LIVE TMW - Oggi Italia-Arabia Saudita, Bonucci "aggancia" Scirea e Nesta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

17.29 - Contro l'Arabia Saudita la Nazionale Italiana aprirà il nuovo ciclo tecnico con Roberto Mancini, ma per Leonardo Bonucci il match in programma a San Gallo in Svizzera avrà un sapore particolare. Con il gettone di questa sera il capitano del Milan raggiungerà, infatti, nella classifica all-time degli azzurri due miti come Gaetano Scirea e Alessandro Nesta a quota 78 presenze.

16.53 - Quella di oggi, per Balotelli, è la gara del ritorno in azzurro quattro anni dopo. Della formazione dell'ultima partita, contro l'Uruguay, è rimasto soltanto Bonucci.

15.31 - Arrivano conferme su quella che dovrebbe essere la prima formazione dell'Italia di Roberto Mancini. Al momento sembra che Jorginho sia favorito su Cristante a centrocampo. Questo il probabile 11: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Florenzi, Jorginho, Pellegrini; Politano, Balotelli, Insigne.

14.36 - Questa la probabile formazione dell'Arabia Saudita per la sfida contro gli azzurri di Roberto Mancini, schierata con il 4-3-3: Al Mosailem; Al Mowalad, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Shahrani; Al Jassim, Al Faraj, Al Muwallad; Al Dawsari, Al Sahlawi, Bahebri. Commissario Tecnico: Juan Antonio Pizzi.

13.57 - Giornata serena a San Gallo. Il clima è buono e ci sono tutte le condizioni migliori per la gara di questa sera dell'Italia di Roberto Mancini.

13.25 - Sono 12.000 i biglietti venduti per la sfida di questa sera a San Gallo tra Italia e Arabia Saudita. Molti saranno chiaramente italiani, pronti a vedere all'opera per la prima volta la Nazionale di Roberto Mancini.

13.00 - “Ventura non ha mai dato le dimissioni“. Così in esclusiva a Sportitalia l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio risponde alle dichiarazioni di Gianpiero Ventura. “Quello che ho sentito ieri è allucinante sono solo falsità basta chiedere a Uva e Oriali. Contro la Macedonia non c’ero per impegni all’estero ma Ventura mi ha sempre detto di voler fare un grande mondiale. La sua dichiarazione non appartiene alla realtà dei fatti. Io con Ventura ho parlato sempre e solo di soldi e - conclude - l’ho accontentato su tutto”.

12.37 - Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato a Radio Anch'io Sport su Radio Rai Uno: "Nostalgia dell'Italia? Sì come tutti quelli che vivono all'estero. Mi manca, vediamo se ci sono degli sviluppi per tornare. La Nazionale? Mancini merita tutti i riflettori perché ha messo sul tavolo un valore nazionale e non economico, non è mai semplice rinunciare ai soldi per presentarsi in questo modo. Complimenti a lui che sta portando anche grande entusiasmo. Balotelli? La cosa più importante l'ha detta lui: si sente più responsabile, anche grazie ai figli. Il talento c'è sempre stato, ora deve dimostrare di essere un campione. Dipenderà, come sempre, tutto da lui. Quando abbiamo ripreso un cammino tecnico, la mia Nazionale aveva comunque giocatori di grandissima caratura tecnica e di personalità. Avevamo una buona base. Mancini invece deve ripartire da capo, da quei giocatori che hanno esordito con noi. Purtroppo in questo momento molti calciatori devono utilizzare la Nazionale per fare esperienza perché i club non bastano. Il calcio non è mai fermo, è sempre in evoluzione, devi saper leggere le situazioni e studiare chi ottiene risultati. I grandi calciatori se li metti nei ruoli giusti e dandogli il giusto peso, puoi ottenere il massimo".

12.18 - Arabia Saudita all'esordio per Roberto Mancini, nuovo ct azzurro che stasera sfiderà i sauditi nel primo test del nuovo corso azzurro: spazio a Balotelli e tanti giovani, anche se il ct dovrà rinunciare a Barella, fermato da problemi fisici ottenuti con l'Under 21. Il Messaggero definisce comunque la sfida di San Gallo un "test facile".

11.55 - Ottavio Bianchi, ai microfoni di RMC Sport, ha parlato così della Nazionale: "Non sono molto fiducioso, perché si sono tanti problemi a livello istituzionale. Mancini è un allenatore importante ma non credo possa bastare, visto anche cos'è successo dopo il Mondiale 2006. Il neo commissario tecnico avrà un compito difficile, spero che possa riuscire a risollevare l'Italia perché è veramente un ottimo allenatore".

11.32 - L'ex centrocampista della Nazionale italiana, Andrea Pirlo, ha parlato così, ai microfoni di RMC Sport, della nuova Italia di Roberto Mancini: "Parliamo di un allenatore importante per la Nazionale. Deve ripartire da zero con tanto entusiasmo e puntando su giocatori giovani che possano aiutare l'Italia a tornare una squadra competitiva. Per quel che mi riguarda inizierò il corso da allenatore a settembre, voglio prendere il patentino perché non si sa mai".

11.18 - Questa la probabile formazione dell'Italia per la sfida di questa sera contro l'Arabia Saudita a San Gallo, schierata con il 4-3-3: Donnarumma; Criscito, Bonucci, Romagnoli, Zappacosta; Jorginho, Cristante, Pellegrini; Insigne, Balotelli, Politano. All. Roberto Mancini

11.00 - Dopo il disastro Mondiale, con l'Italia fuori da Russia 2018, la nostra Nazionale riparte da Roberto Mancini e questa sera a San Gallo andrà in scena la prima amichevole del neo commissario tecnico che sfiderà l'Arabia Saudita.