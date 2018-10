LIVE TMW - Oggi PSG-Napoli: c'è Insigne. De Laurentiis: "Saremo cazzuti"

Premi F5 per aggiornare il LIVE

16.41 - La stella del PSG, Neymar, ha parlato al proprio canale YouTube in vista della gara di stasera: "L'aspettativa per la partita contro il Napoli è alta. E' una grande competizione ed il nostro principale obiettivo, sono eccitato e concentrato per questa partita perché si affrontano due grandi squadra con giocatori di qualità. Per quelli che amano il calcio sarà una grande partita, spero di poter fare una bella gara sia a livello personale che di squadra".



16.32 - "Cavani-Napoli, amaro idillio", titola L'Equipe nell'apertura della sue pagine web. Nonostante tre stagioni estremamente prolifiche dal punto di vista realizzativo, si legge, la partenza del centravanti della Celeste verso il PSG è stata particolarmente difficile da digerire per i tifosi azzurri. E stasera, Cavani, proverà a far male proprio alla sua ex squadra.

16.14 - Momo Sissoko, ex centrocampista del PSG, ha parlato a TMW della sfida di stasera contro il Napoli: "Secondo me le due squadre se la giocheranno alla pari, o quasi. Il PSG non può perdere altro terreno, il Napoli vuole confermarsi in vetta. Sarà una gara tirata, equilibrata, fino al 90' può accadere di tutto. Il Napoli può fare risultato, anche se non è facile. La squadra azzurra mon si accontenterà di giocare per il pari. Tuttavia credo che il Paris Saint-Germain vincerà 2-1".

15.54 - Yves Leroy, giornalista de Le Parisien che ieri ha intervistato Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "È chiaro che De Laurentiis ha parlato del presidente del Psg anche in termini positivi come persona e gestore del club, quello che ha criticato è come arrivano i soldi ed è una cosa che ha già fatto in passato, e che si allinea sul modello delle critiche che arrivano da club spagnoli e altri club europei. Su Cavani? Neymar e Mbappè prendono molto spazio, Cavani entra un po’ in sofferenza non appena segna un po’ di meno, cosa che è naturale, ed è una cosa che si è già ripetuta più volte in passato, ad esempio quando c’era Ibrahimovic. Il tecnico Tuchel ha cercato di riportare la tranquillità, anche perché Cavani è molto importante per i parigini, è l’attaccante di punta. Il Napoli qui non è considerato come un club di primo rango, ma di seconda fascia come il Dortmund, però questo doppio incontro non è per nulla sottostimato, uscire nella fase a gironi sarebbe una tragedia, il Psg punta alla vittoria della competizione, e nelel due gare bisognerà fare più punti possibili" (TuttoNapoli.net).

15.50 - Queste le formazioni ufficiali della sfida di Youth League fra PSG e Napoli:

PSG (4-1-4-1): Innocent; Yapi, Fiawoo, Nya, Larkecho; Kapo; Yaisien, Williams, Fadiga, Coulibaly; Kalimuendo Muinga.

Napoli (3-5-1-1): D'Andrea; Casella, Esposito, Manzi; Mezzoni, Illuminato, Esposito, Micillo, Calvano; Vrakas; Palmieri.



