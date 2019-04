LIVE TMW - Oggi Liverpool-Porto: Mané ricorda il 2005, Meireles fa il cicerone

Fonte: Con la collaborazione di Simone Bernabei

15.01 - DANILO PEREIRA SULLA GARA DI STASERA - Il difensore del Porto Danilo Pereira ha parlato del Liverpool in vista della sfida di questa sera a Anfield: "Loro sono una squadra estremamente offensiva. Hanno giocatori veloci e proprio per questo sanno fare contropiedi micidiali. Noi però abbiamo la nostra idea di gioco e posso dirvi che i loro attaccanti non mi supereranno (ride, ndr). Di certo io darò tutto me stesso in campo".

14.29 - MANE' RICORDA LA FINALE DEL 2005 - L'attaccante del Liverpool Sadio Mané ha parlato in vista della sfida di questa sera contro il Porto, gara valida per l'andata dei quarti di Champions League: "E' un grande momento per noi e personalmente credo sia la notte più bella da quando sono calciatore. Giocare la Champions è sempre qualcosa di meraviglioso. Il primo ricordo legato alla Champions? Era il 2005 e stavo guardando la finale con un mio amico che tifava Milan. Sul 3-0 mi ha detto 'E' finita, abbiamo vinto'. Sfortunatamente per lui non fu così, il Liverpool vinse in modo incredibile. La sconfitta dello scorso anno in finale è stata dura da digerire, ma ci aiuterà a far meglio in futuro".

13.35 - TIFOSI DEL PORTO IN CITTA' - I soliti giri, quelli classici fra il Cavern Club e le strade del centro, passando ovviamente per il museo del club. I tifosi del Porto sono arrivati a Liverpool già nelle scorse ore e il profilo Twitter del club ha voluto raccogliere alcune immagini dei sostenitori dei Dragoes in giro per la città britannica. Nel video anche un cicerone d'eccezione come Raul Meireles, ex di entrambe le squadre.



11.47 - DRAGONI COME I BEATLES - Interessante la prima pagina di A Bola dove in vista di Liverpool-Porto vengono immortalati quattro giocatori del Porto ad Abbey Road, facendo il verso alla celeberrima copertina dell'album dei Beatles.

O #FCPorto joga hoje com o Liverpool para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Sérgio Conceição diz que é possível ganhar em terras de sua majestade. Capitão do Eintracht Drankfurt fala sobre Seferovic. Jorge Jesus pode estar a caminho da china. pic.twitter.com/13EjpnvH4f — A Bola (@abolapt) 9 aprile 2019

11.28 - SQUALIFICATI PEPE ED HERRERA - Due assenze pesanti per Sergio Conçeiçao: Pepe ed Héctor Herrera, entrambi squalificati. In dubbio Alex Telles. Diffidati Danilo, Militão e Otávio.

11.24 - DUBBIO VAN DIJK - Due indisponibili per infortunio in casa Liverpool: Gomez e Oxlade-Chamberlain. Squalificato Robertson. In dubbio Lallana, Matip, Van Dijk e Wijnaldum.

11.14 - I PROBABILI 22 - Queste le probabili formazioni di questa sera:

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

PORTO: Casillas; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Otávio, Corona; Brahimi, Marega, Soares. All. Sergio Conçeiçao

11.00 - UN ANNO DOPO LO 0-5 DEL DRAGAO - Questa sera ad Anfield va in scena l'andata dei quarti di finale di Champions League: Liverpool-Porto, un anno dopo. Le due squadre si sono incontrate negli ottavi di finale della passata edizione, con i reds che ipotecarono la qualificazione all'andata: 5-0 all'"Estadio Do Dragao", risultato che rese la partita di ritorno una formalità.