LIVE TMW - Ottavi Champions: Atl.Madrid-Juventus, Roma-Porto. Le date

Le date - Sono state rese note anche le date degli ottavi di finale di Champions League. La Roma esordirò in casa il 12 febbraio, la Juventus giocherà la prima al Wanda Metropolitano il 20 febbraio. Il ritorno per i giallorossi sarà il 6 marzo, per i bianconeri il 12 marzo. Clicca qui per tutte le date

Ottavi di finale Champions League

- Schalke 04-Manchester City

- Atletico Madrid-Juventus

- Manchester United-PSG

- Tottenham-Borussia Dortmund

- Olympique Lione-Barcellona

- Roma-Porto

- Ajax-Real Madrid

- Liverpool-Bayern Monaco



12.09 Il sorteggio sarà effettuato dall'ex calciatore spagnolo ed ex Liverpool, Luis Garcia, e dalla calciatrice del PSG Femminile, Laura Georges.

12.08 Sul palco Giorgio Marchetti, segretario generale della UEFA, che come di consueto spiega le dinamiche del sorteggio.

12.05 E' arrivato a Nyon anche Andrea Agnelli, numero uno della Juventus.

12.00 Ci siamo. Via al sorteggio Champions degli ottavi di finale. Vincitrici dei gironi (teste di serie): Barcelona (ESP), Bayern München (GER), Borussia Dortmund (GER), Juventus (ITA), Manchester City (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), Porto (POR), Real Madrid (ESP). Seconde classificate nei gironi (non teste di serie): Ajax (NED), Atlético Madrid (ESP) , Liverpool (ENG), Lyon (FRA), Manchester United (ENG), Roma (ITA), Schalke (GER), Tottenham Hotspur (ENG)

11.54 Ricordiamo le date degli ottavi Champions. 12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata. 5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno.

11.53 Così le prove del sorteggio nella sala di Nyon. Roma-Manchester City e Juventus-Atletico Madrid.

11.51 "La peggiore è il Liverpool ma anche l'Atletico non sarebbe facile". A dirlo è Alessandro Costacurta nello studio del pre-sorteggio di Sky Sport.

11.40 Sono arrivati in questo istante anche Francesco Totti e Mauro Baldissoni, rappresentanti della Roma.

11.39 Questa la mini-scheda della Juventus preparata dal sito ufficiale della UEFA in vista del sorteggio delle 12.

Ranking UEFA: 5

Può essere sorteggiata contro: Ajax, Atlético, Liverpool, Lyon, Schalke, Tottenham

Fase a gironi: V4 P0 S2 GF9 GS4

Miglior marcatore: Paulo Dybala (5)

Scorsa edizione: quarti di finale

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: campione x2 (1985, 1996)

Posizione in campionato: 1°

11.30 Trenta minuti al via. Presente Pavel Nedved, c'è anche Gianluca Pessotto. In arrivo dall'aeroporto in questi istanti anche Francesco Totti e Mauro Baldissoni.

11.19 Così Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, a Radio Anch'io lo Sport su Radio 1. "Sorteggio? Siamo tranquilli. Aspettiamo chiunque. Tutte le squadre sono forti. Non si può scegliere, verrà quella che dirà il sorteggio. Sono cinque squadre che possono toccarci, vediamo quale.

11.11 Queste, stanti le presenze di club della stessa nazionalità e dell'impossibilità di incrociarsi tra società che hanno preso parte allo stesso girone, le percentuali di 'sorteggio' degli ottavi di finale di Champions League.

Juventus:

Atletico Madrid 18,5%

Schalke 04 18%

Tottenham 16,8%

Liverpool e Lione 16,6%

Ajax 13,5%

Roma:

Manchester City 23,3%

Barcellona 16%

Borussia Dortmund 15,9%

PSG 15,8%

Bayern Monaco 15,4%

Porto 13,6%

11.00 Un'ora al via del sorteggio. La Juve rischia Liverpool, Atletico Madrid e Tottenham. Andrebbe meglio con Olympique Lione, Ajax e soprattutto con lo Schalke 04. La Roma spera nel Porto o nel Borussia Dortmund.

10.43 Queste le date dei prossimi impegni verso la finale di Madrid.

Ottavi di finale 12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata. 5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinale Quarti di finale 9/10 aprile: quarti di finale, andata. 16/17 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali 30 aprile/1 maggio: semifinali, andata. 7/8 maggio: semifinali, ritorno

Finale Sabato 1 giugno: finale – Estadio Metropolitano, Madrid

10.19 Queste le partecipanti al sorteggio di Nyon. Vincitrici dei gironi (teste di serie): Barcelona (ESP), Bayern München (GER), Borussia Dortmund (GER), Juventus (ITA), Manchester City (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), Porto (POR), Real Madrid (ESP). Seconde classificate nei gironi (non teste di serie): Ajax (NED), Atlético Madrid (ESP) , Liverpool (ENG), Lyon (FRA), Manchester United (ENG), Roma (ITA), Schalke (GER), Tottenham Hotspur (ENG)

10.11 - Francesco Totti e Mauro Baldissoni sono i dirigenti della Roma presenti a Nyon per il sorteggio degli ottavi di Champions League. Per la Juventus, il vice presidente Pavel Nedved. Tanti volti noti: per il Barcellona c'è il vice presidente Jordi Mestre con il dirigente Guillermo Amor. Txiki Begiristain, ds del Manchester City, è a Nyon. C'è Emilio Butragueno per il Real Madrid, Jean-Claude Blanc per il PSG con il dirigente Maxwell, per lo United c'è invece Denis Irwin.

10.00 - Tra due ore è tempo di sorteggio degli ottavi di finale di Champions League a Nyon, Svizzera. Nella sede della UEFA, Juventus e Roma conosceranno il rispettivo destino europeo nella corsa alla finale del Wanda Metropolitano del 1 giugno a Madrid. La Juve è testa di serie, la Roma no. Non ci sono Inter e Roma, uscite dalla Champions perché terze nel rispettivo girone europeo.