15.16 - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, al termine del pranzo istituzionale col PSG, è stato intercettato dai cronisti presenti a Parigi. Questo quanto raccolto da TMW tramite i suoi inviati: "Cavani nel menù del pranzo col PSG? Non si è parlato di Cavani, era un pranzo a tre stelle Michelin che c'erano tutte. Sono stati gentili, simpatici e calorosamente accoglienti. Tra il PSG e il Napoli continua ad esserci una linea bilaterale di corretta amicizia, al di là del fatto che ognuno opera in maniera diversa con problemi diversi. Ognuno a casa propria ha le difficoltà o le non difficoltà del caso. Gap da colmare col PSG? Non c'è un gap da parte dei club, ma c'è un gap europeo da colmare a livello delle istituzioni. Anni fa abbiamo creato l'ECA, forse bisogna accelerare il momento in cui l'ECA possa ottenere dalla Fifa e dalla UEFA dei risultati. Sono rimasto sorpreso negativamente quando Infantino, durante l'incoronazione di Gravina, inneggiava alla giustizia sportiva senza sapere che, a torto, la giustizia sportiva in Italia è una cosa che non sta funzionando da tempo. Cosa manca al Napoli in Europa? Il Napoli da 9 anni è una forza propellente. Il Napoli è sempre stato sfortunato a livello di estrazioni, si è sempre incontrato con squadre 'cazzute'. Se noi oggi saremo altrettanto cazzuti potremo giocarcela alla pari, altrimenti li aspetteremo a Napoli. Il campionato? Che volete che vi dica... il campionato si gioca nelle ultime 8 giornate. Ancelotti più bravo di Tuchel? Lui non ha bisogno di voti. Ha dimostrato di essere un top coach".

14.45 - Si è concluso il pranzo istituzionale fra Napoli e PSG al quale hanno preso parte i massimi dirigenti delle due società. Questo lo scatto postato su Twitter dal club azzurro.



14.42 - Cresce l'attesa a Parigi, dove alle 21 si sfideranno PSG e Napoli. Il club transalpino è attualmente a quota 3 punti in classifica, al pari del Liverpool e un punto sotto il Napoli capolista. Gli uomini di Tuchel vogliono riconquistare velocemente la testa del gruppo e proprio per questo stasera scenderanno in campo con l'undici migliore possibile.



14.25 - "Stiamo molto bene fisicamente e mentalmente, è un periodo positivo per noi. Per me quella del Psg è una grande opportunità, voglio ripagare la fiducia che mi sta dando il tecnico. Io mi sento bene fisicamente, mi trovo bene nello stile di gioco della squadra, abbiamo sempre il controllo della partita e una vocazione offensiva. Con i nostri attaccanti è tutto più facile, sono giocatori di livello mondiale". Così Juan Bernat, terzino del Psg, in un'intervista al sito ufficiale del club.

"E' la prima volta che affronto il Napoli - dice ancora Bernat - ma conosco bene la squadra e l'allenatore, ha grandi giocatori. Per noi è una gara molto importante, avremo bisogno dei nostri tifosi. Saranno due battaglie all'andata e al ritorno".

13.49 - Tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Questo il bilancio del Napoli nelle trasferte in terra francese. L'unico ko risale al 1986 quando il Napoli fu eliminato ai rigori nel ritorno a Tolosa ai trentaduesimi di coppa Uefa. Due anni dopo, nella stessa competizione, il Napoli eliminò il Bordeaux agli ottavi di finale grazie a un gol di Carnevale nella gara d'andata in Francia. E' l'edizione della competizione che gli azzurri vinceranno. Con il Psg un solo precedente: reti inviolate nel ritorno in Francia nel 1992 dopo la vittoria a Napoli dei parigini che passarono il turno di Coppa Uefa. Le ultime sfide con Marsiglia e Nizza in Champions, più recenti, si sono conclude tutte con la vittoria azzurra (TuttoNapoli.net).

1 ottobre 1986 - Coppa Uefa - Tolosa Napoli 1-0

23 novembre 1988 - Coppa Uefa - Bordeaux Napoli 0-1 (Carnevale)

4 novembre 1992 - Coppa Uefa - Psg-Napoli 0-0

11 ottobre 2013 - Champions League - Marsiglia-Napoli 1-2 (Callejon, Zapata)

22 agosto 2017 - Preliminari Champions - Nizza-Napoli 0-2 (Callejon, Insigne)

13.41 - Saranno circa 3000 i tifosi del Napoli presenti questa sera sugli spalti del Parco dei Principi. Di questi 1200 si accomoderanno nel settore ospiti dedicato, mentre i restanti 1800 saranno sistemati negli altri settori dell'impianto parigino.

13.18 - Lilian Thuram, storico ex difensore francese con un lunghissimo passato in Italia, ha fatto visita all'hotel parigino che ospita il ritiro del Napoli e si è intrattenuto a pranzo con Carlo Ancelotti e Kalidou Koulibaly.



