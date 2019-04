Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Scuola Barcellona, André Onana è il portiere e protagonista dell'Ajax. 23 gol subiti in Eredivisie ma ben 15 partite senza prendere rete in campionato, 13 marcature contro e 6 sfide senza subirne tra fase a eliminazione diretta, Champions e qualificazione, è il camerunese a presentarsi in conferenza stampa all'Allianz Stadium al fianco del tecnico, Eric ten Hag. Seguila live su Tuttomercatoweb.com a partire dalle 18:45.