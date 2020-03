live Oggi la riunione UEFA per salvare la stagione: Euro2020 verso il rinvio

Giornata importante per il futuro della stagione europea e non solo. A partire dalle ore 10, a Nyon, inizierà infatti la riunione, in videoconferenza, tra il presidente della UEFA Ceferin, leghe, club e calciatori per capire come fare a portare a termine la stagione, spostando l’Europeo e cercando di non far saltare il calendario internazionale e di salvare il salvabile.

10.00 - Prima riunione al via - Le riunioni saranno almeno tre: alle 10 quella tra UEFA, Leghe, club e calciatori, alle 13 tra la stessa UEFA e le Federazioni e alle 14 un Esecutivo straordinario. Questo significa che la UEFA vuole comunque decidere qualcosa e, per statuto, solo l’Esecutivo può farlo.