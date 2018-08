LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Con la Juve gara dura, ma niente è impossibile"

19.21 - Finisce qui la conferenza stampa di mister D'Aversa.

Su Allegri: "Non sono io che devo parlare di un mister come Allegri, l'ho conosciuto andando agli allenamenti a Vinovo. Anche questo dà l'idea della sua grandezza, non deve nascondere nulla. E' un ottimo allenatore, che non aveva tutta la convinzione da parte dell'ambiente. Ha vinto tantissimo a livello nazionale e ha dimostrato di fare bene anche a livello europeo, è un ottimo allenatore che trasmette tranquillità, questo è stato fondamentale nel finale dello scorso campionato dopo la sconfitta contro il Napoli".

Sul ko con la SPAL: "Mi interessava l'aspetto mentale della squadra dopo la gara con la SPAL. Avremmo potuto avere anche 4 punti dopo 2 partite, quindi c'è un po' di rammarico per gli episodi che possono fare la differenza. Ci vuole però equilibrio, dobbiamo crescere come gruppo. Sappiamo però che questa è la Serie A, una categoria dove vieni punito al minimo errore".

Ancora sulla Juve: "Conta molto l'orgoglio, nel misurarsi con avversari simili. Anche nella mia carriera, a volte sono state decisive vittorie conquistate quando nessuno se le aspettava. E' una spinta in più per misurarci con realtà importanti. Nella vita nulla è impossibile, neanche queste sfide, ma è chiaro che le difficoltà esistono e noi dobbiamo giocare la gara perfetta".

Il pubblico: "Dobbiamo fare il tutto per tutto, ovviamente con le nostre armi, che sono diverse da quelle della Juventus. Sicuramente il pubblico può spingerci, e la sua carica può darci una grande mano. Il legame con il pubblico è fondamentale, noi dovremo essere bravi a non dare ulteriori vantaggi alla Juventus"

Sul modulo: Lei crede che sia decisivo il sistema di gioco? L'anno scorso abbiamo anche cambiato il sistema di gioco, ma di fatto siamo andati in difficoltà e siamo tornati al modulo che attuiamo solitamente. Stiamo lavorando sui concetti, non è il sistema di gioco l'importante. Il sistema di gioco lo fanno i calciatori che vanno in campo in base alle caratteristiche, conta l'interpretazione, non è una questione di moduli".

Sui tanti arrivi: "Ci vorrà del tempo per vedere l'amalgama della squadra, ma questo non deve essere un alibi".

Su Grassi: "Dobbiamo valutare Grassi che ha finito con un crampo al polpaccio ed una botta la gara contro la SPAL. Preciso che Sprocati è convocato, ma viene per far numero, ha fatto un solo allenamento con noi e quindi di fatto non è disponibile. Intanto l'amalgama cresce, anche se non è ovviamente ancora al massimo e dobbiamo cercare di avvicinarci al top il prima possibile".

Sulla preparazione del match: "Abbiamo preparato la partita in base alle caratteristiche della Juventus e alle nostre, anche sulla base dei vari moduli che loro possono adottare. E' una squadra che lavora bene tra le linee".

Sulla partita coi bianconeri: "È una partita difficile, è vero. Ma nella vita nulla è impossibile".

Su Ronaldo: "In questo momento Ronaldo fa parlare più del club stesso, è uno dei giocatori migliori del mondo. Ricordiamoci che la Juventus ha campioni ovunque, in ogni reparto e in panchina. Chiaro che a livello mediatico lui cattura un po' tutto. Come si affronta la Juve a livello tattico? La Juventus ha la sua qualità migliore nel palleggio e nella mentalità del mister. Dovremo essere bravi a concedere poco, e non dobbiamo permettergli di giocare tra le linee. E' chiaro che è una partita difficile, ma non c'è nulla di impossibile: dobbiamo fare la partita perfetta sperando in una loro giornata storta".

Sulla Juventus: "La Juventus ha nel palleggio la qualità migliore, per mentalità. Dovremo essere bravi a restare compatti e concedere poco tra le linee".

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa presenta in conferenza stampa il big match di domani sera (ore 20:30) contro la Juventus.