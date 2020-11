LIVE TMW - Parma, Busi: "Spero di essere all'altezza e farò di tutto per esserlo"

live Parma, Busi: "Spero di essere all'altezza e farò di tutto per esserlo"

Maxime Busi, terzino del Parma, interverrà nella sua conferenza di presentazione dalla sala stampa dello Stadio Tardini. Il difensore belga, acquistato proprio nelle ultime ore del mercato estivo, è alle prese con un infortunio che non gli ha ancora permesso di scendere in campo con la squadra di Liverani.

Quando vi è capitato di venire in questo campionato, cosa sapevate del nostro calcio e del Parma?

"Quando ho avuto la possibilità di venire a Parma non ci ho pensato un attimo, è una società che conoscevo e dove sono passati giocatori prestigiosi e anche la Serie A è un campionato assolutamente competitivo e attraente, spero di essere all'altezza e farò di tutto per esserlo".

Come stai?

"In questo momento non posso dire nulla, stiamo lavorando costantemente con lo staff medico. Sto recuperando ma ancora nulla di certo, non posso pronunciarmi sui tempi".

Puoi presentarti?

"Penso di essere un giocatore che può sfruttare le incursioni sul versante offensivo, per essere pericoloso lungo la fascia. Penso di essere un giocatore completo, per quanto riguarda i miei idoli uno è senz'altro Cannavaro e anche Dani Alves".

La Serie A è il campionato più tattico al mondo, vi spaventa o vi stimola?

"Sapevo che il campionato italiano è uno dei più tattici al mondo, e anche per questo sono voluto venire in Italia, per crescere anche dal punto di vista tattico e credo sia il modo migliore per farlo. Crescere tatticamente e come persona".

Finisce la conferenza di presentazione di Maxime Busi.