LIVE TMW - Oggi Tottenham-Inter. Youth League: i nerazzurri vincono 4-2

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Londra, Simone Bernabei. In redazione, Ivan Cardia

Premi F5 per aggiornare la pagina!

15.56 Vittoria dei nerazzurrini - Successo in Youth League per l'Inter, che supera 4-2 il Tottenham con gol decisivi di Merola e Colidio nel finale. Per quanto riguarda i nerazzuri, salgono a 5 punti al terzo posto nel girone: sarà decisiva la prossima giornata.

La situazione dell'Inter

Tottenham U19-Inter U19 2-4 (24' Parrott, 25' Roles; 12' Persyn, 63' Roric, 82' Merola, 87' Colidio)

La classifica

Barcellona U19 11

Tottenham U19 6

PSV U19 5

Inter U19 4

15.24 Suning sprona l'Inter - Anche Suning, sui social network cinesi, incita i ragazzi di Spalletti in vista della gara di stasera contro il Tottenham.

La vignetta di Suning in vista della partita di stasera contro il Tottenham, “Fighting!“: pic.twitter.com/jMiJ377KnK — Marco (@Mark12355) 28 novembre 2018

14.52 - Youth League al 45esimo - Dopo 45 minuti, l'Inter è sotto 2-1 nella sfida di Youth League contro il Tottenham: dopo il vantaggio di Persyn, la risposta degli Spurs è arrivata con le reti di Parrot e Roles.

⏱️ Si chiude il primo tempo a Londra, #TottenhamInter 2-1: dopo il vantaggio di Persyn, la risposta degli Spurs con Parrot e Roles. #UYL #InterYouth #FCIM pic.twitter.com/illV3uLiLW — Inter (@Inter) 28 novembre 2018

14.50 - Le ultime di formazione: Spalletti ha un solo dubbio - Un solo dubbio per Luciano Spalletti a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro il Tottenham. Riguarda la difesa, con De Vrij in netto vantaggio su Miranda per una maglia da titolare al fianco di Skriniar.

Nel Tottenham piccolo dubbio modulo, probabile 4-2-3-1 ma occhio a 4-3-3: molto dipenderà dalla posizione di Eriksen, se giocherà al fianco di Sissolo e Dier o più avanti dietro Kane. Nell'ultimo caso il ballottaggio sarebbe fra Son (non al meglio dopo la gara col Chelsea) e Lamela (leggermente favorito).

13.50 - 4500 tifosi dell'Inter a Wembley - Saranno 4,500 i tifosi dell'Inter che questa sera saranno presenti a Wembley al seguito della squadra per supportare Icardi e compagni nella trasferta londinese. L'impianto che ospita i match del Tottenham può contenere 66mila persone.

13.35 - Parla il vicepresidente Zanetti - Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro il Tottenham: "Come si vivono i momenti che separano la squadra da una sfida così delicato? Non vedi l'ora che arrivi la partita. Questo appuntamento per noi è molto importante. Ho visto i ragazzi molto concentrati e prepareranno al meglio questo match come fanno sempre. Conosciamo l'importanza di questo risultato"

13.30 - Youth League, la classifica dopo 4 turni - Serve un miracolo all'Inter Under 19 per chiudere il girone tra i primi due posti. Questa la classifica del gruppo B di Youth League dopo 4 turni: Barcellona U19 10; Tottenham U19 6; PSV U19 4; Inter U19 1.

13.05 - Alle 14 in campo la Primavera per la Youth League: la formazione - Alle 14.00 la Primavera dell'Inter scenderà in campo per la sfida di Youth League contro il Tottenham. Questo l'undici scelto da mister Madonna: Dekic; Zappa, Nolan, Rizzo, Corrado; Roric, Pompetti; Persyn, Schirò, Salcedo; Colidio.

12.05 - Le probabili formazioni - Tornano i titolarissimi per la sfida di Champions. Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno di Vrsaljko, schiererà D'Ambrosio e Asamoah terzini. In avanti c'è capitan Icardi, alle sue spalle Politano, Nainggolan e Perisic.

Tottenham (4-3-3) - Lloris; Aurier, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Sissoko, Dier, Eriksen; Alli, Kane, Son.

Inter (4-2-3-1) - Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozović; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

11.10 - L'Inter si qualifica già stasera se... - Basterà un punto all'Inter a Wembley per staccare già stasera il pass per gli ottavi di finale di Champions League. In caso di sconfitta, invece, tutto si deciderà all'ultimo turno, con l'entità della sconfitta che eventualmente determinerebbe il secondo o il terzo posto dei nerazzurri nel raggruppamento dopo questo turno. Nel primo confronto diretto, l'Inter ha battuto 2-1 il Tottenham a San Siro.

11.05 - La classifica - Questa la classifica del gruppo B dopo 4 turni: Barcellona 10; Inter 7; Tottenham 4; PSV 1. Il Barcellona è già qualificato per gli ottavi di finale.

11.00 - Amici di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Tottenham-Inter, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di di Champions League.