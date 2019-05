LIVE TMW - Panchina Juve, niente fumata bianca: domani nuovo summit

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Inviato alla Continassa, Giovanni Albanese

18.17 - Si continua a trattare, nuovo incontro domani - Una telenovela a puntate: le parti dopo il summit di quest'oggi si rivedranno anche domani, dopo l'allenamento mattutino, per continuare a trattare. Oggi allenatore, dirigenti e presidente si sono confrontati, ma non sono arrivati a una soluzione definitiva.

18.08 - Agnelli e Nedved hanno lasciato la sede - Circa mezz'ora dopo l'allenatore, anche il presidente Andrea Agnelli e il vice-presidente Pavel Nedved hanno lasciato la sede della Juventus, senza rilasciare dichiarazioni.

17.34 - Allegri ha lasciato la Continassa - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, proprio in questi istanti ha lasciato la Continassa senza rilasciare dichiarazioni. Il vertice in casa bianconera può quindi considerarsi concluso.

17.15 - Il vertice va avanti - Il vertice sta andando avanti e dovrebbe essere quello decisivo per prendere una decisione sulla futura guida tecnica: arrivano conferme sul fatto che, già in serata, la Juventus dovrebbe fare chiarezza con un comunicato.

16.30 - Possibile comunicato già in serata? La Juventus già in serata potrebbe diramare un comunicato in merito alla futura guida tecnica. Queste le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Continassa.

16.25 - Secondo vertice in poche ore - E' un summit quello di questo pomeriggio che si aggiunge alla lunga giornata di ieri, conclusa con un incontro a cena tra Agnelli e Allegri. Quest'oggi, alla Continassa sono però presenti tutti, anche Nedved e Paratici.

16.15 Allegri-Juventus, ci siamo? Massimiliano Allegri s'è trattenuto alla Continassa ben oltre l'allenamento mattutino. Dopo l'incontro informale di ieri con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il tecnico bianconero è rimasto in sede quest'oggi ben oltre il previsto per fare il punto della situazione con Agnelli, Nedved e Paratici.