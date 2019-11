LIVE TMW - Oggi tocca a Roma e Lazio in Europa: Caicedo per Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la Champions, torna come di consueto l'Europa League e tra le italiane è la volta quindi di Roma e Lazio. I giallorossi saranno impegnati alle 18:55 allo Stadio Başakşehir Fatih Terim contro l'Istanbul Başakşehir, mentre i biancocelesti ospiteranno il Cluj tra le mura dell'Olimpico alle ore 21. La vittoria è l'unico risultato a disposizione per entrambe, anche se per la truppa di Inzaghi il discorso qualificazione è sicuramente ancora più in salita. Seguite il nostro LIVE di avvicinamento ai due match e poi, dal fischio d'inizio, le due dirette testuali di TMW!

12.03 - Le ultime sulla Roma - Dalla lista dei convocati mancano Florenzi e Pastore, che dunque non saranno del match. Fonseca si affiderà al 4-2-3-1 con ancora qualche dubbio da sciogliere. Pau Lopez va in porta, Kolarov sulla sinistra e al centro della difesa Smalling-Mancini, in gol nella grande vittoria giallorossa contro il Brescia. A destra resta il dubbio Spinazzola-Santon, con il primo favorito ma acciaccato dopo la rifinitura di ieri. Mediana formata da Diawara e Veretout, mentre dietro Dzeko agiranno Zaniolo, Pellegrini e Kluivert favorito su Under.

Istanbul Başakşehir (4-2-3-1): Gunok; Caicara, Ponck, Epurenau, Clichy; Topal, Tekmedir; Visca, Kahveci, Gulbransen; Crivelli. All.: Buruk.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

12.31 - Le ultime sulla Lazio - Contro il Cluj ecco l'ultima chance per agganciare il treno qualificazione, ma in campo non dovrebbe esserci comunque la Lazio delle grandi occasioni. In porta ci sarà spazio per Proto, mentre in difesa l'unico titolarissimo dovrebbe essere Acerbi. A centrocampo confermato Lazzari, mentre il tridente dovrebbe prevedere Cataldi nelle vesti di vice Lucas Leiva, con Parolo e Berisha ai suoi lati. Jony pronto per la fascia mancina. Davanti Immobile verrà fatto riposare, con Caicedo supportato da Correa.

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.

Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All.: Petrescu.