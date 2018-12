LIVE TMW - Pallone d'Oro 2018, la classifica dal 11° al 29° posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

19.31 - N'Golo Kanté si classifica all'undicesimo posto. Fra i migliori giocatori della scorsa Premier League, il motorino francese è stato fondamentale nel cammino della selezione transalpina fino alla vittoria del Mondiale.

19.12 - Neymar si piazza al 12° posto della classifica del Pallone d'Oro. Risultato deludente per il giocatore più caro della storia del calcio, che paga l'infortunio avvenuto nel momento topico della stagione, coinciso con l'eliminazione del suo Paris Saint-Germain agli ottavi di finale di Champions League.

The Brazilian artist of PSG Neymar Jr. (@neymarjr) is ranked 12th for the 2018 Ballon d'Or #ballondor pic.twitter.com/78lGqAcPNu — #ballondor (@francefootball) 3 dicembre 2018

19.09 - 19.07 - Luis Suarez si piazza al 13° posto della classifica del Pallone d'Oro. L'uruguayano è stato protagonista nella stagione che ha visto il Barcellona vincere tutto quello che c'era da vincere in patria, oltre ad aver raggiunto i quarti di finale dell'ultimo Mondiale, segnando 2 gol.

19.00 - 18.59 - Thibaut Courtois si piazza al 14° posto. Il belga, fa sapere France Football, è il miglior portiere del 2018. Terzo in classifica ai Mondiali col Belgio, Courtois è stato protagonista fino a giugno con il Chelsea, per poi trasferirsi al Real Madrid.

👏 Congrats @thibautcourtois for being the best goalkeeper in our 2018 Ballon d'Or final ranking! #ballondor pic.twitter.com/mZO0L1WbtZ — #ballondor (@francefootball) 3 dicembre 2018

18.36 - Quindicesimo posto per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United ha vissuto un anno controverso con la maglia dei Red Devils fra panchine e incomprensioni con il tecnico José Mourinho, ma si è rifatto in estate con un Mondiale vinto e giocato da protagonista.

🇫🇷 Paul Pogba (@paulpogba) takes the 15th position in our Ballon d'Or final ranking! #ballondor pic.twitter.com/kJ8QllmQ1O — #ballondor (@francefootball) 3 dicembre 2018

18.31 - Il campione d'Inghilterra Sergio Aguero si piazza al sedicesimo posto. Per lui 30 reti in 39 presenze nella passata stagione.



🇦🇷 Congrats to Sergio Agüero (@aguerosergiokun) for your 16th rank in the 2018 Ballon d'Or #ballondor pic.twitter.com/W4trQVjT1o — #ballondor (@francefootball) 3 dicembre 2018

18.23 - Due giocatori in 17esima posizione, entrambi del Real Madrid: si tratta dei due marcatori per i blancos nella finale di Champions: Gareth Bale e Karim Benzema.

They are playing for Real Madrid and they share the 17th place for the 2018 Ballon d'Or: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gareth Bale (@GarethBale11)

🇫🇷 Karim Benzema (@Benzema)#ballondor pic.twitter.com/vABU1Ezraa — #ballondor (@francefootball) 3 dicembre 2018

18.10 - Altri tre giocatori ex aequo: l'attaccante brasiliano del Liverpol Roberto Firmino, 27 reti la scorsa stagione con i reds; Ivan Rakitic, campione di Spagna col Barcellona e vice campione del Mondo con la Croazia e il capitano del Real Madrid Sergio Ramos.

18.01 -Tre giocatori ex aequo al 22° posto: Edinson Cavani, vincitore della scorsa Ligue 1 e capocannoniere del torneo; Sadio Mané, protagonista della cavalcata del Liverpool fino alla finale della scorsa Champions League e il campione d'Europa Marcelo, reduce da un'altra stagione a livelli altissimi.

17.50 - 25esima posizione a pari merito per Alisson, grazie anche alla prima straordinaria parte dell'anno difendendo i pali della Roma. Assieme al brasiliano un altro portiere, Jan Oblak dell'Atlético Madrid, infine un rappresentante dell'attuale Serie A: Mario Mandzukic.

17.47 - 28esima posizione per Diego Godin, difensore uruguayano dell'Atlético Madrid.

17.45 - Ecco le prime posizioni note: Isco e Hugo Lloris arrivano a pari merito in 29esima posizione

17.40 - Grande favorito Luka Modric, campione d'Europa col Real Madrid, vice campione del Mondo con la Croazia e miglior giocatore dell'ultima Champions League per la UEFA.

17.35 - Per la prima volta dal 2007 il vincitore dovrebbe essere diverso da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

17.30 - Il grande giorno del Pallone d'Oro è arrivato. Questa sera a Parigi conosceremo il vincitore dell'edizione 2018 dell'ambito premio assegnato da France Fotball.

