LIVE TMW - Pallone d'Oro, ci sono i 30 migliori al mondo: da Mbappé a Godin

Fonte: Ha collaborato Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

PALLONE D'ORO 2018, LA LISTA COMPLETA DEI 30 FINALISTI

Sergio Aguero (Manchester City)

Alisson Becker (Roma/Liverpool)

Gareth Bale (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Edinson Cavani (PSG)

Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Isco (Real Madrid)

Harry Kane (Tottenham)

Lionel Messi (Barcellona)

Neymar (PSG)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Paul Pogba (Manchester United)

Sadio Mané (Liverpool)

Hugo Lloris (Tottenham)

Marcelo (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Mario Mandzukic (Juventus)

Ivan Rakitic (Barcellona)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Mohammed Salah (Liverpool)

Luis Suarez (Barcellona)

Raphael Varane (Real Madrid)

19.40 - LA LISTA SI COMPLETA, ECCO GLI ULTIMI 5 - Tanta Spagna nelle ultime cinque nomination. Due giocatori del Barcellona, come Luis Suarez e Ivan Rakitic, due del Real Madrid come Raphael Varane e Sergio Ramos, oltre all'altro finalista di Champions, quel Mohamed Salah messo fuori gioco proprio da un fallo di Ramos in finale.

19.15 - RIEPILOGHIAMO I 25 France Football ha fin qui svelato 25 dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro.

Sergio Aguero (Manchester City)

Alisson Becker (Roma/Liverpool)

Gareth Bale (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Edinson Cavani (PSG)

Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Isco (Real Madrid)

Harry Kane (Tottenham)

Lionel Messi (Barcellona)

Neymar (PSG)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Paul Pogba (Manchester United)

Sadio Mané (Liverpool)

Hugo Lloris (Tottenham)

Marcelo (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Mario Mandzukic (Juventus)

18.45 - LISTA QUASI TERMINATA: SIAMO A 25 SU 30 - Penultima tornata di nomi con un'unica sorpresa, ovverosia Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid. Poi Lionel Messi e Neymar, certi della presenza, così come il Campione del Mondo Paul Pogba e soprattutto Luka Modric, Pallone d'Oro del Mondiale.

The list of nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football is almost complete with these five players! 🇦🇷 Lionel Messi

🇭🇷 Luka Modric ▶ @lukamodric10

🇧🇷 Neymar ▶ @neymarjr

🇸🇮 Jan Oblak

🇫🇷 Paul Pogba ▶ @paulpogba 25/30 #ballondor pic.twitter.com/tzkAcEZE2L — #ballondor (@francefootball) 8 ottobre 2018

18.45 - ALTRI 5 CANDIDATI: SIAMO A 20 SU 30 - France Football ha appena reso noti altri cinque candidati. Presente l'attaccante del Liverpool Sadio Mané, il Campione del Mondo Kyllian Mbappé e il portiere dei blues Hugo Lloris. Lo juventino Mario Mandzukic e il brasiliano Marcelo, campione d'Europa con il Real Madrid, chiudono la lista.

Please welcome five more nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! 🇫🇷 Hugo Lloris

🇭🇷 Mario Mandzukic ▶ @MarioMandzukic9

🇸🇳 Sadio Mané

🇧🇷 Marcelo ▶ @MarceloM12

🇫🇷 Kylian Mbappé ▶ @KMbappe 20/30 #ballondor pic.twitter.com/2ZfcHFEfDF — #ballondor (@francefootball) 8 ottobre 2018

18.30 - SVELATI I NOMI PER IL PALLONE D'ORO FEMMINILE

Ecco l'elenco completo.

Lucy Bronze, difensore, Lione

Pernille Harder, attaccante, Wolfsburg

Ada Hegerberg, attaccante, Lione

Amandine Henry, centrocampista, Lione

Lindsay Horan, attaccante, Portland

Sam Kerr, attaccante, Chicago

Fran Kirby, attaccante, Chelsea

Sami Kumagai, difensore, Lione

Dzsenifer Maroszan, centrocampista, Lione

Amel Majri, centrocampista, Lione

Marta, attaccante, Orlando

Lieke Martens, attaccante, Barcellona

Megan Rapinoe, centrocampista, Seattle Reign

Wendie Renard, difensore, Lione

Christine Sinclair, attaccante, Portland

They are the future of football... Let's discover the ten nominees for the 2018 Kopa Trophy France Football! #ballondor #kopatrophy pic.twitter.com/jZR3IMfhVH — #ballondor (@francefootball) 8 ottobre 2018

17.35 - SVELATI I NOMI DEL PRIMO KOPA TROPHY, RISERVATO AL MIGLIOR GIOVANE. C'E' ANCHE PATRICK CUTRONE

Trent Alexander Arnold, difensore del Liverpool

Houssem Aouar, centrocampista del Lione

Patrick Cutrone, attaccante del Milan

Ritsu Doan, centrocampista del Groningen

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan

Amadou Haidara, centrocampista dei Red Bull Salisburgo

Justin Kluivert, ala della Roma

Kylian Mbappé, attaccante del PSG

Christian Pulisic, centrocampista del Borussia Dortmund

Rodrygo, attaccante del San Paolo.

Premere F5 per aggiornare la pagina

14.05 - RIEPILOGHIAMO I PRIMI 15 France Football ha fin qui svelato 15 dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro. Ecco qui riepilogati i primi 15.

Sergio Aguero (Manchester City)

Alisson Becker (Roma/Liverpool)

Gareth Bale (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Edinson Cavani (PSG)

Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Isco (Real Madrid)

Harry Kane (Tottenham)

ALTRI 5 CANDIDATI: SIAMO A 15 SU 30 - France Football ha appena reso noti altri cinque candidati. Presente l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann, il fantasista del Chelsea Eden Hazard e il centrocampista dei blues N'Golo Kante. Del Real Madrid campione d'Europa s'aggiunge Isco, mentre spunta anche un calciatore del Tottenham: il centravanti Harry Kane.

ALTRI CINQUE CANDIDATI: C'è CRISTIANO RONALDO - France Football ha reso noti altri cinque candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2018: c'è Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus campione d'Europa col Real Madrid. Poi due pilastri della nazionale belga: Courtois e De Bruyne. Presente il centravanti del Brasile e del Liverpool Firmino, oltre al capitano dell'Uruguay e leader dell'Atletico Madrid Godin.

I PRIMI CINQUE CANDIDATI: BALE, ALISSON, AGUERO, CAVANI E BENZEMA - In prima mattinata, France Football ha reso noti i nomi dei primi cinque candidati: c'è l'ex Roma Alisson, adesso al Liverpool. Del Real Madrid campione d'Europa già presenti Bale e Benzema. In lista anche il centravanti del PSG Cavani e il miglior marcatore della storia del Manchester City: Sergio Aguero.

10.20 IL REGOLAMENTO - A votare per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2018 176 giornalisti di tutto il mondo. Ogni giurato designa cinque giocatori in ordine decrescente di merito dalla lista dei 30. AI cinque giocatori menzionati sono assegnati rispettivamente a 6 punti, 4, 3, 2 e 1.

In caso di parità per l'assegnazione del trofeo, i giocatori sono determinati dal numero di prime posizione. Se il pareggio permane, il numero di seconde posizioni e poi di terze. Se la parità persiste, viene organizzato un nuovo ballottaggio tra i giocatori in parità.

10.15 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della lista per il Pallone d'Oro 2018. Oggi France Football svelerà i candidati e TMW seguirà l'evento in tempo reale.