LIVE TMW - Oggi Juve-Y-Boys. Youth League: 2-1 per i bianconeri

15.55 - YOUTH LEAGUE, LA JUVENTUS HA VINTO 2-1 - Successo della Juventus nella sfida di Youth League contro lo Young Boys. Moreno e Pereira hanno confezionato la seconda vittoria in Europa dei giovani bianconeri: il gol degli ospiti è un'autorete di Anzolin.

14.55 - YOUTH LEAGUE, 1-0 AL 45ESIMO - La Juventus è avanti 1-0 nella sfida di Youth League contro lo Young Boys al 45esimo. Decide per ora il gol di Pereira Serrao di testa su assist di Fagioli, che ha disegnato traiettorie quasi perfette per tutti i primi 45 minuti.

14.40 - ALLIANZ STADIUM TUTTO ESAURITO - Ci sarà il tutto esaurito questa sera all'Allianz Stadium: previsti a Torino oltre 2400 tifosi dello Young Boys.

13.50 - CONFERME SULLA DIFESA A 3, BERNARDESCHI TREQUARTISTA - Conferme sulla difesa a tre: come riporta 'Sky', Barzagli, Bonucci e Benatia dovrebbero comporre il tridente difensivo. Cuadrado e Alex Sandro gli esterni di centrocampo, Pjanic e Matuidi in cabina di regia con Bernardeschi che agirà alle spalle di Dybala e Mandzukic. Out lo squalificato Cristiano Ronaldo e l'infortunato Douglas Costa.

13.15 - A TMW PARLA TAMI, CT DELLA SVIZZERA UNDER 21 - Pierluigi Tami, ct dell'Under 21 della Svizzera, ai microfoni di TMW ha presentato i punti di forza dello Young Boys: "In Svizzera sta dominando. Ha tolto lo scettro al Basilea col quale ha lottato l'anno scorso vincendo il titolo. Quest'anno invece non c'è storia. È una squadra che in patria, a differenza delle altre, cerca di trattenere i migliori giocatori e prova a dare continuità rafforzandosi. Le altre società, appena il mercato chiama, cedono i loro pezzi migliori. L'allenatore è nuovo, Gerardo Seoane, e sta proseguendo il lavoro di Adi Hutter non cambiando nulla sul piano tattico. E poi domina in Svizzera perché fisicamente è di un altro livello: pressano, sono forti nel gioco aereo. Nettamente superiori alle altre. In Europa è diverso perché ti ritrovi contro squadre fisicamente dello stesso livello e allora subentrano i valori tecnici".

12.30 - A TMW PARLA VON BERGEN, CAPITANO DELLO YOUNG BOYS - Steve von Bergen, capitano dello Young Boys intervistato da TMW, s'è così espresso su Paulo Dybala, suo compagno di squadra ai tempi del Palermo: “Sono contento per lui, è un bravo ragazzo. A Palermo abbiamo giocato insieme, merita la carriera che sta facendo. Merita. Sul piano sportivo ha grande qualità, nove volte su dieci fa gol e sappiamo che è un pericolo. La Juve è una squadra organizzata e poi ha grandi qualità in avanti, da Douglas Costa a Bernardeschi. Non c’è solo Paulo. Se vogliamo fare punti dobbiamo giocare la partita perfetta, ci proviamo...”.

12.03 - DAVIDE CHIUMIENTO, DOPPIO EX, SULLO YOUNG BOYS - Queste le parole ai microfoni di 'Tuttojuve.com' di Davide Chiumiento, doppio ex della sfida di questa sera: "In Svizzera la situazione è cambiata, perché il Basilea dominatore per diversi anni è stato spodestato dallo Young Boys che è riuscito a vincere lo scudetto dopo vent'anni. Finalmente stanno lavorando molto bene, il direttore sportivo Spycher lo conosco ed effettua acquisti mirati potendo disporre di un budget di partenza importante. A differenza del Basilea, che ha cambiato tanto e sta pagando un po' il rinnovamento".

11.45 - LO YOUNG BOYS E I PRECEDENTI CON LE ITALIANE - Il BSC Young Boys ha vinto tre dei quattro precedenti in competizioni europee contro avversarie italiane (1P), tutti in Europa League, sconfiggendo due volte l’Udinese nel 2012/13 ed una volta il Napoli nel 2014/15.

10.55 - YOUNG BOYS, 9 SU 9 IN CAMPIONATO - Lo Young Boys è stabilmente in vetta alla classifica della Super League svizzera. La squadra di Berna ha ottenuto 9 successi in altrettante sfide ed è già a più 12 sullo Zurigo secondo. In Champions ha perso 3-0 contro il Manchester United, ma nel turno play-off ha eliminato la Dinamo Zagabria. In Coppa di Svizzera, ha superato Biel e Schaffhausen solo dopo i supplementari.

10.30 - LE PROBABILI FORMAZIONI - Senza Cristiano Ronaldo squalificato e con Douglas Costa ancora infortunato, Allegri ha diversi dubbi di formazione. Khedira di nuovo convocato dovrebbe partire dalla panchina. Possibile che la Juve scenda di nuovo in campo col 3-5-2.

Juventus (3-5-2) - Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic.

Young Boys (4-4-2) - Von Ballmoos; Schick, Von Bergen, Camara, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani; Assalé, Hoarau.

10.20 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta pre-partita di Juventus-Young Boys, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La Juventus nel primo turno ha battuto il Valencia al Mestalla, questa la classifica del gruppo H dopo 90 minuti:

Manchester United 3

Juventus 3

Valencia 0

Young Boys 0