LIVE TMW - Ol. Marsiglia, Ocampos: "Alla Lazio ho già segnato, sono al 100%"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

14.02 - Finisce qui la conferenza stampa di Ocampos.

Sulla falsa partenza in Europa dell'OM: "Questo è uno stimolo ulteriore a fare bene domani. Veniamo dalla finale di Europa League dello scorso anno, ma in questa stagione abbiamo ottenuto solamente un punto con l'Apollon Limassol. Anche per questo ci servono per forza i tre punti contro la Lazio".

Sul suo passato in Serie A: "In Italia ho affrontato la Lazio tre-quattro volte, facendo anche un gol. La squadra biancoceleste è molto forte, gioca bene a calcio ed è messa bene sia in attacco che in difesa. Dobbiamo stare attenti domani, ma con un solo obiettivo: vincere".

Sul ruolo: "Non importa in quale posizione giocherò domani. Sostituto di Thauvin a destra? Mi alleno sempre per svolgere il ruolo di esterno destro, sinistro o anche attaccante centrale. Va bene tutto, ciò che conta è la squadra".

13.27 - Prima domanda per l'ex Milan e Genoa Ocampos: "In questo periodo ho lavorato tanto col preparatore fisico, così da mettermi alle spalle l'infortunio di inizio anno. Penso di essere tornato al 100%".

Insieme all'allenatore Rudi Garcia, è l'attaccante argentino Lucas Ocampos a parlare in conferenza stampa in vista della gara di Europa League con la Lazio di domani. Fra pochi minuti le sue parole su TMW.