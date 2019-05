LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Chiudiamo il cerchio: dalla D alla salvezza in A"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato di ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

14.00 - Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla così della sfida ai blucerchiati, con cui in settimana è stata avviata una bellissima iniziativa: per valorizzare il longevo gemellaggio tra tifoserie, le squadre entreranno in campo con le divise invertite. Sampdoria crociata dunque e Parma blucerchiato. Restate con noi, a breve le prime parole del tecnico, raccolte dall'inviato di ParmaLive.com:

Parte il tecnico D'Aversa con il consueto aggiornamento sugli indisponibili: "Tra i convocati non ci sarà Schiappacasse mentre Ceravolo è convocato, vedremo come sta. Dall'inizio? Vediamo, sta meglio rispetto alla scorsa settimana, ma non è ancora al top. Quella contro la Sampdoria sarà una partita difficile ma noi vogliamo raggiungere a tutti i costi il nostro obiettivo, manca poco. Giampaolo usa il sistema di gioco solito, il 4-3-1-2 ma porta avanti soprattutto i concetti, ha tante qualità sia fase difensiva che offensiva. Ha il capocannoniere e da solo non riesci a fare tutti quei gol, sappiamo che difficoltà andremo ad affrontare domani".

Dal punto di vista dell'atteggiamento che Parma hai visto in settimana?

"Il punto di partenza deve essere l'atteggiamento indipendentemente dal sistema di gioco e l'intensità in allenamento è sempre stata massima, anche se il riscontro del campo non è mai sempre lo stesso. L'obiettivo è essere concentrati nel non concedere nulla: già domenica potevamo avvicinarci aritmeticamente al nostro obiettivo e bisognava fare qualcosa in più per portarla a casa visto che eravamo passati in vantaggio. Ma non è questione di giocare contro squadre già retrocesse, dipende da come affrontiamo la gara noi. Ora pensiamo alla Sampdoria".

C'è tensione per una gara che può risultare decisiva?

"Dobbiamo affrontare la partita con l'importanza che ha, senza caricarla di ulteriore tensione. Serviranno determinazione e intensità, voglio vedere in campo una squadra che vuole raggiungere l'obiettivo. I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario nell'arco del campionato nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Domani tutto l'ambiente deve far di tutto per aiutarci a raggiungere l'obiettivo. Mancano quattro partite e tempo di recuperare ce n'è sempre meno, noi andiamo in campo con l'obiettivo di fare il massimo risultato".

La Samp non ha obiettivi ma Giampaolo ha dichiarato che vogliono chiudere in bellezza e si è complimentato con lei. Come interpreta questi complimenti?

"Marco lo conosco perché l'ho avuto come allenatore in seconda al Pescara. Abbiamo già pagato dazio se pensiamo di avere di fronte una squadra con poca motivazione, faremmo un grande errore a pensarlo domani. C'è un gemellaggio, un cambio di maglia ma noi dobbiamo andare in campo contro una squadra organizzata e con valori tecnici importanti, l'errore lo abbiamo già fatto a Verona. Mi auguro che i festeggiamento ci siano prima. durante e soprattutto dopo la gara".

Il ds in settimana ha detto che bisognerebbe apprezzare maggiormente D'Aversa.

"Dietro ci deve essere una società, a me i complimenti non piacciono. Sfido qualunque squadra ad affrontare parte del campionato senza il proprio centravanti e intendo sia Inglese che Ceravolo, non c'è l'ombra di dubbio che si debbano fare i complimenti a questa società. Noi abbiamo solo il pensiero di completare il cerchio del lavoro splendido fatto dalla società, che è partita dalla Serie D quattro anni fa e ha raggiunto la Serie A a tempo di record. Ad alti livelli non si può mollare un centimetro e questa è una delle nostre caratteristiche. Le critiche è giusto che ci siano, ma non ci devono essere dubbi su quanto fatto quest'anno".

Che gara e che Sampdoria si aspetta domani? All'andata fu tra le poche gare sbagliate da voi.

"Difficile: abbiamo rivisto il filmato della gara di andata e nel secondo tempo della sfida d'andata è venuto fuori il valore della Sampdoria che ha una rosa importante guidata da un allenatore molto preparato. Nel primo tempo abbiamo retto a livello difensivo, nella ripresa la Samp ci è stata superiore, ma d'altronde è una squadra con un potenziale offensivo incredibile. Con un allenatore molto preparato peraltro".

Se l'Empoli dovesse perdere, al Parma potrebbe bastare il pareggio. Può condizionarvi questo?

"Dobbiamo ragionare solo per la nostra partita, per portare via un punto contro la Samp servirà una grande partita. Per la matematica dipende molto da quello che farà l'Empoli ma non dobbiamo farci influenzare".

14.40 - Termina qui la conferenza stampa di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma.