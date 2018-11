LIVE TMW - Panchina d'Oro 2018, vince Allegri. Quarto successo per lui

Fonte: Da Coverciano: Niccolò Ceccarini, Luca Bargellini, Lorenzo Di Benedetto

13.25 - ALLEGRI: "ORGOGLIOSO ED EMOZIONATO"

Dal palco, parla Massimiliano Allegri: "Ringrazio tutti, soprattutto società e calciatori. È un onore e un privilegio, sono emozionato come sempre, ringrazio chi lavora con me: sono loro gli artefici di questo premio, a partire dal mio staff che mi toglie molto lavoro".

Cosa serve per la prossima Panchina d'Oro?

"Cercare di raggiungere l'ottavo scudetto, che è l'obiettivo principale. Poi c'è questa benedetta Champions, abbiamo giocato due finali e incontrato le due squadre più forti del momento. Vediamo se quest'anno la fortuna ci dà una mano, ci sono molte squadre in grado di vincerla. Ora è una Champions, a marzo sarà un'altra Champions: dobbiamo creare i presupposti per andare avanti. Come in campionato: Napoli e Inter ci daranno filo da torcere fino alla fine".

13.21 - PANCHINA D'ORO AD ALLEGRI

Ex aequo al secondo posto con Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Vince ancora Massimiliano Allegri, al quarto successo in carriera, con 17 voti.

13.20 - ANDREAZZOLI RINGRAZIA

"Sono le vicende del calcio, le conosciamo". Aurelio Andreazzoli viene premiato da esonerato: "Volevo cogliere l'occasione per ringraziare chi mi ha votato. Ricevere un premio da una platea di questo tipo rimarrà con me. Vorrei ringraziare l'Empoli calcio che mi ha dato la possibilità di condividere il lavoro con calciatori bravi e seri. Ultimo ma non ultimo, vorrei ringraziare il popolo empolese".

13.20 - ZANETTI NON SE LO ASPETTAVA

Paolo Zanetti non si aspettava il premio: "Non ci credevo, ero fuori a parlare. È un'emozione incredibile, sono l'allenatore più giovane della banda. Essere qui è motivo di grande orgoglio, da condividere con un gruppo di giocatori eccezionali".

13.18 - ANDREAZZOLI VINCE LA PANCHINA D'ARGENTO

È il turno della Panchina d'Argento per la Serie B. Terzo classificato Filippo Inzaghi col Venezia (oggi al Bologna). Secondo classificato Roberto D'Averso con il Parma. Vince con ampio margine Aurelio Andreazzoli, ormai ex tecnico dell'Empoli.

13.15 - ZANETTI È IL MIGLIOR ALLENATORE DI C

È il momento del miglior allenatore di Serie C, con 81 votanti. Terzo posto ex aequo per Bisoli, Braglia e Sottil. Secondo posto per Fabio Liverani del Lecce. Vince, con 11 voti, Paolo Zanetti del SudTirol.

13.13 - PIOVANI VINCE LA PANCHINA D'ORO FEMMINILE

È Giampiero Piovani del Brescia il miglior allenatore della Serie A femminile 2017-2018: "Sono molto orgoglioso di essere entrato in questo movimento grazie al Brescia calcio e quest'anno al Sassuolo".

13.09 - SI PARTE

Si inizia con la Panchina d'Oro e d'Argento calcio a 5: premiato come miglior allenatore del calcio a cinque femminile Gianluca Marzuoli del Montesilvano femminile. Faustino Perez-Moreno Gomez, tecnico dell'Acqua&Sapone vince la Panchina d'Oro come miglior allenatore di calcio a 5. Manuele Tesse della Lazio Women vince la Panchina d'Argento per la Serie B femminile.

13.05 - SEMPLICI NON SVELA IL SUO VOTO

Raggiunto dai microfoni della Rai, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato da Coverciano, senza svelare il suo voto: "Vediamo, ci sono tanti bravi allenatori. Voglio leggere bene come si sono comportati. So già chi voto, ma lo tengo segreto".

13.00 - GRAVINA APRE LA CERIMONIA

Intervenuto dal palco di Coverciano, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha fatto gli onori di casa: "È un momento importante, abbiamo tantissimi ricordi legati a un luogo di eccellenza come il centro tecnico di Coverciano". Nel corso del suo intervento, Gravina ha anche rivolto un pensiero al giovane arbitro aggredito nel corso di una partita di Promozione laziale.

12.57 - TANTI PROTAGONISTI DEL CAMPIONATO

12.53 - PIPPO INZAGHI VOTA PER SIMONE

Per chi voterà Filippo Inzaghi? "Per Simone, ovvio - dice il diretto interessato ai microfoni della Rai - è una questione di famiglia. Se è più bravo di me? Certo, lo ha dimostrato nel corso degli anni e penso che ci sia solo da imparare da allenatori come lui".

12.51 - CONTE: "LA JUVE È UN'ARMATA"

Raggiunto dai microfoni della Rai, Antonio Conte ha parlato del campionato di Serie A: "La Juve è una squadra molto molto forte, sta dominando il campionato come ha fatto negli ultimi anni. Complimenti alla Juve, è un'armata che sta vivendo un ciclo".

12.46 - NON SOLO IL MIGLIORE DELLA SERIE A

Oltre al miglior allenatore del massimo campionato calcistico italiano, verranno premiati i migliori tecnici dei campionati 2017/2018 di Serie B e Serie C, e – per la seconda volta, dopo l’edizione di marzo – anche i migliori tecnici di Serie A, maschile e femminile, di calcio a cinque. Riceveranno la Panchina d’oro e d’argento anche gli allenatori giudicati più meritevoli dai colleghi per quel che riguarda la Serie A e la Serie B femminile: in questo caso, le votazioni sono già avvenute al termine della scorsa stagione calcistica e a trionfare nelle rispettive categorie sono stati Giampiero Piovani, un anno fa alla guida del Brescia, e Manuela Tesse, allenatrice della Lazio Women.

12.36 - CHI SARÀ IL MIGLIOR ALLENATORE ITALIANO?

È il giorno della Panchina d'Oro: a Coverciano saranno premiati i migliori allenatori delle varie categorie per la stagione 2017/2018. A partire, ovviamente, dalla Serie A: l'anno scorso Massimiliano Allegri vinse battendo Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri. Quest'anno, il tecnico della Juventus dovrà vedersela sempre con il collega del Napoli e anche Eusebio Di Francesco è un outsider più che accreditato. Potete seguire la premiazione, che chiude le celebrazioni per i 120 anni della FIGC, in diretta testuale sulle pagine di TMW. L'avvio della cerimonia è previsto a partire dalle 13.