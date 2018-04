LIVE TMW - Oggi l'Europa League: ultime su Arsenal-Atletico e OM-Salisburgo

© foto di Image Sport

16.33 - Quella di oggi sarà la sesta semifinale europea della storia dell'Olympique Marsiglia. Nel video postato dal club francese vengono ripercorsi i 5 precedenti fra cui quello del 1999 col Bologna.

15.37 - Clima teso in casa Arsenal nella rifinitura di ieri sera prima della sfida contro l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dai media britannici Hector Bellerin e Alexandre Lacazette sono quasi arrivati alle mani dopo uno scontro di gioco in partitella. I due giocatori sono stati separati dai compagni, ma la tensione all'interno dei Gunners sembra essere davvero alta.

15.18 - Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato a poche ore dalla sfida contro l'Arsenal: "E' una gara importante fra due grandi squadre, secondo me sarà una bella partita. Ho buone sensazioni, purtroppo le partite vanno anche giocate. Rinnovi di Oblak e Griezmann? Ora pensiamo a vincere, a queste cose ci penseremo la prossima settimana. Wenger? Credo voglia dire addio con un titolo,ma anche noi vogliamo finire la stagione con un trionfo e l'Europa League è l'unica cosa che ci resta".

14.30 - Olympique Marsiglia e Salisburgo si sono già incontrate nella fase a giorni di questa edizione dell'Europa League. E gli austriaci sono decisamente avanti nel doppio confronto: l'andata alla Red Bull Arena finì 1-0 con rete di Dabbur, mentre il ritorno terminò 0-0 (ma la partita era inutile ai fini della classifica).

13.16 - Ha giocato a carte coperte il tecnico dell'Olympique Marsiglia, Rudi Garcia, nella conferenza stampa della vigilia: "Per me sono loro i favoriti, ma noi vogliamo dimostrare di essere gli outsider per la finale", il pensiero dell'ex Roma a poche ore dal fischio d'inizio della gara di andata col Salisburgo.

13.06 - Cresce la fiducia in casa Atletico Madrid per quanto riguarda Diego Costa. Nella serata di ieri l'attaccante ha sostenuto l'intera rifinitura con la squadra, compresa la sessione di tiri al termine dell'allenamento. Per questo le quotazioni dell'ex Chelsea sono date in rialzo.

12.34 - Dubbio modulo per il tecnico dell'Olympique Marsiglia, Rudi Garcia. I francesi dovrebbero comunque scendere in campo col 4-2-3-1, al momentoin vantaggio rispetto al 3-4-3. Dall'altra parte il Salisburgo che dovrebbe schierarsi col 4-4-2 a rombo. Queste le probabili formazioni della sfida:

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Pelé; Sarr, Rolando, Rami, Amavi; Lopez, Luiz Gustavo; Ocampos, Thauvin, Payet; Mitroglou.

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassekou, Berisha; Schlager; Hwang, Dabbur.

12.13 - Quella fra Arsenal e Atletico Madrid è senza dubbio la semifinale più affascinate, per blasone e qualità delle due squadre. Per Diego Simeone resta vivo il dubbio Diego Costa, recuperato in extremis per la trasferta londinese, mentre Arsene Wenger dovrà fare a meno dell'infortunato Mkhitaryan. Queste le probabili formazioni della sfida:

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Wilshere, Ozil, Welbeck; Lacazette.

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas; Correa, Thomas, Saul, Koke; Griezmann, Gameiro.

Dopo la Champions, è il turno delle semifinali di Europa League. Questa sera alle 21.05 spazio a Arsenal-Atletico Madrid e Olympique Marsiglia-Salisburgo. Su TMW potrai seguire l'avvicinamento alle due gare con notizie, curiosità e le ultime di formazione.