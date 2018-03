LIVE TMW - Panchina d'Oro ad Allegri. Tutte le reazioni dei protagonisti

Segui la premiazione e tutte le voci da Coverciano su Tuttomercatoweb.com: premi F5 da pc o scrolla verso il basso da app per ricaricare la pagina

14.34 - L'allenatore del Foggia Giovanni Stroppa, intervistato da RMC Sport, ha parlato così a margine della Panchina d'Oro: "Questo attestato di stima da parte dei colleghi fa enormemente piacere. Ho la fortuna di lavorare in un campionato importante, cerco di dare il massimo.

14.19 - L'allenatore dello Sheriff Tiraspol Roberto Bordin, intervistato da TMW, ha parlato così a margine della Panchina d'Oro: "E' una bella emozione. La scorsa annata è stata molto importante per me e per il mio club. Ringrazio la federazione e il mio staff. Sono davvero felice per il premio di oggi. Sheriff Tiraspol? Abbiamo vinto coppa e campionato e anche in Europa abbiamo fatto bene. Abbiamo una buona squadra e strutture importanti. Sono contento di aver fatto un buon percorso e di essere rimasto. Domenica rinizia il campionato, che finirà a novembre".

13.46 - Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, ha parlato così a RMC Sport a margine della Panchina d'Oro: "Io avrei votato diversi allenatori all'unanimità. Sono molto contento anche per Gasperini, Sarri e Inzaghi. Hanno fatto tutti e tre un grandissimo lavoro".

13.32 - Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato a Coverciano dopo l'assegnazione della Panchina d'Oro. Queste le sue parole raccolte da RMC SPORT: "Ho votato Gasperini perché pensavo lo meritasse. Ha vinto uno come Allegri, che sta facendo benissimo, ma la novità poteva essere Gasperini che ha fatto cose straordinarie con l'Atalanta".

13.21 - Dopo Di Francesco, anche Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ammette di aver votato Gasperini. Per la B, invece, preferenza a Semplici della Spal che ha stravinto la Panchina d'Argento.

13.17 - A Tuttomercatoweb.com, sulla Panchina d'Oro, parla Diego Lopez, tecnico del Cagliari. "Allegri mi ha lasciato tanto, è un traguardo meritato perché è un tecnico davvero competente".

13.14 - A Sky Sport 24, Massimiliano Allegri parla dopo la Panchina d'Oro vinta. "E' conseguenza dei risultati ottenuti, sono felice. In primis è merito dei miei giocatori, i premi sono dovuti a loro e alla società che mi mette a disposizione questa rosa. Gli auguri "un po' meno" a Sarri? Sarà Juve-Napoli fino alla fine".

13.10 - La premiazione è terminata. Adesso tutte le reazioni dei tecnici presenti a Coverciano raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.com.

13.07 - Vincitore della terza Panchina d'Oro, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla dal palco della premiazione. "Vorrei ringraziare i miei straordinarie soddisfazioni. Ringrazio la società che mi mette sempre a disposizione una squadra competitiva. Ringrazio soprattutto il mio staff, questo premio è anche loro. Ringrazio anche chi mi ha votato, faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli allenatori, a Sarri un po' di meno. Complimenti anche a tutti gli allenatori italiani che hanno vinto all'estero".

13.05 - Massimiliano Allegri vince la Panchina d'Oro per la stagione 2016/2017. Al tecnico della Juventus 19 voti, poi 11 per Gian Piero Gasperini dell'Atalanta e 7 per Maurizio Sarri del Napoli.

13.04 - Vincitore della Panchina d'Argento per la stagione con la Spal, Leonardo Semplici parla dal palco. "Ringrazio chi mi ha votato, condivido il premio col mio staff. Ma soprattutto lo dedico ai miei giocatori che oggi mi hanno permesso di essere qui".

13.03 - Panchina d'Argento 2016/2017 a Leonardo Semplici per la stagione con la Spal. Il tecnico toscano vince davanti a Marco Baroni del Benevento e Fabio Pecchia per l'Hellas Verona. Semplici vince con 28 voti, Baroni 6 e Pecchia 3.

