LIVE TMW - Parma, Caprari: "Scelta la squadra che più mi ha voluto"

Tutti gli aggiornamenti sul possibile rinvio su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato Alessandro Tedeschi

14.00 - Dopo una lunga rincorsa e con il sorpasso in extremis a SPAL e Sassuolo, il Parma ha regalato al proprio pubblico e al mister D'Aversa Gianluca Caprari, proveniente dalla Sampdoria da venerdì in forza ai ducali. L'attaccante romano verrà presentato oggi come nuovo acquisto del club (che lo ha tesserato a "titolo temporaneo fino al 30.06.2020 con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva", ndr) nella sala stampa di Collecchio. A breve tutte le sue parole in diretta scritta su TMW grazie all'inviato di ParmaLive,com:

14.20 - Ancora qualche minuto di attesa per le prime parole da crociato di Caprari, accompagnato in sala stampa dal direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano.

Prende la parola il direttore Faggiano: "È stato un mercato estenuante. Dopo tanto rincorrere siamo riusciti a prendere Caprari. Eravamo in fila con altre squadre con la Sampdoria, ma non nelle scelte del giocatore, che ha sempre messo in prima fila Parma. Ci siamo spinti oltre alle nostre disponibilità per fare un regalo a tutti. Siamo contenti ed orgogliosi".

Parola a Caprari:

Sei nel pieno della maturità o manca qualcosa?

"Sicuramente manca ancora qualcosa, sono qui per dare continuità dopo anni in cui ho giocato poco".

Ruolo preferito?

"Ho fatto parecchie volte anche il falso nueve, posso farlo".

Quagliarella e Gabbiadini non stanno dando tanto, ma hai faticato a trovare spazio, perché?

"Le scelte le fanno allenatori e società, ho sempre cercato di fare del mio meglio. Spero di dare tanto a questo Parma".

Come ti definiresti dal punto di vista tattico?

"Sono un giocatore offensivo, mi piace giocare con i compagni ad uno o due tocchi. Il campo dirà quello che sono".

Come ti è sembrato mister D'Aversa?

"Positivo, già lo scorso anno c'è stata la possibilità di venire qua. Come metodi di lavoro è simile a Giampaolo, l'impatto è positivo".

Come mai ha scelto il Parma vista la concorrenza?

"Era un anno e mezzo che se ne parlava. E' la squadra che mi ha cercato con più insistenza".

Parla anche Daniele Faggiano, facendo il punto sulla situazione di mercato.

Manca un attaccante? Si può andare sugli svincolati?

"Non era semplice muoversi in avanti. Nessuno degli attaccanti che avevamo contattato si è spostato in questa finestra di mercato. Tranne Piatek, a cui ho pensato e che sarei stato il primo a prendere, ma che era fuori budget e per prima cosa noi dobbiamo guardare alle nostre casse, degli altri non si è mosso nessuno. La lista ora è piena, ed Inglese è fuori a causa dell'infortunio. Non possiamo dunque andare sugli svincolati".

Situazione Gervinho?

"Gervinho non era tanto convinto di andarsene da subito. Se avesse voluto firmare lo avrebbe potuto fare da subito, era al calciomercato dal mattino. Non serve al Parma sparare contro tutto e tutti. Eravamo tutti in orario ma il ragazzo non era convintissimo. Stiamo lavorando per fare meno danni possibile a tutti, a noi, a lui e a loro. Non è facile. Si sbaglia tutti insieme. Può succedere di voler andare via, ha sbagliato alcune cose ma non altre".

Contento di questo mercato?

"Mi sarei aspettato di fare meno in questo mercato. Gli infortuni ci hanno destabilizzato e l'uscita di Gervinho anche. Non è dipeso da noi che non volevamo fare cassa. Anche la situazione Sepe non ci ha favorito, Alastra me l'avevano chiesto quasi tutte le squadre di Serie B ma non volevamo farlo uscire, poi stare qui dietro a tre portieri non era producente".

14.47 - Si chiude qui la conferenza stampa di Daniele Faggiano e Gianluca Caprari.