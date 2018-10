LIVE TMW - Oggi Roma-CSKA Mosca, la Primavera vince 3-1

Fonte: Ha collaborato Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15.53 - 3-1 DELLA ROMA IN YOUTH LEAGUE - Vittoria per la Roma dei giovani, che ha la meglio sul CSKA Mosca per 3-1. D'Orazio cala il tris - prima di sbagliare un rigore - dopo le reti di Riccardi e Bouah.

Triplice fischio al Tre Fontane! Prima vittoria per noi in questa #UYL 🙌🙌🙌#RomaCSKA si conclude sul 3-1. In gol per noi Riccardi, Bouah e D'Orazio. Daje Roma! 🐺#UYL pic.twitter.com/WvAb9VqcKz — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 ottobre 2018

14.50 - DOPPIO VANTAGGIO DELLA ROMA IN YOUTH LEAGUE - Al termine del primo tempo la Roma dei giovani è in vantaggio per 2-0 contro il CSKA Mosca. Gol di Riccardi e Bouah.

13.20 - IL CSKA FA STRETCHING NEL PARCO - Tweet del club russo che parla della passeggiata nei dintorni dell'albergo, con qualche esercizio per sciogliere i muscoli.

Днем прогулялись по парку рядом с гостиницей и немного размялись 😉 #РомаЦСКА pic.twitter.com/A1zjsI0Z0o — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 ottobre 2018

13.13 - FUORI KOLAROV - Era in dubbio, il serbo, ma pare che non ce la faccia per la sfida contro il CSKA. Al suo posto ci sarà Davide Santon, mentre De Rossi sarà della partita.

12.28 - I PRECEDENTI - Sono quattro i precedenti tra Roma e CSKA Mosca. La squadra moscovita è stata affrontata dai giallorossi nella Coppa delle Coppe 1991/92 e, successivamente, nell'edizione 2014/15 della Champions League. Il bilancio è di due vittorie della Roma, un pareggio e un successo del CSKA. In Coppa delle Coppe, nonostante il ko a Mosca, passò la Roma: 0-1 in Russia, 1-2 all'Olimpico.

11.55 LE PROBABILI FORMAZIONI -

Roma - Javier Pastore l'unico indisponibile per Eusebio Di Francesco che ha recuperato per il match di Champions sia De Rossi che Kolarov.

La probabile - Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Lu. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

CSKA Mosca - Hančarėnka dovrà fare a meno dello squalificato Akinfeev per il match contro la Roma. Dubbi sull'impiego di Dzagoev, alle prese con qualche acciacco fisico e che, se dovesse giocare, sicuramente non avrebbe i 90 minuti nelle gambe.

La probabile - Kyrnats; Becao, Chernov, Nababkin; Fernandes, Akhmetov, Bijol, Oblyakov; Vlasic, Dzagoev; Chalov.

11.50 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Roma-CSKA Mosca, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Questa la classifica del gruppo G dopo due partite:

CSKA Mosca 4

Real Madrid 3

Roma 3

Viktoria Plzen 1