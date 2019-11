LIVE TMW - Oggi tocca a Roma e Lazio in Europa: Parolo si sente già eliminato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la Champions, torna come di consueto l'Europa League e tra le italiane è la volta quindi di Roma e Lazio. I giallorossi saranno impegnati alle 18:55 allo Stadio Başakşehir Fatih Terim contro l'Istanbul Başakşehir, mentre i biancocelesti ospiteranno il Cluj tra le mura dell'Olimpico alle ore 21. La vittoria è l'unico risultato a disposizione per entrambe, anche se per la truppa di Inzaghi il discorso qualificazione è sicuramente ancora più in salita. Seguite il nostro LIVE di avvicinamento ai due match e poi, dal fischio d'inizio, le due dirette testuali di TMW!

14.31 - La classifica della Roma - Roma terza con cinque punti, gli stessi del Borussia Monchengladbach, e a -2 dalla vetta occupata proprio dal suo avversario odierno. Questa la classifica attuale del Gruppo J di Europa League:

Istanbul Basaksehir 7

B. Monchengladbach 5

Roma 5

Wolfsberger 4

13.57 - Parolo scettico - Marco Parolo, in vista della sfida di questa sera in Europa League contro il Cluj, ha parlato ai microfoni di Sky Sport partendo proprio dal fatto che molto difficilmente i biancocelesti riusciranno a passare il turno visti i soli tre punti raccolti nelle prime quattro giornate: "In Europa il dettaglio deve essere curato meglio, incontri squadre che hanno maggior fisicità e sia i calci piazzati che le ripartenze sono importanti. Sia in Scozia che in casa dovevamo fare più punti, adesso che siamo praticamente fuori abbiamo un unico obiettivo ma anche l'anno scorso a poche settimane dalla fine della stagione avevamo solo la Coppa Italia e alla fine l'abbiamo vinta. Sappiamo che la stagione è dura, è lunga, ma abbiamo una buona base di partenza: chi ben comincia è a metà dell'opera".

13.13 - Pellegrini suona la carica - Lorenzo Pellegrini, nel giorno della sfida contro l'Istanbul Basaksehir, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport raccontando le sue sensazioni sulla partita e sul momento della Roma: "Ho trovato una squadra con qualche consapevolezza in più, mi è piaciuto molto come tutti si siano messi a disposizione nonostante il momento difficile. Giocare tante gare in pochi giorni non è semplice ma i miei compagni sono stati eccezionali e stasera sarà importante vincere. Conosco la forza di questa Roma, abbiamo tanta voglia di riscattare gli ultimi due risultati che sono stati sfavorevoli. Vogliamo passare il turno, questo è quello che vogliamo".

12.31 - Le ultime sulla Lazio - Contro il Cluj ecco l'ultima chance per agganciare il treno qualificazione, ma in campo non dovrebbe esserci comunque la Lazio delle grandi occasioni. In porta ci sarà spazio per Proto, mentre in difesa l'unico titolarissimo dovrebbe essere Acerbi. A centrocampo confermato Lazzari, mentre il tridente dovrebbe prevedere Cataldi nelle vesti di vice Lucas Leiva, con Parolo e Berisha ai suoi lati. Jony pronto per la fascia mancina. Davanti Immobile verrà fatto riposare, con Caicedo supportato da Correa.

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.

Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All.: Petrescu.

Clicca qui per vedere il probabile schieramento in campo di Lazio e Cluj!

12.03 - Le ultime sulla Roma - Dalla lista dei convocati mancano Florenzi e Pastore, che dunque non saranno del match. Fonseca si affiderà al 4-2-3-1 con ancora qualche dubbio da sciogliere. Pau Lopez va in porta, Kolarov sulla sinistra e al centro della difesa Smalling-Mancini, in gol nella grande vittoria giallorossa contro il Brescia. A destra resta il dubbio Spinazzola-Santon, con il primo favorito ma acciaccato dopo la rifinitura di ieri. Mediana formata da Diawara e Veretout, mentre dietro Dzeko agiranno Zaniolo, Pellegrini e Kluivert favorito su Under.

Istanbul Başakşehir (4-2-3-1): Gunok; Caicara, Ponck, Epurenau, Clichy; Topal, Tekmedir; Visca, Kahveci, Gulbransen; Crivelli. All.: Buruk.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.