13.05 - Domande brevi e precise. Questi i paletti di Aurelio De Laurentiis al giornalista de Le Parisien, quotidiano francese a cui il presidente del Napoli ha concesso un'intervista poche ore prima della sfida fra il PSG e gli azzurri. Si inizia, ovviamente, dalle prossime due partite con i campioni di Francia: "La nostra idea è quella di fare più punti possibile, ovviamente dietro c'è anche un interesse economico visto che poi veniamo pagati in base a vittorie e classifica. Sarà anche l'occasione per dimostrare che i nostri giocatori sono fantastici e per capire le nostre possibilità in Champions, anche se il pareggio (alla prima) ci ha penalizzati. Vedere il Liverpool al terzo posto, quando l'anno scorso è arrivato in finale, è pazzesco. Ma con la UEFA è come essere a scuola, non puoi contestare le regole. Qualificazione agli ottavi? Lo spero, questo è l'obiettivo".

La possibile eliminazione del PSG? "Il PSG ha una grande forza, grazie al fatto che non ha problemi economici. Se ha un bilancio in rosso, come un prestigiatore lo fa diventare bianco. Per me il calcio non è un modo per fare altri investimenti, come per il Qatar. E' solo un settore, come quando faccio film. Dal 2004 abbiamo fatto molta strada, abbiamo fatto esplodere Lavezzi, Cavani, Higuain, Insigne, Mertens...".

Come combatto contro mezzi economici più importanti? "Abbiamo sempre avuto ottimi allenatori e facciamo grande ricerca sui giocatori. Abbiamo anche rilevato il Bari, avremo l'opportunità di far maturare lì i giocatori non pronti".

Il Financial Fair Play? "Con i russi, i qatarioti, gli arabi e i cinesi è molto facile nascondere i finanziamenti".

Ma il PSG tiene in conto i contratti con terze parti... "In Italia ci sono almeno 4 squadre che non dovrebbero giocare, perché sono piene di debiti. Servirebbe un'indagine, ma non è compito mio. Mi piace Ceferin, ma deve avere più diplomazia. E' un avvocato ed è intelligente. Se dopo 10 giornate di campionato una squadra ha 30 punti e la seconda 22, come in Ligue 1, c'è qualcosa che non va. Il PSG vuol vincere la Champions forzando la mano, ma per cosa? Se inviti sei persone a cena a casa, compri 100kg di spaghetti e cinquanta scatole di pomodori?".

Perché ha definito il prezzo di Neymar un anno fa “patetico e volgare”? "Non è solo volgare, è una questione di mercato. Se qualcuno viene valutato 180 o 200 milioni, posso dire che Koulibaly, che è il miglior difensore in Europa, lo valuteremo tra i 150 e i 200 milioni. Ma non è in vendita".

Questi prezzi però aumentano i prezzi anche dei tuoi giocatori... "Ma non aiuta. Serve equilibrio, altrimenti ci sarà sempre una squadra a 30 punti con le altre 10 più sotto".

I sospetti su PSG-Stella Rossa? "Nessuna idea".

La Stella Rossa può aver perso di proposito? "Questa è un'altra garanzia che la UEFA dovrebbe dare. Se non è in grado di garantire la trasparenza di una competizione è un problema che non mi riguarda. Ho sentito dire che alcuni serbi hanno scommesso 5 milioni di euro sulla sconfitta con un certo numero di gol. Se queste ipotesi sono venute fuori, forse qualcosa di reale c'è. Io non mi sento di accusare PSG e Stella Rossa. Il problema è della UEFA, che deve indagare e garantire ai partecipanti la regolarità del torneo. Non so se la UEFA è abbastanza organizzata per scoprire la verità".

I dirigenti del PSG? "Blanc era alla Juventus, abbiamo passato del tempo insieme in Lega. E' corretto e professionale. Conosco Al-Khelaifi, una grande persona. Su loro non ho niente da dire, come detto il problema è politico. Il Paris Saint-Germain potrebbe essere chiamato Paris Qatar.

