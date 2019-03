LIVE TMW - Oggi Italia-Liechtenstein: Quagliarella cerca il record

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

12.34 - Anche stasera, allo stadio Tardini per la sfida fra Italia e Liechtenstein, ci sarà il tutto esaurito. Proprio come successo per la gara contro la Finlandia della Dacia Arena, sold out per l'occasione, l'Italia di Mancini potrà contare su una grande cornice di pubblico: nelle ultime ore infatti sono andati esauriti anche gli ultimi biglietti rimasti in vendita e sugli spalti saranno presenti oltre 20mila spettatori, per un incasso totale di 233.244 euro.

12.26 - Questa sera Fabio Quagliarella partirà dal 1' nella sfida dell'Italia contro il Liechtenstein e se dovesse segnare diventerebbe il giocatore più anziano a fare gol nella storia della nostra Nazionale. L'attaccante della Samp andrebbe a segna a 36 anni e 54 giorni, superando Christian Panucci e la sua rete agli Europei del 2008 contro la Romania siglata a 35 anni e 2 mesi. Questi i gol più vecchi:

- Christian Panucci (35 anni e due mesi): Italia-Romania 1-1 Europei 13/06/2008

- Antonio Di Natale (34 anni e 7 mesi): Spagna-Italia 1-1 Europei 10/6/2012

- Fabio Cannavaro (34 anni e 4 mesi): Italia-Portogallo 3-1 Amichevole 6/2/2008

- Andrea Pirlo (34 anni): Messico-Italia 1-2 Confederation Cup 16/6/2013

- Pietro Vierchowod (33 anni e 11 mesi): Italia-Malta 6-1 Qualificazioni Mondiali 24/3/1993

12.20 - Dopo aver segnato il primo gol dell'Italia nelle qualificazioni ad Euro2020 Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e della Nazionale, è pronto ad essere protagonista anche questa sera nel match contro il Liechtensten. "Oggi Barella ci riprova" è il titolo scelto da L'Unione Sarda per parlare del gioiellino sardo, designato ancora una volta come titolare dal ct Roberto Mancini.

12.17 - "Nazionale, Mancini fa il controllo qualità. Vincere non basta, vuole anche il bel gioco" si legge all'interno delle pagine sportive del Corriere della Sera: "Contro il Liechtenstein il ct cambia molto: 'Servono piedi buoni'. La stoccata amarcord a Sacchi". Nel taglio basso: "È il momento di Quagliarella. L'Italia dei deb ha bisogno anche di un bomber d'annata".

12.12 - "Gol senza età" titola il QS oggi in edicola: "Dopo quello di Kean, Mancini lo chiede a Quagliarella. Promosso titolare stasera contro il Liechtenstein". Nel taglio di spalla: "Mancini, il vero predestinato".

12.09 - "Italia, prove d'identità" è il titolo scelto da Il Messaggero per analizzare il secondo match di qualificazione ad Euro2020 della Nazionale di Roberto Mancini. Questa volta l'avversario è il Liechtenstein. "Mancini rivoluzione la formazione - si legge -: sono sette i cambi rispetto alla sfida contro la Finlandia. Confermato Kean, al posto di Immobile c'è Quagliarella".

12.04 - "Avanti Quaglia" titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Titolare a 9 anni di distanza. Il capocannoniere sarà la chioccia nell'Italia baby che sfida il Liechtenstein a Parma (ore 20.45, Rai 1). Mancini: 'Fabio ci serve, non è qui a gettone'".

12.00 - Seconda gara di qualificazione a Euro 2020 per l'Italia di Roberto Mancini che dopo la vittoria contro la Finlandia andrà a caccia del bis contro il Liechtenstein, formazione che sulla carta non dovrebbe impensierire la nostra Nazionale. Il commissario tecnico, nella conferenza stampa di ieri, ha però tenuto alta l'attenzione dei suoi: "Una squadra ha una vera identità quando riesce ad affrontare ogni partita con la stessa concentrazione. Noi abbiamo il nostro gioco che ci accompagnerà da qui agli Europei. Dovremo essere più aggressivi ieri sera, tutte le partite vanno giocate, basti pensare a Brasile-Panama".