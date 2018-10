LIVE TMW - Oggi PSG-Napoli: Insigne c'è. Mertens favorito su Milik

Fonte: Con la collaborazione di Marco Frattino, inviato a Parigi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

12.33 - Niente allenamento sul campo questa mattina per il Napoli di Carlo Ancelotti. Il gruppo azzurro ha svolto solo un risveglio muscolare all'interno della palestra dell'hotel che ospita il ritiro. Presenti all'esterno alcuni curiosi e tifosi a caccia di foto e autografi.



12.24 - Un girone apparso complicatissimo fin dal giorno del sorteggio, ma che il Napoli sta per il momento comandando al netto del pareggio in casa della Stella Rossa. Questa la classifica del Gruppo C dopo 2 giornate:

Napoli 4

Liverpool 3

PSG 3

Stella Rossa 1

11.50 - Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti avrà nuovamente a disposizione Lorenzo Insigne, questa sera col PSG. Il numero 24 azzurro, dopo l'assenza contro l'Udinese, sarà regolarmente al suo posto nell'attacco azzurro. Al suo fianco favorito Mertens su Milik. Queste le probabili formazioni della sfida:

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. A disposizione: Cibois, Kehrer, Nkunku, Draxler, Diaby, Choupo-Moting, Nsoki. Allenatore: Tuchel

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. A disposizione: Karnezis, Hysaj, Malcuit, Fabian, Diawara, Rog, Milik. Allenatore: Ancelotti

11.40 - Questa sera, ore 21, torna in campo il Napoli per la terza giornata del Gruppo C di Champions League. Avversario degli azzurri il PSG, con i risultati delle prime due giornate che per il momento danno ragione agli uomini di Ancelotti. Se TMW potrai seguire in diretta tutti gli ultimi aggiornamenti, le curiosità e le ultime di formazione in arrivo direttamente da Parigi grazie al lavoro del nostro inviato.