LIVE TMW - Oggi Plzen-Roma, Pastore dal 1' e occhi su Schick

Una sfida, quella della Roma a Plzen, buona per ritrovare compattezza e soprattutto una vittoria che potrebbe dare una spinta in più anche in campionato. La Roma, già certa del secondo posto nel gruppo G di Champions League, in caso di successo chiuderebbe il girone a quota 12, punteggio importante soprattutto alla luce dei problemi di questa prima parte di stagione. Su TMW potrete seguire in diretta tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le ultime di formazione da Plzen anche grazie al lavoro dei nostri inviati.

17.22 - Il ct dell'Under 21 della Repubblica Ceca, Vitezslav Lavicka, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui ha parlato anche di Patrik Schick: "So che sta vivendo un momento non semplice, ma dategli tempo: ha solo bisogno di giocare, lui i gol li ha sempre fatti. Problema di personalità? Non credo proprio. è uno dei ragazzi più intelligenti che abbia conosciuto e uno che durante la settimana lavora duro, come un matto. Quando arrivò nello spogliatoio dello Sparta era un ragazzino, aveva intorno gente molto più esperta. Magari poteva sembrare timido. Ma ci sorprese tutti con la sua qualità. Il suo rolo? Facile: Patrik è un numero nove perfetto. A essere sincero credo possa giocare benissimo anche da numero dieci, dietro un’altra punta. E persino da ala destra, perché ama accentrarsi. Ma se gioca da centravanti ha più chance di fare gol, una cosa che sa fare benissimo. Credo gli manchi la confidenza con il campo, avrebbe bisogno di fare maggiore pratica. Magari soffre la concorrenza di un totem come Dzeko. E purtroppo è entrato nel momento peggiore della Roma, che sta trovando difficoltà, soprattutto per gli infortuni. Ma lui ha i numeri: l’avete vista la partita con la Slovacchia? Un gol e una prova incredibile".

16.54 - Esordio ufficiale in Champions League per Antonio Mirante stasera, una delle poche certezze annunciate da Di Francesco in conferenza stampa ieri. Il portiere stabiese ha giocato in Europa dieci anni fa, ma era Europa League, con la maglia della Sampdoria.

16.31 - Radek Špryňar, giornalista di Czech News Center, ha parlato di Viktoria Plzeň-Roma ai microfoni di VoceGialloRossa.it: "Schick è il miglior attaccante ceco, tutti quanti qui sono sorpresi che non riesca ad incidere con la maglia della Roma. Personalmente, credo che sia solo questione di tempo ed adattamento, perché le sue qualità e potenzialità sono enormi".

16.15 - Temperatura fredda, intorno agli zero gradi, e possibile nevischio. Questo il clima che troverà la Roma alle 19, ora del fischio d'inizio della sfida contro il Viktoria Plzen. Sugli spalti ci saranno circa 750 tifosi giallorossi che arriveranno a ridosso del match direttamente da Praga.

15.27 - "Contro il Plzen potreste vedere tanti calciatori che hanno giocato contro il Cagliari", aveva detto nelle scorse ore Eusebio Di Francesco. Secondo Sky Sport sulla fascia sinistra, stasera, in quest'ottica potrebbe giocare Aleksandar Kolarov e non Juan Jesus. L'ex City è in grande condizione e Di Francesco potrebbe puntare ancora su di lui.

14.43 - Ultime di formazione riportate da Sky Sport, secondo cui con Pastore e Kluivert, alle spalle di Schick, sarà confermato Cengiz Under. Nelle scorse ore sembrava poterci essere l'avanzamento di Florenzi nei tre dietro la punta, ma a poco più di 4 ore dal fischio d'inizio il turco pare aver definitivamente scavalcato il numero 24 nelle preferenze. Questa la probabile formazione dei giallorossi, schierati col 4-2-3-1: Mirante; Santon, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Cristante, Nzonzi; Under, Pastore, Kluivert; Schick.

13.56 - Fondamentale successo della Primavera della Roma in Youth League contro i pari età del Viktoria Plzen. 2-4 il risultato finale in favore dei giallorossi maturato grazie agli autogol di Mika, Gabriel e la doppietta di Riccardi. Per effetto del risultato la Roma si conferma seconda nel girone (inutile la sfida delle 15 fra Real Madrid e CSKA) e dovrà così passare per lo spareggio per arrivare agli ottavi di finale.



13.36 - Il profilo Twitter della Roma ripropone le parole del direttore sportivo giallorosso Monchi nei confronti del tecnico Di Francesco: "La posizione della società non è cambiata: c'è fiducia al 100% nei confronti dell'allenatore. Io no ho mai pensato di dimettermi: voglio rimanere qui tanto tempo".



12.28 - Nonostante non debba chiedere più niente al girone, la Roma sembra comunque 'obbligata' a vincere, soprattutto per ridare stabilità alla traballante panchina di Di Francesco. E infatti i titoli dei giornali vanno quasi tutti in questa direzione. Questi i titoli di apertura dei quotidiani in merito alla partita della Roma contro il Viktoria Plzen:

Il Messaggero: "Roma a Plzen, esame per Di Francesco"

Corriere dello Sport: "Juve si gioca il primo posto, DiFra la panchina"

Il Romanista: "Niente scherzi"

Gazzetta dello Sport: "Di Francesco, come terapia c'è soltanto la Viktoria"

12.13 - Carico e intenzionato ad invertire la rotta. Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa di ieri, ha parlato della recente crisi di risultati della sua Roma e più in generale del momento della squadra: "Ho poche parole in questo senso, è il mio lavoro. C'è un allenatore che ha il suo pensiero che viene meno a causa dei risultati ma c'è la voglia di continuare. Io credo nel mio lavoro ma è ovvio che dobbiamo cambiare rotta. Abbiamo fatto il ritiro perché dobbiamo capire il motivo per cui non stiamo avendo i risultati che vorremmo. Nel mio pensiero di uomo e di allenatore, la voglia è quella di combattere e trovare soluzioni".



11.59 - Vincere per ritrovare entusiasmo e per blindare la panchina di Di Francesco. La Roma che scenderà in campo contro il Plzen questa sera avrà alcuni volti 'nuovi', intesi come giocatori che solitamente non partono titolari. Su tutti, Javier Pastore, che dopo i prblemi fisici sta tornando al top e tornerà così titolare nel 4-2-3-1 giallorosso. Ai suoi lati favoriti Under e Kluivert con Schick in attacco. I due davanti alla difesa, invece, salvo sorprese saranno Cristante e Nzonzi, di nuovo. In porta, come annunciato da Di Francesco, ci sarà Mirante. Queste le probabili formazioni della sfida:

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Pernica, Hubnik, Kovarik; Hrosovsky, Prochazka; Petrzela, Cermak, Kopic; Chory

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Cristante, Nzonzi; Under, Pastore, Kluivert; Schick