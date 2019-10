LIVE TMW - Pallone d'Oro, altri cinque candidati: spicca Aubameyang

© foto di Image Sport

18.22 - Altri cinque nomi per il Pallone d'Oro 2019: Kylian Mbappè del PSG, Trent Alexander-Arnold del Liverpool, Donny van de Beek dell'Ajax, Marc-Andrè ter Stegen del Barcellona e Pierre-Emeryck Aubameyang, dell'Arsenal. Arriva il secondo candidato dei campioni d'Europa, i Reds di Klopp, ma anche il secondo nome della rosa del Barcellona e dell'Ajax. Non stupisce certo la candidatura di Mbappè, leader di un PSG che ha trionfato ancora una volta in Francia, mentre Aubameyang è il primo tra i candidati a non aver disputato la Champions League l'anno passato. Ecco i cinque nomi riepilogati:

6) Kylian Mbappé

7) Trent Alexander-Arnold

8) Donny van de Beek

9) Pierre-Emerick Aubameyang

10) Marc-André ter Stegen

18.02 - Primi cinque nomi per il Pallone d'Oro maschile dell'edizione 2019: si tratta di Sadio Manè del Liverpool, Sergio Aguero del Manchester City, Frenkie De Jong del Barcellona, Hugo Lloris del Tottenham e Dusan Tadic dell'Ajax. Ben tre dei primi cinque giocatori "nominati" vengono dalla Premier League, ma c'è anche tanta Ajax: oltre a Tadic, è presente Frenkie De Jong, passato dai lancieri al Barcellona in estate dopo una stagione assolutamente straordinaria in Olanda e Champions League. Ricapitolando, ecco le prime cinque nomine per il Pallone d'Oro 2019:

1) Sadio Mané

2) Sergio Agüero

3) Frenkie De Jong

4) Hugo Lloris

5) Dušan Tadić

17.30 - 30 nominativi per il Pallone d'Oro maschile, 20 per il Pallone d'Oro femminile, 10 per il Trofeo Kopa (dedicato ai migliori Under 21 del mondo) e altrettanti per il Trofeo Yashih, quest'ultimo istituito per omaggiare i portieri più forti del globo. Proprio il premio intitolato al leggendario estremo difensore sovietico è la grande novità dell'edizione 2019. In tutto settanta nomi per i quattro premi più ambiti del mondo del calcio professionistico.

I nomi dei quattro vincitori verranno svelati il 2 dicembre, giorno della grande cerimonia in programma al Théâtre du Châtelet con Sandy Héribert e Didier Drogba gran cerimonieri: oggi, sul sito di France Football e sui social della nota rivista francese, con cadenza regolare, verranno annunciati i candidati alla vittoria per i premi. Nessun precedente per il Trofeo Yashih, una novità di quest'anno, mentre Mbappè il campione in carica per il Trofeo Kopa, Modric per il Pallone d'Oro maschile e Ada Hegerberg per quello femminile.