LIVE TMW - Oggi Juve-Y-Boys. Von Bergen a TMW: "Servirà gara perfetta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

12.30 - A TMW PARLA VON BERGEN, CAPITANO DELLO YOUNG BOYS - Steve von Bergen, capitano dello Young Boys intervistato da TMW, s'è così espresso su Paulo Dybala, suo compagno di squadra ai tempi del Palermo: “Sono contento per lui, è un bravo ragazzo. A Palermo abbiamo giocato insieme, merita la carriera che sta facendo. Merita. Sul piano sportivo ha grande qualità, nove volte su dieci fa gol e sappiamo che è un pericolo. La Juve è una squadra organizzata e poi ha grandi qualità in avanti, da Douglas Costa a Bernardeschi. Non c’è solo Paulo. Se vogliamo fare punti dobbiamo giocare la partita perfetta, ci proviamo...”.

12.03 - DAVIDE CHIUMIENTO, DOPPIO EX, SULLO YOUNG BOYS - Queste le parole ai microfoni di 'Tuttojuve.com' di Davide Chiumiento, doppio ex della sfida di questa sera: "In Svizzera la situazione è cambiata, perché il Basilea dominatore per diversi anni è stato spodestato dallo Young Boys che è riuscito a vincere lo scudetto dopo vent'anni. Finalmente stanno lavorando molto bene, il direttore sportivo Spycher lo conosco ed effettua acquisti mirati potendo disporre di un budget di partenza importante. A differenza del Basilea, che ha cambiato tanto e sta pagando un po' il rinnovamento".

11.45 - LO YOUNG BOYS E I PRECEDENTI CON LE ITALIANE - Il BSC Young Boys ha vinto tre dei quattro precedenti in competizioni europee contro avversarie italiane (1P), tutti in Europa League, sconfiggendo due volte l’Udinese nel 2012/13 ed una volta il Napoli nel 2014/15.

10.55 - YOUNG BOYS, 9 SU 9 IN CAMPIONATO - Lo Young Boys è stabilmente in vetta alla classifica della Super League svizzera. La squadra di Berna ha ottenuto 9 successi in altrettante sfide ed è già a più 12 sullo Zurigo secondo. In Champions ha perso 3-0 contro il Manchester United, ma nel turno play-off ha eliminato la Dinamo Zagabria. In Coppa di Svizzera, ha superato Biel e Schaffhausen solo dopo i supplementari.

Die Spannung steigt: Ein paar weitere Impressionen von gestern - aus der YB-Kabine und vom Abschlusstraining. Juventus - YB, heute um 18:55 Uhr. Hopp YB!!!#bscyb pic.twitter.com/4UeX9S3mQx — BSC Young Boys (@BSC_YB) 2 ottobre 2018

10.30 - LE PROBABILI FORMAZIONI - Senza Cristiano Ronaldo squalificato e con Douglas Costa ancora infortunato, Allegri ha diversi dubbi di formazione. Khedira di nuovo convocato dovrebbe partire dalla panchina. Possibile che la Juve scenda di nuovo in campo col 3-5-2.

Juventus (3-5-2) - Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic.

Young Boys (4-4-2) - Von Ballmoos; Schick, Von Bergen, Camara, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani; Assalé, Hoarau.

10.20 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta pre-partita di Juventus-Young Boys, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La Juventus nel primo turno ha battuto il Valencia al Mestalla, questa la classifica del gruppo H dopo 90 minuti:

Manchester United 3

Juventus 3

Valencia 0

Young Boys 0