sperare in un risultato negativo del Tottenham al Camp Nou.

13.00 - Come ampiamente detto il destino dell'Inter in Champions dipenderà anche dal risultato del Tottenham al Camp Nou di Barcellona, con i blaugrana già certi del primo posto. E infatti il tecnico blaugrana Valverde ha annunciato un parziale turnover, com'è giusto che sia. Queste le probabili formazioni di Barcellona-Tottenham:

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Semedo, Vermaelen, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Alena, Arthur; Messi, Munir, Coutinho.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Sissoko; Son, Eriksen, Dele Alli; Kane.

12.22 - La Gazzetta dello Sport scrive dell’Inter in vista della sfida di questa sera contro il PSV Eindhoven, che deciderà le sorti europee dei ragazzi di Luciano Spalletti. Steven Zhang ieri sera s’è affacciato ad Appiano, ha cenato con la squadra, ha scherzato con i dirigenti, il solito infuso di positività. Magari anche quella solita frase, con cui Zhang accompagna i giocatori prima di ogni partita di Champions. Funziona così, in Europa più che in campionato. In tutte le gare ha espresso lo stesso concetto: “Enjoy your game”. Divertitevi, gustatevi la serata, senza le pressioni quotidiane della Serie A perché la Champions è un’altra storia.

11.50 - Una sfida, quella fra Inter e PSV, legata inevitabilmente anche al risultato fra Barcellona e Tottenham. Ma per Spalletti, come già anticipato nella conferenza stampa post sconfitta di Wembley, i blaugrana non faranno sconti agli Spurs. Questo invece il pensiero espresso ieri nelle parole della vigilia: "Penso che al Barça si stiano offendendo per questo mettere in dubbio la loro etica professionale. 90mila persone aspettano ogni anno di poter fare l'abbonamento perché tra i blaugrana trovi solo persone serie. Pensare a cosa faranno loro sarebbe un errore, perciò penseremo solo a vincere questa partita contro una squadra di terza fascia. Noi invece, per chi si fosse dimenticato, siamo un gradino sotto. Noi andiamo a caccia dei tre punti. Ci avessero detto che avremmo giocato contro il PSV per il passaggio del turno, non so se qualcuno ci avrebbe creduto".



11.35 - Emergenza a centrocampo per Luciano Spalletti, in vista della gara di questa sera contro il PSV. Con Vecino out per infortunio e Nainggolan non al meglio, il tecnico di Certaldo potrebbe modificare il classico 4-2-3-1 in 4-3-3 avanzando Asamoah sulla linea di centrocampo con Borja Valero e Brozovic. Dall'altra parte il PSV, con Van Bommel che ha utilizzato l'arma della pretattica nelle parole della vigilia.

Queste le probabili formazioni della sfida di San Siro:

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic, Asamoah; Politano, Icardi, Perisic.

PSV (4-3-3): Zoet; Dumfries, Viergever, Sainsbury, Angelino; Rosario, Pereiro, Hendrix; Lozano, De Jong, Bergwlin.