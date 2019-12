LIVE TMW - Panchina Brescia: torna Corini, c'è anche l'annuncio ufficiale

Premi F5 per aggiornare la pagina.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia, dopo appena tre partite e altrettante sconfitte, è pronto a cambiare di nuovo in panchina. Dieci gol subiti e zero fatti nella breve parentesi di Fabio Grosso come allenatore delle Rondinelle, con Eugenio Corini pronto a tornare alla guida di Balotelli e compagni. Segui il live di TMW con tutti gli aggiornamenti direttamente da casa Brescia.

19.15 - Torna Corini in panchina: è ufficiale - Con il seguente comunicato il Brescia annuncia la separazione da Fabio Grosso, annunciando di conseguenza anche il ritorno di Eugenio Corini in sella alla formazione biancoblù: "Brescia Calcio comunica che Fabio Grosso non è più l’allenatore della Prima Squadra. A lui e a tutto il suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Il nuovo Mister di Brescia Calcio è Eugenio Corini. L’accordo con l’allenatore bresciano è stato raggiunto al termine di un lungo e chiarificatore incontro tra Corini stesso, la dirigenza di Brescia Calcio e il Presidente, Massimo Cellino. Si può parlare di un nuovo corso che vede tra i protagonisti un “nuovo” allenatore e un “nuovo” Presidente, uniti e coesi con il massimo impegno per il Brescia Calcio. Mister Corini incontrerà i media domani, martedì 3 dicembre, alle ore 18:30 presso l’Oratorio sito in via Mazzini a Torbole Casaglia".

18.38 - Incontro terminato: Corini verso il ritorno - È terminato l'incontro in sede tra Massimo Cellino ed Eugenio Corini: il tecnico sembra orientato ad accettare il ritorno alla guida delle Rondinelle.

17.52 - Incontro positivo con Corini: ritorno più vicino - Eugenio Corini sempre più vicino al Brescia. L’incontro in corso sta avendo esito positivo. Le parti si sono avvicinate ed entro poche ore il Brescia dovrebbe sollevare dall’incarico Grosso.

15.59 - Oltre a Corini, anche Cellino in sede - Il presidente Massimo Cellino ha raggiunto Eugenio Corini nella sede del Brescia, dove è iniziato l'incontro che potrebbe segnare il ritorno dell'ex allenatore alla guida delle Rondinelle: con tre gare perse e 10 gol subiti, ma anche zero realizzati, la gestione Grosso potrebbe dunque concludersi qui. Molto dipenderà dai toni del faccia a faccia, visto che la squadra non sarebbe certamente scontenta del ritorno in sella di Corini, assolutamente decisivo nella cavalcata che l'anno scorso ha riportato il club in Serie A.

15.07 - Via all'incontro: Corini è in sede - Eugenio Corini è arrivato negli uffici della sede del Brescia. Ad attenderlo il ds Stefano Cordone, mentre il presidente Cellino é impegnato in Lega a a Milano. Se il faccia a faccia, come si pensa, sarà positivo, allora il Brescia procederà con l'esonero di Grosso e annuncerà l'inizio del Corini bis.

14.18 - Si avvicina il ritorno di Corini - Eugenio Corini e il Brescia, prove di ritorno. A breve l’allenatore esonerato tre settimane fa incontrerà la società che ha manifestato l’intenzione di riaffidargli la guida tecnica viste le oggettive difficoltà riscontrate da quando è arrivato Fabio Grosso. Si va verso il suo ritorno e l’esonero di Grosso. Se tutto andrà come da programma durante l’incontro che si svolgerà tra poco in sede, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità. Cellino torna sui suoi passi, Corini sta per riabbracciare il Brescia.

10.34 - Rassegna stampa - "Grosso ciao. Torna Corini". Questo il titolo di apertura di Bresciaoggi in edicola questa mattina sul tecnico della squadra lombarda. Ribaltone in panchina nel Brescia: dietrofront del presidente Cellino dopo il disastro nel derby (3-0 per l'Atalanta al Rigamonti). Per l'ex campione del mondo 2006 solamente 3 gare disputate con 3 pesanti sconfitte maturare.

9.45 - Oggi incontro Corini-Cellino - L'esonero di Grosso è a un passo ma resta ancora da convincere al 100% Eugenio Corini al ritorno sulla panchina del Brescia. Nella giornata di oggi l'allenatore incontrerà il presidente Massimo Cellino e seppur abbastanza contrariato è probabile che possa tornare a guidare la squadra.