13.02 - Vincitore della Panchina d'Oro per la Lega Pro, Giovanni Stroppa parla dal palco della premiazione. "Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato, ringraziamenti doverosi per tutto il gruppo di lavoro. Premio dedicato al mio ds Giuseppe Di Bari che mi ha scelto lo scorso anno".

13.00 - Panchina d'Oro Lega Pro a Giovanni Stroppa. Il tecnico del Foggia vince con 31 voti. Secondo Filippo Inzaghi del Venezia con 16, terzo Attilio Tesser per la Cremonese a 15.

12.58 - E' stato assegnato un premio speciale per i cinque allenatori vincitori all'estero. Carlo Ancelotti e Antonio Conte, assenti oggi a Coverciano, sono stati premiati come Massimo Carrera, Roberto Bordin e Marco Rossi.

12.57 - Federica D'Astolfo, ora tecnico del Sassuolo, ha vinto con Sauro Fattori della Fiorentina Women's per quanto riguarda la Panchina d'Oro del calcio femminile.

12.53 - E' appena iniziata la premiazione. Per il Calcio a 5, premiati Daniele Dorto per l'Olimpus Roma e Davin Marin Ortega per la Luparense.

12.40 - Mattinata a porte chiuse, adesso le stanze di Coverciano sono aperte anche alla stampa. Tra poco il via alla premiazione della Panchina d'Oro che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo, premiazione dopo premiazione.

12.26 - Dopo la votazione e la riunione di questa mattina, non tutti gli allenatori saranno presenti alla premiazione. Luigi De Canio, tecnico della Ternana, e Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, hanno da poco lasciato Coverciano.

12.19 - Dal 2014 c'è anche la Panchina d'Oro Lega Pro, con i campionati unificati. I vincitori sono stati, per adesso, Vincenzo Vivarini alla guida del Teramo per la stagione 2014/2015 e Leonardo Semplici per la Spal per la scorsa stagione. Tra i vincitori, nella stagione 2007/2008, anche Massimiliano Allegri ai tempi del Sassuolo.

12.15 - Verrà assegnata oggi anche la Panchina d'Argento che dal 2006 è assegnata al miglior allenatore di Serie B per la stagione precedente. Una vittoria per tecnico e una per club: Gasperini per il Genoa, Iachini per il Chievo, Conte per il Bari, Bisoli per il Cesna, Tesser per il Novara, Zeman per il Pescara, Di Francesco per il Sassuolo, Sarri per l'Empoli, Stellone per il Frosinone e, la scorsa stagione, Juric per il Crotone i vincitori.

12.12 - La scorsa stagione la Panchina d'Oro è andata a Maurizio Sarri, l'anno prima a Massimiliano Allegri. Tra 2011/2012 e 2013/2014, tripletta di Antonio Conte che è il recordman a quota tre insieme a Fabio Capello. Allegri è a due con Alberto Zaccheroni, Carlo Ancelotti, Cesare Prandelli e Marcello Lippi.

12.08 - Gli allenatori si trovano dalle prime ore di questa mattina al Centro Federale di Coverciano. Allegri, Gasperini, Sarri, Nicola come sorpresa. Dovrebbero essere questi i nomi a giocarsi il podio della Panchina d'Oro 2017.

12.00 - Questa mattina, alle ore 13, si svolgerà a Coverciano la cerimonia di premiazione della ‘Panchina d’oro’, l’evento che celebra i migliori allenatori della scorsa stagione secondo il giudizio dei colleghi. La manifestazione, organizzata dalla FIGC attraverso il Settore Tecnico, si inserisce nel programma delle celebrazioni dei 120 anni dalla fondazione della Federazione e si svolgerà, come di consueto, nell'ambito di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti. Durante la mattinata, i tecnici saranno chiamati a votare per scegliere il migliore allenatore della stagione 2016/2017 di Serie A, Serie B e Lega Pro.