I tanti grandi club con proprietà straniere? "In Inghilterra sono americani e russi e questi ultimi vogliono dare un'immagine pulita. Il proprietario del Liverpool, che è americano, ha invece capito come me che il calcio è un'industria".

Cavani con Neymar e Mbappé? "Lui è fantastico, ogni anno con noi ha fatto più di 30 gol".

Se sono felice a Napoli? "Devi essere pazzo per non essere felice a Napoli. I giocatori si svegliano, vanno all'allenamento e poi hanno finito. Li paghiamo per divertirsi, poi hanno la libertà di poter vivere in una situazione idilliaca. Vi immaginate svegliarsi a Liverpool? C'è solo la casa dei Beatles e Abbey Road... A Parigi ci sono molte cose, ma il clima non è bello come a Napoli".

Se questo è un messaggio a Cavani? "Dipende solo da lui. Le porte del Napoli sono aperte per lui, anche se non sono del Qatar. Quindi se non volesse più giocare per il PSG e decidesse di ridursi lo stipendio, noi troveremmo un accordo con i dirigenti del PSG. Nessuno vuol tenere un giocatore del genere infelice. Non ha più 24 anni ma per lui è impossibile infortunarsi, è elastico. Può giocare fino a 38 anni".

Dopo Cavani e Lavezzi, il PSG ha provato a comprare altri giocatori al Napoli? "No".

Se ho cercato Areola la scorsa estate? "Si, volevo prenderlo. Ho parlato col suo agente, Mino Raiola, ma aveva altre idee per lui. Ora sono felice dei nostri 3 portieri. Non ho mai avuto tre portieri come Meret, Ospina e Karnezis. Hanno talento e personalità".

Mbappé merita il Pallone d'Oro? "Difficile giudicare, dirò qualcosa che non vi piacerà (ai giornalisti francesi, ndr): il campionato francese è troppo debole. Non è semplice giudicare i risultati di un giocatore e di un club. Se il Napoli giocasse in Francia potrebbe vincere il campionato. Qua c'è il PSG e dietro nessuno".

12.45 - La dirigenza azzurra, fra cui il presidente Aurelio De Laurentiis con i figli Edoardo e Luigi ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha lasciato in questi istanti l'hotel sede del ritiro per dirigersi al pranzo istituzionale con i colleghi del Paris Saint-Germain.

12.33 - Niente allenamento sul campo questa mattina per il Napoli di Carlo Ancelotti. Il gruppo azzurro ha svolto solo un risveglio muscolare all'interno della palestra dell'hotel che ospita il ritiro. Presenti all'esterno alcuni curiosi e tifosi a caccia di foto e autografi.



12.24 - Un girone apparso complicatissimo fin dal giorno del sorteggio, ma che il Napoli sta per il momento comandando al netto del pareggio in casa della Stella Rossa. Questa la classifica del Gruppo C dopo 2 giornate:

Napoli 4

Liverpool 3

PSG 3

Stella Rossa 1

11.50 - Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti avrà nuovamente a disposizione Lorenzo Insigne, questa sera col PSG. Il numero 24 azzurro, dopo l'assenza contro l'Udinese, sarà regolarmente al suo posto nell'attacco azzurro. Al suo fianco favorito Mertens su Milik. Queste le probabili formazioni della sfida:

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. A disposizione: Cibois, Kehrer, Nkunku, Draxler, Diaby, Choupo-Moting, Nsoki. Allenatore: Tuchel

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. A disposizione: Karnezis, Hysaj, Malcuit, Fabian, Diawara, Rog, Milik. Allenatore: Ancelotti

11.40 - Questa sera, ore 21, torna in campo il Napoli per la terza giornata del Gruppo C di Champions League. Avversario degli azzurri il PSG, con i risultati delle prime due giornate che per il momento danno ragione agli uomini di Ancelotti. Se TMW potrai seguire in diretta tutti gli ultimi aggiornamenti, le curiosità e le ultime di formazione in arrivo direttamente da Parigi grazie al lavoro del nostro inviato.