LIVE TMW - Ol. Marsiglia, Garcia: "Domani è speciale: il mio cuore è giallorosso"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

14.03 - Finisce qui la conferenza stampa di Rudi Garcia.

Su Bouna Sarr: "Sta facendo lo stesso percorso di Florenzi alla Roma. Nasce centrocampista, ma negli ultimi tempi lo stiamo impiegando terzino destro con ottimi risultati".

Su Milinkovic-Savic: "Lo considero tra i pericoli principali della Lazio, così come Parolo e Immobile. Sta crescendo molto, le sue qualità sono riconosciute ormai in tutta Europa e domani dovremo quindi dedicargli la dovuta attenzione".

Se è più importante la gara col PSG di domenica o quella di domani con la Lazio: "Non so nemmeno cosa farò domani (ride, ndr). Pensiamo una partita alla volta, la gara che conta è sempre la prossima".

Sui messaggi ricevuti dall'Italia dopo il sorteggio: "Mi hanno scritto tanti amici romani dopo che abbiamo pescato la Lazio. È stata sicuramente una bella coincidenza incontrare una squadra italiana, per di più la Lazio".

Sui punti di forza e di debolezza della Lazio: "I punti deboli me li tengo per me, cercheremo di sfruttarli. Tutte le squadre hanno punti deboli, anche noi li abbiamo. Di punti di forza la Lazio ne ha tantissimi, a partire da Immobile e la sua forza offensiva. La squadra di Inzaghi non mi sorprende ormai, lotta ogni anno per fare bene in campionato e in Europa".

Sulle possibile due punte in assenza di Thauvin: "Ci ho pensato, abbiamo giocato così col Nizza. Abbiamo tre possibili moduli, ma decideremo solamente domani".

Sulla Lazio e un possibile derby: "Per me è bello affrontare un club italiano. A differenza della Francia, in Italia ci sono tante grandi città che hanno due grandi squadre. A Roma ero dalla parte dei giallorossi e il mio cuore è rimasto quindi giallorosso. Sarà una partita speciale, anche se ho rispetto per i tifosi laziali. Contro la Lazio comunque ho sempre fatto bene, mi auguro di proseguire così".

Su Thauvin: "Domani non ci sarà a causa di un problema al tallone".

Sulla difesa: "Ci sono tanti giocatori importanti in quel ruolo, non solo la coppia Rami-Kamara. Non esiste un posto fisso, in nessuna posizione. In queste gare serve anche il turn-over, la partita di domani sarà utile per cambiare calciatori e modulo. L'obiettivo comunque è vincere, anche se cambieranno gli interpreti".

Sul risultato obbligato domani: "Dobbiamo assolutamente vincere domani. La nostra Europa League non è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo un solo punto e dobbiamo vincere assolutamente".

13.40 - Prende per primo la parola il tecnico Rudi Garcia.

13.27 - Fra pochi minuti, presso il Centro Sportivo dell'Olympique Marsiglia, avrà inizio la conferenza stampa dell'allenatore dell'OM Rudi Garcia. L'ex Roma presenta la sfida di Europa League in programma domani sera contro la Lazio.