LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Cornelius non poteva fare più di venti minuti"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato Niccolò Pasta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.09 - Subito dopo la sconfitta interna contro il Milan, via alla conferenza stampa di mister Roberto D’Aversa, che commenterà il risultato ottenuto oggi al Tardini nella sala stampa dell'impianto parmigiano. A breve le parole del tecnico crociato grazie all'inviato di ParmaLive.com:

Prende la parola il tecnico ducale: "Sicuramente non l'abbiamo preparata per perdere al novantesimo. Di fronte avevamo una squadra che veniva da partite fatte bene, il valore del Milan è importante. il rammarico maggiore è per quanto riguarda la classifica, in una situazione di difficoltà numerica sarebbe stato importante fare punti. Negli ultimi minuti delle due partite abbiamo buttato via tre punti e non deve accadere".

Per la prima volta si sono sentite le assenze:

"Credo che in alcune circostanze potessimo fare meglio, è vero, ma nel primo tempo spesso abbiamo costruito bene. Siamo venuti meno nel finale, loro sono stati più determinati di noi in entrambe le fasi e il gol concesso ne è la dimostrazione".

Oggi Kulusevski non ha brillato:

"Sotto l'aspetto dell'impegno ha fatto un'ottima partita. Se consideriamo che ha fatto una partita in linea con la squadra, dobbiamo dare merito al Milan che spesso raddoppiava. Oggi non ha fatto una bellissima prestazione ma in linea con i compagni".

Con Cornelius è stato un Parma diverso:

"Per quanto riguarda il suo minutaggio non poteva fare più di un quarto d'ora. Purtroppo ha fatto solo due allenamenti e non ci possiamo permettere di perdere lui o Gervinho. Ci sono assenze importanti ma poteva fare al massimo venti minuti".

Al Parma è mancata la luce? Quanto è mancato Scozzarella?

"Le caratteristiche di Matteo le conosciamo, specie quando giochiamo in casa e il gioco passa da lui. Oggi costruivamo in due ma stasera potevamo portare a casa un pareggio. Stasera si giocava contro il Milan che è dietro di noi ma è stato costruito per raggiungere la Champions".

17.21 - Termina qui la conferenza stampa di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma.