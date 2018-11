LIVE TMW - Oggi Napoli-Stella Rossa. Vittoria in Youth League: Gaetano show

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Napoli, Marco Frattino. In redazione, Ivan Cardia

15.56 Gaetano show in Youth League - Il Napoli ha battuto 5-3 i pari età della Stella Rossa in Youth League: sugli scudi Gaetano, autore della tripletta che ha deciso la partita. Con questo risultato, gli azzurrini salgono a 6 punti nel girone: potrebbe non bastare, se il PSG dovesse battere il Liverpool già qualificato.

La situazione del Napoli

Napoli U19-Stella Rossa U19 5-3 (15' Perini, 48' Saporetti, 70', 82' e 90'+1 Gaetano; 3' Jocic, 26' Burmaz, 64' Dedijer)

15.06 De Laurentiis regala il presepe - Al termine dell'incontro col presidente della Stella Rossa, Aurelio De Laurentiis ha regalato al collega serbo un’opera della tradizione dei presepi napoletani dell’artista Ferrigno.

14.54 Youth League al 45esimo - Il Napoli è sotto 2-1 al 45esimo nella sfida di Youth League contro la Stella Rossa. Jocic, Perini e Burmaz gli autori dei gol.

14.18 - Le ultime di formazione; Maksimovic recupera posizioni - Nikola Maksimovic sta meglio e, riporta 'Sky', stasera potrebbe scendere in campo contro la Stella Rossa. Al momento il serbo è in vantaggio nel ballottaggio con Hysaj, così come Mertens è in vantaggio su Milik.

13.55 - Pranzo istituzionale in corso. E il ds della Stella Rossa avverte gli azzurri - Dopo l'intervista rilasciata ai cronisti presenti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha iniziato il pranzo istituzionale con i dirigenti della Stella Rossa a Palazzo Petrucci. Del club di Belgrado, ha parlato quest'oggi il direttore sportivo Mitar Mrkela: "Conosciamo la forza del Napoli, ma noi siamo l'outsider del girone e possiamo scombinare i piani di tutti. Contro il Liverpool abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela e lo faremo anche stasera. Ora la squadra ha più esperienza europea ed è più pronta, non mi aspetto una sconfitta pesante come quella di Parigi".

13.35 - Parla il presidente Aurelio De Laurentiis - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a poche ore dal fischio d'inizio del match contro la Stella Rossa: Ancelotti è stato bravo all’andata, già non aver perso ci ha posto in una condizione di superiorità in classifica, anche se in questa fase la classifica vale pochissimo perché può essere rivoluzionata già da stasera”. (Clicca qui per l'intervista completa)

13.25 - Youth League: la classifica dopo quattro turni - Questa la situazione in Youth League per il Napoli dopo 4 turni: Liverpool U19 10, PSG U19 7; Napoli U19 3; Stella Rossa U19 1.

13.05 - Alle 14.00 in campo la Primavera per la Youth League: la formazione . Roberto Baronio, allenatore della Primavera del Napoli, ha reso nota la formazione partenopea per la sfida di Youth League contro la Stella Rossa. Questo l'undici: D'Andrea; Esposito, Senese, Perini; Mezzoni, Micillo, D'Alessandro, Marino, Calvano; Saporetti, Sgarbi.

12.05 - Le probabili formazioni - Un solo dubbio per Carlo Ancelotti in vista del match di questa sera contro la Stella Rossa. Nikola Maksimovic non è al meglio e per questo motivo come terzino destro dovrebbe essere confermato Hysaj. Queste le probabili:

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens. All.: Ancelotti.

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Babic, Degenek, Rodic; Krstcic, Jovancic; Srnic, Marin, Ben; Stojiljkovic. All.: Milojević.

11.10 - Napoli stasera agli ottavi se... - Per staccare già stasera il pass per gli ottavi di finale, il Napoli dovrà battere la Stella Rossa al San Paolo e sperare che il PSG al Parco dei Principi non batta il Liverpool.

11.05 - La classifica - Questa la classifica del gruppo C dopo 4 turni: Liverpool 6; Napoli 6; PSG 5; Stella Rossa 4. Tutte e quattro le squadre hanno ancora possibilità di staccare il pass per gli ottavi a due turni dal termine.

11.00 - Amici di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che ci accompagnerà al fischio d'inizio di Napoli-Stella Rossa, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.