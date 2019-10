LIVE TMW - Pallone d'Oro, Kean nei 10 nominativi per il Kopa Trophy

© foto di Image Sport

21.45 - Si comincia con i nomi del Kopa Trophy, dedicato agli Under 21 più promettenti di tutto il mondo: Kang-in Lee del Valencia è il primo nominato, poi l'italiano Moise Kean, in forza all'Everton, seguono Kai Havertz del Bayer Leverkusen, Joao Felix dell'Atletico Madrid e Matthijs de Ligt, da quest'anno in forza alla Juventus. Arrivano anche gli ultimi cinque: Vinicius Junior del Real Madrid, Matteo Guendouzi dell'Arsenal, Samuel Chukwueze del Villarreal e Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

21.20 - Si ricomincia! Megan Rapinoe, Lieke Martens, Sari van Veenendaal, Wendie Renard, Rose Lavelle, Ada Hegerberg, Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson e Tobin Heath: con queste dieci calciatrici si completa l'elenco delle venti candidate al Pallone d'Oro femminile. Appuntamento al 2 dicembre per la scelta di chi sarà il più ambito premio individuale nel mondo del calcio. Di seguito un riepilogo sulle venti ragazzi nominate:

19.55 - Stop per un'ora e mezza: France Football dà l'appuntamento alle 9.15 per la ripresa dell'elenco dei candidati al Pallone d'Oro maschile, femminile, Premio Kopa e Premio Yashin. Riepiloghiamo i venti nomi fino ad ora pubblicati da France Football sui propri canali ufficiali:

Just hold on! 🤚 We still have plenty of things to announce... see you at 9.15PM 🇫🇷 Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh#ballondor pic.twitter.com/f2WnD0p2b4 — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

19.40 - Tocca alle donne: un attimo di pausa per il Pallone d'oro maschile con dieci nomination che riguardano invece la versione femminile dell'ambito trofeo individuale. Tocca a Lucy Bronze, Dzenifer Marozsan, Sarah Bouhaddi e Amandine Henry del Lione, Nilla Fischer, Pernille Harder del Wolfsburg, Sam Kerr del Chicago Red Stars, Ellen White del Manchester City Women, Alex Morgan dell'Orlando Pride, Vivianne Miedema dell'Arsenal Women. Facciamo un riepilogo sulle candidate fino ad ora sciorinate:

19.18 - Ancora tantissima Premier League nella quarta "infornata" di candidati per il Pallone d'Oro maschile 2019: c'è Virgil van Dijk del Liverpool, Bernardo Silva del Manchester City, Heung-min Son del Tottenham, Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Roberto Firmino, altro giocatore del Liverpool. I Reds dominano, altri due giocatori si aggiungono alla lunghissima lista già presente tra i candidati al titolo individuale più ambito del mondo del calcio. Lewandowski fa entrare anche la Bundesliga in questo salotto esclusivo. Di seguito un riepilogo degli ultimi candidati annunciati da France Football tramite i propri canali:

Let's keep the rhythm! Five new #ballondor nominees! Virgil van Dijk 🇳🇱

Bernardo Silva🇵🇹

Heung-min Son 🇰🇷

Robert Lewandowski 🇵🇱

Roberto Firmino 🇧🇷 Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

18.48 - Cristiano Ronaldo della Juventus, Alisson del Liverpool, Matthijs De Ligt della Juventus, Karim Benzema del Real Madrid e Georginio Wijnaldum del Liverpool: ecco i cinque successivi candidati per il Pallone d'Oro 2019, che porta il conteggio a quindici nomi complessivi. La Serie A compare dunque nella lista dei candidati al Pallone d'Oro, nonostante un percorso non eccezionale delle nostre squadre, con la sola Juve che è arrivata nelle prime otto: e i due candidati giocano proprio in bianconero, ovviamente CR7 e il neoacquisto De Ligt, il quarto nominato dell'Ajax 18/19. di seguito il riepilogo dei candidati per questa terza "tornata":

We still have a lot to announce! Here are five new #ballondor nominees! Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Alisson 🇧🇷

Matthijs de Ligt 🇳🇱

Karim Benzema 🇫🇷

Georginio Wijnaldum 🇳🇱 Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/o8AeppE1GL — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

18.22 - Altri cinque nomi per il Pallone d'Oro 2019: Kylian Mbappè del PSG, Trent Alexander-Arnold del Liverpool, Donny van de Beek dell'Ajax, Marc-Andrè ter Stegen del Barcellona e Pierre-Emeryck Aubameyang, dell'Arsenal. Arriva il secondo candidato dei campioni d'Europa, i Reds di Klopp, ma anche il secondo nome della rosa del Barcellona e dell'Ajax. Non stupisce certo la candidatura di Mbappè, leader di un PSG che ha trionfato ancora una volta in Francia, mentre Aubameyang è il primo tra i candidati a non aver disputato la Champions League l'anno passato. Ecco i cinque nomi riepilogati:

Let's continue with the 2019 #ballondor nominees! Kylian Mbappé 🇫🇷

Trent Alexander-Arnold 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Donny van de Beek 🇳🇱

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦

Marc-André ter Stegen 🇩🇪 Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

18.02 - Primi cinque nomi per il Pallone d'Oro maschile dell'edizione 2019: si tratta di Sadio Manè del Liverpool, Sergio Aguero del Manchester City, Frenkie De Jong del Barcellona, Hugo Lloris del Tottenham e Dusan Tadic dell'Ajax. Ben tre dei primi cinque giocatori "nominati" vengono dalla Premier League, ma c'è anche tanta Ajax: oltre a Tadic, è presente Frenkie De Jong, passato dai lancieri al Barcellona in estate dopo una stagione assolutamente straordinaria in Olanda e Champions League. Ricapitolando, ecco le prime cinque nomine per il Pallone d'Oro 2019:

Here are our first nominees for the 2019 #ballondor! ⤵️ Sadio Mané 🇸🇳

Sergio Agüero🇦🇷

Frenkie De Jong 🇳🇱

Hugo Lloris 🇫🇷

Dušan Tadić 🇷🇸 pic.twitter.com/e7STLVAGfR — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

17.30 - 30 nominativi per il Pallone d'Oro maschile, 20 per il Pallone d'Oro femminile, 10 per il Trofeo Kopa (dedicato ai migliori Under 21 del mondo) e altrettanti per il Trofeo Yashih, quest'ultimo istituito per omaggiare i portieri più forti del globo. Proprio il premio intitolato al leggendario estremo difensore sovietico è la grande novità dell'edizione 2019. In tutto settanta nomi per i quattro premi più ambiti del mondo del calcio professionistico.

I nomi dei quattro vincitori verranno svelati il 2 dicembre, giorno della grande cerimonia in programma al Théâtre du Châtelet con Sandy Héribert e Didier Drogba gran cerimonieri: oggi, sul sito di France Football e sui social della nota rivista francese, con cadenza regolare, verranno annunciati i candidati alla vittoria per i premi. Nessun precedente per il Trofeo Yashih, una novità di quest'anno, mentre Mbappè il campione in carica per il Trofeo Kopa, Modric per il Pallone d'Oro maschile e Ada Hegerberg per quello femminile.